Синдром «болезненного расставания с вещами»: признаки патологического накопительства и способы избавления от него

Шкафы ломятся от вещей, но выловить оттуда что-то нужное довольно непросто, а наведение порядка начинается с долгого и нудного раскладывания предметов по местам? Иногда вам на глаза попадается информация о том, что полезно было бы избавиться от ненужного, но в итоге все остается на своих местах… Что же такое синдром «болезненного расставания с вещами» и как его победить? Разбираемся вместе с профессиональным организатором пространства и руководителем онлайн-школы «Время порядка» Алсу Мухамедшиной.
Не забывайте, что пока вы ждете удобного случая, вещи теряют свою актуальность, свою ценность в конце концов. Они просто занимают место на полке, захламляют вашу квартиру. Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать (или копить) все до «лучших времен», отказывая себе в удовольствии наслаждаться тем, что вам нужно именно сейчас. Поэтому научитесь отпускать ненужное без сожаления.
Как выявить у себя признаки патологического накопительства?
«А вдруг мне это пригодится?»
Это любимая фраза многих клиентов организаторов пространства. И лежат на антресолях залежи постельного белья, игрушек, из которых выросли, одежды, которая никому не нужна. Эта негативная установка идет со времен, когда вещь сама по себе была очень ценна. И если не отстоять за нею очередь, не беречь и не хранить — другой не будет. Но дефицит давно прошел, сейчас мы живем в переизбытке всего. Так давайте давайте включим логику и честно ответим себе: если не пользовались больше года, если не можете сходу ответить, при каких условиях пригодится, то уже и не понадобится в 99% случаев. Кстати, даже если есть небольшая вероятность этого, то стоит ли ожидание этого непонятного будущего? Неужели все будет так плохо, что вы не сможете купить что-то нужное? Не программируйте себя на такой сценарий, очистите жизнь от сомнений и лишнего хлама.
Фото: vostock-photo
«А вдруг я похудею/поправлюсь или просто отложу до лучших времен?»
Данный пункт продолжает предыдущую мысль. «Вещь, вроде, хорошая, но я еще не достаточно хороша для нее!» И если в самое ближайшее время вы не поменяете ситуацию, то нет смысла хранить это. Пока ждете случая, одежда теряет актуальность, свою ценность и просто занимает место на полке. То же касается не только одежды, но и посуды, мебели, игрушек — любых «дорогих» предметов. Жизнь слишком коротка, чтобы ждать лучших времен и отказывать себе в удовольствии пользоваться хорошими вещами именно сейчас.
Чувство вины
Это зачастую касается подарков, которые не пригодились, не понравились. Либо дорогих вещей, купленных на эмоциях или спонтанно, но в итоге тоже не приносящих пользу или удовольствие. Например, огромный моющий пылесос: занимает полкомнаты, достать и использовать — целое испытание, а потом еще мыть и складывать обратно. А так хочется, чтобы раз и готово! Или подаренная бабушкой уродливая ваза из коллекции «как вспомню — так вздрогну». Или привезенные друзьями магниты со всех концов света, за ними уже холодильника не видно. Вроде, и не нужны эти вещи, но стыдно отдать/продать, ведь они дорого стоили, ведь подарили их близкие люди. Однако предмет не стоит ничего, если он лежит и не используется. А ценность подарка заключается только в момент дарения, в момент обмена положительными эмоциями и вниманием. Дальше — это обычная ВАША вещь и вы имеете право распоряжаться ею, как угодно. Отпустив ненужное барахло, сможете отпустить и чувство вины.
Вещи-воспоминания
Вот тут всегда труднее и болезненнее. Свадебное платье, рисунки-поделки детей, ракушки с отдыха на море. Конечно, можно все это хранить и радоваться, доставая иногда. Но если старые вещи занимают уже слишком много места и захламляют ваш дом, подумайте о том, чтобы сделать зачистку. В конце концов, хорошие воспоминания хранятся в наших сердцах и на фотографиях, а не в предметах.
Фото: vostock-photo
Как перестать собирать все подряд и научиться безболезненно расставаться с вещами?
- Перестаньте ассоциировать вещи с людьми. Эксперты напоминают, что вещи не должны вызывать такие же сильные эмоциональные привязанности, что и окружающие. Другими словами, многие личности, которые склонны к патологическому накоплению, наделяют некоторые предметы «живыми качествами», а затем просто не могут психологически с ними расстаться. Им кажется, что они тем самым обидят вещи и не смогут потом себе это простить. Просто почаще напоминайте себе, что это неодушевленные вещи, которые запросто можно отдать/продать/подарить или даже выкинуть, тем самым освободив свою квартиру (и себя) от хлама.
- Не ведитесь на рекламные акции и не скупайте ненужное. Скажите, вам действительно нужна та блузка, которая идет «довеском» к другой точно такой же? Или десятая баночка чистящего средства, которое, если верить рекламе, обойдется вам вдвое дешевле? И если со средствами еще можно смириться (хотя, пока вы их все не используете, они также будут занимать место), то той же одеждой/обувью/аксессуарами все не так однозначно. Например, есть люди, которые маниакально скупают обувь, вне зависимости от того, будут ли они в ней ходить или нет. В конце концов это просто приводит к тому, что в их доме негде протиснуться из-за большого количества обувных коробок. Сами они при этом с гордостью показывают свою коллекцию, радуясь, что сумели урвать все самое модное и актуальное. Но вот тут возникает вопрос, а ради чего? Чтобы в конце концов их квартира стала напоминать филиал обувной фабрики? Или просто склад ненужной обуви? Поэтому постарайтесь оградить себя от импульсивных покупок и не берите вещь, если не уверены, что действительно будете ею пользоваться. Хороший способ проверить – отложить понравившийся товар, прогуляться час и если после этого желание приобрести вещь не исчезнет, то можно отправляться за покупкой. В противном случае вы себя убережете от ненужных трат.
- Сразу же избавляйтесь от откровенного мусора. В вашем доме тоже можно найти мукалатуру в виде старых газет, рекламных буклетов и прочих «бумажек», которые вроде бы надо выкинуть, но все никак не находится на это времени? Приучите себя все бумаги, потерявшие свою актуальность, сразу же отправлять в мусорное ведро. Так вы не будете захламлять пространство и будете тратить гораздо меньше времени на уборку в квартире.
- Приучите себя не испытывать панику при уборке или сортировке вещей. Если при попытке самостоятельно разобрать свои «завалы» вы начинаете испытывать приступ страха или паники, то пригласите кого-нибудь на помощь, кто поможет вам в этом нелегком деле. Только, чур, не нужно в процессе разбора хвататься за все вещи подряд, требуя вернуть их на место. Скажите себе, что это не представляет для вас угрозу, никто не вторгается в ваше личное пространство, наоборот, вам хотят помочь освободить место для чего-то нового и позитивного.
- Ищите позитивные эмоции в чем-то еще, помимо вещей. Попробуйте не ограждаться от друзей и знакомых, тратя все свои силы и время на захламление своей квартиры, а почаще выбирайтесь куда-то, ищите то, что будет вас вдохновлять и мотивировать (помимо импульсивных покупок, разумеется). Поверьте, что в жизни есть вещи намного важнее (и интереснее), чем «собирательство».
Текст: Алсу Мухамедшина, Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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