Синдром старой девы: как быть, если вам 35 лет, а вы никогда не были замужем

Страх остаться одной

«Привет, подруга! Все еще не замужем?», - Лена, с которой мы виделись в последний раз на вручении дипломов в университете, бросила на меня сочувствующие взгляды. «Ну ты давай, не засиживайся! А то так и останешься старой девой! Мы вон уже за третьим скоро пойдем», - бойкая девица бросила красноречивый взгляд на свой округлившийся живот, хотя, насколько я помню из общения с нашими одноклубниками, она не особо счастлива в браке, но живет лишь потому, что так надо, да и детей ведь сложнее растить в одиночестве.

И тут я задумалась. Нет, не о том, чтобы вот прямо сейчас отправиться под венец с первым же встречным. Моя жизнь уже сложилась и меня в ней все устраивает: перспективная работа, отличная квартира в центре города, возможность выезжать заграницу несколько раз в год. А любовь?! Ну если не сложилась у меня большая любовь и все мои романы были весьма скоротечны, что же тут поделать? Я научилась переключать свое внимание на другие вещи и наслаждаться жизнью в одиночестве. Хотя, еще каких-то 10-15 лет назад я и сама бросала косые взгляды на дам, которые в свои 30 с небольшим не спешили создавать семью и обзаводиться потомством. «И чего они только копаются? Всех же нормальных мужчин разберут!». Только теперь до меня дошел весь смысл ситуации – да не за кого, в принципе, им было замуж выходить. Любовь всей жизни так и не встретилась, а за соседа или малознакомого – тоже радости мало. Ведь что это будет за брак, без любви?