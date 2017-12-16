Синдром долгих каникул: как вернуться в строй после праздников
Уходить на каникулы всегда приятно. И пусть кто-то отчаянно хватается за последние рабочие дни перед праздниками, в надежде успеть выполнить все обещания и закончить отчет, но вы уже наверняка всеми мыслями там. В семейном застолье, встречах с друзьями, прогулках по парку и просмотрах любимых фильмов. Все бы хорошо, но этот период настолько расслабляет, что потом очень трудно собраться и настроить себя на рабочий лад. Делимся простыми советами, которые помогут сделать переход к трудовым будням плавным и избежать перенапряжения.
Ольга Бургсталлер
директор по персоналу CAF Group