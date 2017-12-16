Уходить на каникулы всегда приятно. И пусть кто-то отчаянно хватается за последние рабочие дни перед праздниками, в надежде успеть выполнить все обещания и закончить отчет, но вы уже наверняка всеми мыслями там. В семейном застолье, встречах с друзьями, прогулках по парку и просмотрах любимых фильмов. Все бы хорошо, но этот период настолько расслабляет, что потом очень трудно собраться и настроить себя на рабочий лад. Делимся простыми советами, которые помогут сделать переход к трудовым будням плавным и избежать перенапряжения.

Обильные праздничные застолья и шумные встречи с друзьями и родными не могут не сказаться на вашем самочувствии. О первом рабочем дне не то что страшно, а даже не хочется думать вообще. Все это кажется таким далеким и происходящим не с вами. Однако праздники заканчиваются и возвращаться в строй все же надо. Эти рекомендации помогут войти в рабочий ритм, не отвлекаясь при этом на воспоминания о весело проведенных днях. 1. Плавно готовьте себя к возвращению Чтобы для организма не было полной неожиданностью вновь вернуться в полноценный рабочий режим, следует себя к этому подготовить заранее. Например, за пару дней до окончания праздничных каникул можно проверить рабочую почту, просмотреть важные новости и накидать план важных дел на первую рабочую неделю. Таким образом вы избежите стресса после возвращения, так называемого синдрома «с корабля на бал». 2. Не кидайтесь выполнять сразу все задания Трудоголикам будет намного сложнее вернуться в ритм, ведь они привыкли держать все под контролем, но организм настолько расслабился, что может реагировать на происходящее в замедленном темпе. Поэтому по возвращении не стоит сразу кидаться к своему рабочему столу, разгребать гору бумаг, до которой у вас не дошли руки в прошлом году, или назначать важные встречи, чтобы узнать, как продвигаются ваши проекты. Лучше определите для себя несколько наиболее важных задач, которые требуют немедленного решения, и уделите им время.

3. Вспомните, почему вы выбрали именно эту работу Возможно вы уже забыли, почему решили посвятить себя именно этой профессии, поэтому очень важно время от времени напоминать себе о том, чем же вас так привлекла эта сфера деятельности. К тому же, как уверяют специалисты, это поможет избавиться от рутины и выгорания, когда уже ничего не радует, хочется уволиться и отправиться на необитаемый остров. Именно поэтому стоит вспомнить о приятных аспектах своей работы, и выход после праздников — самое лучшее для этого время. 4. Не засиживайтесь в офисе до последнего Работа — это не то место, где стоит ночевать. Поэтому не вздумайте отрабатывать сверхурочно, вгоняя свой организм в стресс. Даже если работать допоздна — ваш стиль, то стоит ему изменить хотя бы в первые дни. 5. Не бросайте свои полезные привычки Если, скажем, в отпуске вы привыкли заниматься спортом рано утром, то не стоит отказываться от этого и после возвращения. Так вы сможете переключаться и давать организму возможность отдохнуть. И не забывайте о хобби. Не стоит посвящать свою жизнь только работе. Вспомните, что в мире есть много всего интересного и полезного.

Ольга Бургсталлер директор по персоналу CAF Group