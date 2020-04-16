Шпаргалка для мужчин: 9 признаков невыносимой жены, от которой лучше держаться подальше

«Люблю, не могу»

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что любовь и забота творят чудеса, укрепляя отношения и превращая брак в счастливый союз. Однако это лишь в том случае, пока один из супругов не начинает в прямом смысле слова душить своей любовью другого. Безграничная любовь так же плоха, как и равнодушие в паре. Представьте: вы отказались от своих собственных увлечений и желаний, оставив в приоритете лишь своего благоверного. Вы буквально тенью следуете всюду за ним, с готовностью выполняете все просьбы и поручения, а заодно оберегаете от завистников, чтобы они не отравляли жизнь вашему драгоценному мужу. И если в самом начале отношений мужчине будет льстить такое обожание, то со временем он начнет все больше раздражаться и однажды сбежит от вас к другой, которая не будет ставить его на пьедестал и даст чуть больше свободы.

«Ты – мне, я – тебе»

Понятно, что если насильно «заточить» себя в доме и превратиться в домохозяйку, то со временем быт надоест до такой степени, что скорее вы сами сбежите от всего этого подальше. Поэтому психологи рекомендуют супругам делить обязанности или вовсе выполнять всю домашнюю работу вместе – так веселее и приятнее. Однако не стоит превращать это в «товарно-бартерные» отношения, подсчитывая сколько вы переделали дел сегодня и сколько ваша вторая половинка. А заодно не стоит производить расчет по принципу «ты мне это, а я тогда тебе вот это», в противном случае брак превратится в сплошное мучение, и вы разбежитесь.

«Я лучше знаю»

Здоровая критика, конечно, помогает развиваться и совершенствоваться, но только в том случае, если она конструктивна и по делу. Иначе ежедневные претензии, придирки, ссоры и разборки плохо скажутся не только на вашем союзе, но и на вашей психике, превратив вас в эдакую стервозную особу, с которой вряд ли уживется хоть один мужчина. Если вы не хотите превратиться в мегеру, тогда постарайтесь чередовать метод «кнута и пряника», не забывая хвалить и мотивировать вашего благоверного, чтобы он и сам захотел сделать что-то хорошее, без ваших напоминаний и нравоучений.