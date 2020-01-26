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Скажи мне, как ты ешь: что можно узнать о характере человека по его кулинарным привычкам

Мало кто задумывается о том, что пищевые привычки могут сказать о человеке порой гораздо больше, чем тот же паспорт или иной документ. Психологи уверяют, что есть прямая связь между определенными чертами характера, гастрономическими предпочтениями и поведением за столом. Поэтому если вы хотите больше узнать о своем новом знакомом, просто обратите внимание на то, как он себе ведет во время обеда или ужина, какие продукты выбирает, и сделайте соответствующие выводы. О том, какие секреты могут выдать ваши кулинарные пристрастия – в материале Passion.ru.

«Когда я ем – я глух и нем»

Люди, которые сосредоточены во время приема пищи и не отвлекаются ни на что другое, отличаются последовательностью и умением правильно расставлять приоритеты (если они что-то решили, то никакие внешние раздражители не помешают им осуществить задуманное). Из них получаются прекрасные исполнители, которые привыкли доводить все до конца, не обращая внимание на происки недоброжелателей.

«Разговаривать с набитым ртом? Легко!»

Индивиды, которые не видят ничего плохого в том, чтобы разговаривать с набитым ртом (а в друг они забудут, что именно хотели сказать, пока пережевывают очередную порцию еды), отличаются нетерпеливостью, наивностью, впечатлительностью и жизнерадостностью. Они легкие в общении и предпочитают всегда говорить правду, какой бы горькой она не была. Еще вариант – человек и вовсе забывает о еде во время увлекательной беседы (перед ним может стоять ароматное блюдо, например, но он к нему не притронется, пока не закончит разговор). Такие люди не могут себя контролировать, постоянно витают в облаках и способны закатить скандал из-за сущей ерунды.

Фото: vostock-photo

Тот еще привереда

Привереды, доводящие официантов (и своих близких) до белого каления просьбой изменить рецептуру блюда, потому что они терпеть не могут определенные ингредиенты, отличаются занудством, настороженно относятся к чему-то неизведанному, предпочитают не участвовать в экспериментах и, по мнению экспертов, имеют неофобию (боязнь всего нового, в том числе в продуктах или способах употребления пищи). Но зато можно не опасаться, что они своими креативными идеями завалят вам какой-то проект – такие люди обычно предпочитают действовать проверенными методами и отвечают за каждое свое действие или решение.

Пережевывать пищу медленно, не менее 40 раз

Те, кто привык выходить из-за стола последними, медленно расправляясь с блюдами и смакую каждый кусочек, умеют получать удовольствие от жизни, привыкли держать все под контролем, заботятся о своем здоровье, уверенны в себе и их сложно свернуть с намеченного пути. Они привыкли доверять только себе и настороженно относятся к незнакомцам. С медицинской точки зрения, медленное пережевывание пищи благотворно влияет на работу пищеварительной системы, улучшает самочувствие и поднимает настроение.

Быстро расправиться с едой, пока не отобрали

Возможно, вы тоже встречали таких людей, которые в мгновение ока опустошают тарелку, словно, если они замешкаются, то у них просто отберут всю еду. Те, кто привык проглатывать пищу, практически не жуя, обычно бывают амбициозны, нетерпеливы, уверенны в собственных силах и открыты новым впечатлениям. Они считают бессмысленным тратить столько времени на прием пищи, когда можно заняться чем-то более полезным и интересным. Но как бы они не убеждали вас, что подобные эксперименты проходят практически бесследно для их здоровья, эксперты уверены, что быстрое поглощение еды (практически не пережевывая) может вызвать проблемы с пищеварением, лишний вес и надолго испортить настроение.

Не менять тарелку во время приема пищи

Если человек не видит ничего зазорного в том, чтобы и первое, и второе, и даже десерт есть из одной тарелки, то значит, что он очень экспрессивен, привык собирать дома всякий хлам, может позволить себе импульсивные покупки, не разбирается в людях и регулярно попадает в неприятности. Еще один вариант – смешивать все блюда в одной тарелке (по типу шведского стола). Любители эдакого винегрета с ответственностью подходят к решению вопросов и отличаются надежностью, исполнительностью и креативностью. С ними вы точно не соскучитесь, поверьте.

«Таскать» еду из чужой тарелки

Если вам попался любитель угощаться из чужой тарелки (потому как по его мнению у вас блюдо намного привлекательнее и еда вкуснее) то по мнению психологов вам придется иметь дело с навязчивостью бесцеремонностью и эгоизмом К тому же большинство людей расценивают подобный жест как посягательство на их свободу и собственность и постараются как можно скорее прекратить общение с таким индивидом Ведь согласитесь одно дело когда из одной с вами тарелки ест ваш любимый человек и совершенно другое – когда ту же самую манипуляцию пытается проделать посторонний

Фото: vostock-photo

Любитель острых ощущений

Ценитель ярких ощущений и гастрономических приключений и сам не сидит на месте, и от других будет требовать того же. Таким людям свойственно попадать в какие-нибудь передряги, их легко подбить на сомнительную или рискованную авантюру и очень сложно чем-то удивить (они считают, что попробовали почти все, поэтому вам действительно придется постараться, если вы хотите их заинтересовать и впечатлить).

«Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью подмечаю…»

Люди, которые подходят к процессу поглощения еды последовательно (они сначала пробуют один продукт и, только закончив с ним, переходят к следующему) – изоляционисты – детально-ориентированные, тщательно обдумывают каждый свой шаг и взвешивают каждое решение, могут найти объяснение любому явлению и выдают действительно впечатляющие результаты. Они планомерно идут к своей цели, не отвлекаясь на какие-то мелочи и не обращая внимания на завистников.

«Встречать» ложку возле рта

А вы обращали внимание на то, как люди обычно подносят ложку ко рту? Эта привычка, кстати, тоже может многое рассказать о человеке. Так, например, люди, которые «встречают» каждую ложку, высунув кончик языка, а затем перехватив пищу и отправив ее дальше, как по конвейеру, сомневаются в своих силах, не доверяют окружающим, предпочитают семь раз подумать и один раз сделать. Они перепроверят несколько раз информацию, прежде, чем принять решение и перестрахуются, лишь бы все прошло так, как они запланировали. Но они вовсе не зануды, как могло показаться на первый взгляд. С такими товарищами не нужно будет держать ухо востро, от них можно не ожидать подстав и каких-то неприятных сюрпризов (если вам нужен кто-то надежный, то вы знаете, по какому признаку его можно вычислить).

«Танцевать» вилкой на тарелке

Те, кто привык проворачивать вилку вокруг своей оси (словно «вытанцовывая» на тарелке), очень свободолюбивы, своевольны и обладают богатой фантазией. Они идут против правил, не считаясь с мнением окружающих. Кроме того, такие люди привыкли полагаться только на себя, они очень практичны и умеют видеть прекрасное даже в, казалось бы, самых обычных вещах.

Собрать остатки пищи хлебом и облизать приборы после еды

«Ни капли врагу» или «остатки сладки» - так можно охарактеризовать тех, кто привык «протирать» тарелку кусочком хлеба, чтобы собрать все, что осталось после трапезы. Психологи уверяют, что такие чистоплотные личности, которые еще и облизывают приборы, а затем высматривают место, куда бы их определить, в жизни очень несговорчивые, принципиальные и дотошные. Они редко идут на компромиссы и стараются найти логическое объяснение каждому своему поступку (другими словами, на эмоции их вывести очень трудно и практически невозможно сбить с намеченного пути).

Фото: vostock-photo

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