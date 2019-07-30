Самые верные, сварливые и сексуальные жены по знаку зодиака (шпаргалка для мужчин)

Овен
Представительницы данного знака зодиака весьма ответственно и серьезно подходят к вопросу создания семьи. Они ни за что не отправятся в ЗАГС, пока не будут до конца уверены, что готовы к этому морально и материально (в отличие от других дам, эти особы понимают, что даже в отношениях могут рассчитывать только лишь на себя). И несмотря на некое упрямство, они умеют позаботиться о своих близких, как никто другой.
Телец
Представительницам данного знака зодиака дай только шанс «повоспитывать» мужчину, лишний раз продемонстрировав свое превосходство в тех или иных вопросах. Но делают они это настолько умело, что их избранник до последнего верит в то, что добился определенных высот исключительно благодаря своему уму и талантам. «За каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина» - это точно про жен-Тельцов.
Близнецы
Не ждите, что представительницы данного знака зодиака после свадьбы возьмут на себя решение бытовых вопросов, ведь роль домохозяйки им кажется скучной и угнетающей. У них много увлечений помимо семьи и большой круг общения, поэтому не удивляйтесь, если ваша дама будет пропадать на светских раутах и различных мероприятиях, беззаботно наслаждаясь вниманием и легким флиртом.
Рак
Воплощение степфордской жены – это определенно о женщине-Раке. Вы даже не заметите, как ловко она будет управлять хозяйством, воспитывать детей, очаровывать ваших родственников и друзей, а заодно раздавать вам мудрые советы, благодаря которым ваши дела пойдут в горы. Нет, она не стремится вас затмить, она просто станет тем самым человеком, без которого ваша жизнь была неполной. Но только не пытайтесь ей перечить. Представительницы данного знака зодиака могут изощренно отыграться, если потребуется.
Фото: vostock-photo
Лев
Общительные и эффектные представительницы данного знака зодиака даже после замужества не откажутся от легкого флирта и мужского обожания. Это не значит, что они ветреные особы, просто для того, чтобы «держать марку», им нужно купаться в любви и внимании. Эти дамы предпочитают нанять домработницу и посвятить себя карьере, поэтому не ждите, то она начнет вам готовить борщи и стирать рубашки сразу же после замужества.
Дева
Весьма неоднозначные особы, практичность (и рассудительность) которых можно трактовать двояко. С одной стороны, мужчина может гордиться, что ему в спутницы жизни попалась такая «боевая подруга», но с другой – Дева выберет тот путь развития, который она считает самым приемлемым, и будет смело вести за собой своего избранника. А нравится ему это или нет, ее не особо будет заботить.
Весы
Представительницы данного знака зодиака способны украсить жизнь любого мужчины, если, конечно, сами того захотят. Они прекрасно выглядят, умеют вести себя в обществе, разбираются в искусстве и прочих темах, необходимых для поддержания разговора. Женщина-Весы очень гостеприимна, добродушна и с удовольствием возьмет на себя бытовые моменты, воспитание детей и организацию семейного досуга.
Скорпион
Эти дамы не будут ждать, пока симпатичный мужчина обратит на них внимание. Как правило, они быстро идут на контакт и умеют вскружить голову тому, кем действительно заинтересовались. При этом статус любовницы их не устроит, они предпочтут или сразу стать законной супругой, или разорвать отношения. В браке они стараются занять главное место в жизни своего избранника, окружая его с первых же дней заботой и вниманием.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Женщина-Стрелец не просто любит перемены, а буквально живет ими. Для нее нет ничего ужаснее, чем «засесть» дома после свадьбы, отказавшись от своих любимых увлечений и возможности учиться чем-то новому. Поэтому брак мужчины-домоседа и дамы-Стрельца будет обречен практически сразу же. Ему очень быстро надоест ее гиперактивность, а ей – безынициативность партнера.
Козерог
У этих особ есть определенный набор характеристик, которым должен соответствовать их будущий муж. И уж если вам удалось услышать заветное «Да», то будьте уверены, что вы соответствуете ее высоким требованиям, иначе бы вам вежливо, но твердо отказали. И если это действительно так, то не сомневайтесь, что она станет для вас самой идеальной женой. Ведь она уже нашла достойную пару, и никто другой ей больше не нужен.
Водолей
Эти дамы отличаются веселым и легким нравом и неуемным темпераментом. Они никогда не поставят своего мужчину на пьедестал, чтобы восхищаться его талантами, но зато если уж они признали в нем главу семейства, то не станут оспаривать его это право. Женщины-Водолеи умеют ценить отношения и знают, как сделать так, чтобы оставаться для своего избранника загадкой даже спустя многие годы брака.
Рыбы
Представительницы данного знака зодиака из романтичных и ранимых особ превращаются в не менее чувственных, женственных и нежных супруг. Чувства для них всегда будут стоять на первом месте, поэтому вне зависимости от того, какое положение в обществе вы занимаете и какими талантами обладаете, знайте, что женщина-Рыба вышла за вас замуж исключительно по любви. Но если вы ее разочаруете, она впадет в затяжную депрессию, из которой ее сможет вытащить лишь новая влюбленность (и развод, соответственно).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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