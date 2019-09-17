Синдром «болезненного расставания с вещами»: признаки патологического накопительства и способы избавления от него

«А вдруг я похудею/поправлюсь или просто отложу до лучших времен?»

Данный пункт продолжает предыдущую мысль. «Вещь, вроде, хорошая, но я еще не достаточно хороша для нее!» И если в самое ближайшее время вы не поменяете ситуацию, то нет смысла хранить это. Пока ждете случая, одежда теряет актуальность, свою ценность и просто занимает место на полке. То же касается не только одежды, но и посуды, мебели, игрушек — любых «дорогих» предметов. Жизнь слишком коротка, чтобы ждать лучших времен и отказывать себе в удовольствии пользоваться хорошими вещами именно сейчас.

Чувство вины

Это зачастую касается подарков, которые не пригодились, не понравились. Либо дорогих вещей, купленных на эмоциях или спонтанно, но в итоге тоже не приносящих пользу или удовольствие. Например, огромный моющий пылесос: занимает полкомнаты, достать и использовать — целое испытание, а потом еще мыть и складывать обратно. А так хочется, чтобы раз и готово! Или подаренная бабушкой уродливая ваза из коллекции «как вспомню — так вздрогну». Или привезенные друзьями магниты со всех концов света, за ними уже холодильника не видно. Вроде, и не нужны эти вещи, но стыдно отдать/продать, ведь они дорого стоили, ведь подарили их близкие люди. Однако предмет не стоит ничего, если он лежит и не используется. А ценность подарка заключается только в момент дарения, в момент обмена положительными эмоциями и вниманием. Дальше — это обычная ВАША вещь и вы имеете право распоряжаться ею, как угодно. Отпустив ненужное барахло, сможете отпустить и чувство вины.

Вещи-воспоминания

Вот тут всегда труднее и болезненнее. Свадебное платье, рисунки-поделки детей, ракушки с отдыха на море. Конечно, можно все это хранить и радоваться, доставая иногда. Но если старые вещи занимают уже слишком много места и захламляют ваш дом, подумайте о том, чтобы сделать зачистку. В конце концов, хорошие воспоминания хранятся в наших сердцах и на фотографиях, а не в предметах.