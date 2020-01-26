Скажи мне, как ты ешь: что можно узнать о характере человека по его кулинарным привычкам

Тот еще привереда

Привереды, доводящие официантов (и своих близких) до белого каления просьбой изменить рецептуру блюда, потому что они терпеть не могут определенные ингредиенты, отличаются занудством, настороженно относятся к чему-то неизведанному, предпочитают не участвовать в экспериментах и, по мнению экспертов, имеют неофобию (боязнь всего нового, в том числе в продуктах или способах употребления пищи). Но зато можно не опасаться, что они своими креативными идеями завалят вам какой-то проект – такие люди обычно предпочитают действовать проверенными методами и отвечают за каждое свое действие или решение.

Пережевывать пищу медленно, не менее 40 раз

Те, кто привык выходить из-за стола последними, медленно расправляясь с блюдами и смакую каждый кусочек, умеют получать удовольствие от жизни, привыкли держать все под контролем, заботятся о своем здоровье, уверенны в себе и их сложно свернуть с намеченного пути. Они привыкли доверять только себе и настороженно относятся к незнакомцам. С медицинской точки зрения, медленное пережевывание пищи благотворно влияет на работу пищеварительной системы, улучшает самочувствие и поднимает настроение.

Быстро расправиться с едой, пока не отобрали

Возможно, вы тоже встречали таких людей, которые в мгновение ока опустошают тарелку, словно, если они замешкаются, то у них просто отберут всю еду. Те, кто привык проглатывать пищу, практически не жуя, обычно бывают амбициозны, нетерпеливы, уверенны в собственных силах и открыты новым впечатлениям. Они считают бессмысленным тратить столько времени на прием пищи, когда можно заняться чем-то более полезным и интересным. Но как бы они не убеждали вас, что подобные эксперименты проходят практически бесследно для их здоровья, эксперты уверены, что быстрое поглощение еды (практически не пережевывая) может вызвать проблемы с пищеварением, лишний вес и надолго испортить настроение.

Не менять тарелку во время приема пищи

Если человек не видит ничего зазорного в том, чтобы и первое, и второе, и даже десерт есть из одной тарелки, то значит, что он очень экспрессивен, привык собирать дома всякий хлам, может позволить себе импульсивные покупки, не разбирается в людях и регулярно попадает в неприятности. Еще один вариант – смешивать все блюда в одной тарелке (по типу шведского стола). Любители эдакого винегрета с ответственностью подходят к решению вопросов и отличаются надежностью, исполнительностью и креативностью. С ними вы точно не соскучитесь, поверьте.

«Таскать» еду из чужой тарелки

Если вам попался любитель угощаться из чужой тарелки (потому как по его мнению у вас блюдо намного привлекательнее и еда вкуснее) то по мнению психологов вам придется иметь дело с навязчивостью бесцеремонностью и эгоизмом К тому же большинство людей расценивают подобный жест как посягательство на их свободу и собственность и постараются как можно скорее прекратить общение с таким индивидом Ведь согласитесь одно дело когда из одной с вами тарелки ест ваш любимый человек и совершенно другое – когда ту же самую манипуляцию пытается проделать посторонний