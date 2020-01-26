Скажи мне, как ты ешь: что можно узнать о характере человека по его кулинарным привычкам
«Когда я ем – я глух и нем»
Люди, которые сосредоточены во время приема пищи и не отвлекаются ни на что другое, отличаются последовательностью и умением правильно расставлять приоритеты (если они что-то решили, то никакие внешние раздражители не помешают им осуществить задуманное). Из них получаются прекрасные исполнители, которые привыкли доводить все до конца, не обращая внимание на происки недоброжелателей.
«Разговаривать с набитым ртом? Легко!»
Индивиды, которые не видят ничего плохого в том, чтобы разговаривать с набитым ртом (а в друг они забудут, что именно хотели сказать, пока пережевывают очередную порцию еды), отличаются нетерпеливостью, наивностью, впечатлительностью и жизнерадостностью. Они легкие в общении и предпочитают всегда говорить правду, какой бы горькой она не была. Еще вариант – человек и вовсе забывает о еде во время увлекательной беседы (перед ним может стоять ароматное блюдо, например, но он к нему не притронется, пока не закончит разговор). Такие люди не могут себя контролировать, постоянно витают в облаках и способны закатить скандал из-за сущей ерунды.
Фото: vostock-photo
Тот еще привереда
Привереды, доводящие официантов (и своих близких) до белого каления просьбой изменить рецептуру блюда, потому что они терпеть не могут определенные ингредиенты, отличаются занудством, настороженно относятся к чему-то неизведанному, предпочитают не участвовать в экспериментах и, по мнению экспертов, имеют неофобию (боязнь всего нового, в том числе в продуктах или способах употребления пищи). Но зато можно не опасаться, что они своими креативными идеями завалят вам какой-то проект – такие люди обычно предпочитают действовать проверенными методами и отвечают за каждое свое действие или решение.
Пережевывать пищу медленно, не менее 40 раз
Те, кто привык выходить из-за стола последними, медленно расправляясь с блюдами и смакую каждый кусочек, умеют получать удовольствие от жизни, привыкли держать все под контролем, заботятся о своем здоровье, уверенны в себе и их сложно свернуть с намеченного пути. Они привыкли доверять только себе и настороженно относятся к незнакомцам. С медицинской точки зрения, медленное пережевывание пищи благотворно влияет на работу пищеварительной системы, улучшает самочувствие и поднимает настроение.
Быстро расправиться с едой, пока не отобрали
Возможно, вы тоже встречали таких людей, которые в мгновение ока опустошают тарелку, словно, если они замешкаются, то у них просто отберут всю еду. Те, кто привык проглатывать пищу, практически не жуя, обычно бывают амбициозны, нетерпеливы, уверенны в собственных силах и открыты новым впечатлениям. Они считают бессмысленным тратить столько времени на прием пищи, когда можно заняться чем-то более полезным и интересным. Но как бы они не убеждали вас, что подобные эксперименты проходят практически бесследно для их здоровья, эксперты уверены, что быстрое поглощение еды (практически не пережевывая) может вызвать проблемы с пищеварением, лишний вес и надолго испортить настроение.
Не менять тарелку во время приема пищи
Если человек не видит ничего зазорного в том, чтобы и первое, и второе, и даже десерт есть из одной тарелки, то значит, что он очень экспрессивен, привык собирать дома всякий хлам, может позволить себе импульсивные покупки, не разбирается в людях и регулярно попадает в неприятности. Еще один вариант – смешивать все блюда в одной тарелке (по типу шведского стола). Любители эдакого винегрета с ответственностью подходят к решению вопросов и отличаются надежностью, исполнительностью и креативностью. С ними вы точно не соскучитесь, поверьте.
«Таскать» еду из чужой тарелки
Если вам попался любитель угощаться из чужой тарелки (потому как по его мнению у вас блюдо намного привлекательнее и еда вкуснее) то по мнению психологов вам придется иметь дело с навязчивостью бесцеремонностью и эгоизмом К тому же большинство людей расценивают подобный жест как посягательство на их свободу и собственность и постараются как можно скорее прекратить общение с таким индивидом Ведь согласитесь одно дело когда из одной с вами тарелки ест ваш любимый человек и совершенно другое – когда ту же самую манипуляцию пытается проделать посторонний
Фото: vostock-photo
Любитель острых ощущений
Ценитель ярких ощущений и гастрономических приключений и сам не сидит на месте, и от других будет требовать того же. Таким людям свойственно попадать в какие-нибудь передряги, их легко подбить на сомнительную или рискованную авантюру и очень сложно чем-то удивить (они считают, что попробовали почти все, поэтому вам действительно придется постараться, если вы хотите их заинтересовать и впечатлить).
«Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью подмечаю…»
Люди, которые подходят к процессу поглощения еды последовательно (они сначала пробуют один продукт и, только закончив с ним, переходят к следующему) – изоляционисты – детально-ориентированные, тщательно обдумывают каждый свой шаг и взвешивают каждое решение, могут найти объяснение любому явлению и выдают действительно впечатляющие результаты. Они планомерно идут к своей цели, не отвлекаясь на какие-то мелочи и не обращая внимания на завистников.
«Встречать» ложку возле рта
А вы обращали внимание на то, как люди обычно подносят ложку ко рту? Эта привычка, кстати, тоже может многое рассказать о человеке. Так, например, люди, которые «встречают» каждую ложку, высунув кончик языка, а затем перехватив пищу и отправив ее дальше, как по конвейеру, сомневаются в своих силах, не доверяют окружающим, предпочитают семь раз подумать и один раз сделать. Они перепроверят несколько раз информацию, прежде, чем принять решение и перестрахуются, лишь бы все прошло так, как они запланировали. Но они вовсе не зануды, как могло показаться на первый взгляд. С такими товарищами не нужно будет держать ухо востро, от них можно не ожидать подстав и каких-то неприятных сюрпризов (если вам нужен кто-то надежный, то вы знаете, по какому признаку его можно вычислить).
«Танцевать» вилкой на тарелке
Те, кто привык проворачивать вилку вокруг своей оси (словно «вытанцовывая» на тарелке), очень свободолюбивы, своевольны и обладают богатой фантазией. Они идут против правил, не считаясь с мнением окружающих. Кроме того, такие люди привыкли полагаться только на себя, они очень практичны и умеют видеть прекрасное даже в, казалось бы, самых обычных вещах.
Собрать остатки пищи хлебом и облизать приборы после еды
«Ни капли врагу» или «остатки сладки» - так можно охарактеризовать тех, кто привык «протирать» тарелку кусочком хлеба, чтобы собрать все, что осталось после трапезы. Психологи уверяют, что такие чистоплотные личности, которые еще и облизывают приборы, а затем высматривают место, куда бы их определить, в жизни очень несговорчивые, принципиальные и дотошные. Они редко идут на компромиссы и стараются найти логическое объяснение каждому своему поступку (другими словами, на эмоции их вывести очень трудно и практически невозможно сбить с намеченного пути).
Фото: vostock-photo
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