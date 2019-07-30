Самые верные, сварливые и сексуальные жены по знаку зодиака (шпаргалка для мужчин)

Овен

Представительницы данного знака зодиака весьма ответственно и серьезно подходят к вопросу создания семьи. Они ни за что не отправятся в ЗАГС, пока не будут до конца уверены, что готовы к этому морально и материально (в отличие от других дам, эти особы понимают, что даже в отношениях могут рассчитывать только лишь на себя). И несмотря на некое упрямство, они умеют позаботиться о своих близких, как никто другой.

Телец

Представительницам данного знака зодиака дай только шанс «повоспитывать» мужчину, лишний раз продемонстрировав свое превосходство в тех или иных вопросах. Но делают они это настолько умело, что их избранник до последнего верит в то, что добился определенных высот исключительно благодаря своему уму и талантам. «За каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина» - это точно про жен-Тельцов.

Близнецы

Не ждите, что представительницы данного знака зодиака после свадьбы возьмут на себя решение бытовых вопросов, ведь роль домохозяйки им кажется скучной и угнетающей. У них много увлечений помимо семьи и большой круг общения, поэтому не удивляйтесь, если ваша дама будет пропадать на светских раутах и различных мероприятиях, беззаботно наслаждаясь вниманием и легким флиртом.

Рак

Воплощение степфордской жены – это определенно о женщине-Раке. Вы даже не заметите, как ловко она будет управлять хозяйством, воспитывать детей, очаровывать ваших родственников и друзей, а заодно раздавать вам мудрые советы, благодаря которым ваши дела пойдут в горы. Нет, она не стремится вас затмить, она просто станет тем самым человеком, без которого ваша жизнь была неполной. Но только не пытайтесь ей перечить. Представительницы данного знака зодиака могут изощренно отыграться, если потребуется.