Шпаргалка для мужчин: 9 признаков невыносимой жены, от которой лучше держаться подальше
«Люблю, не могу»
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что любовь и забота творят чудеса, укрепляя отношения и превращая брак в счастливый союз. Однако это лишь в том случае, пока один из супругов не начинает в прямом смысле слова душить своей любовью другого. Безграничная любовь так же плоха, как и равнодушие в паре. Представьте: вы отказались от своих собственных увлечений и желаний, оставив в приоритете лишь своего благоверного. Вы буквально тенью следуете всюду за ним, с готовностью выполняете все просьбы и поручения, а заодно оберегаете от завистников, чтобы они не отравляли жизнь вашему драгоценному мужу. И если в самом начале отношений мужчине будет льстить такое обожание, то со временем он начнет все больше раздражаться и однажды сбежит от вас к другой, которая не будет ставить его на пьедестал и даст чуть больше свободы.
«Ты – мне, я – тебе»
Понятно, что если насильно «заточить» себя в доме и превратиться в домохозяйку, то со временем быт надоест до такой степени, что скорее вы сами сбежите от всего этого подальше. Поэтому психологи рекомендуют супругам делить обязанности или вовсе выполнять всю домашнюю работу вместе – так веселее и приятнее. Однако не стоит превращать это в «товарно-бартерные» отношения, подсчитывая сколько вы переделали дел сегодня и сколько ваша вторая половинка. А заодно не стоит производить расчет по принципу «ты мне это, а я тогда тебе вот это», в противном случае брак превратится в сплошное мучение, и вы разбежитесь.
«Я лучше знаю»
Здоровая критика, конечно, помогает развиваться и совершенствоваться, но только в том случае, если она конструктивна и по делу. Иначе ежедневные претензии, придирки, ссоры и разборки плохо скажутся не только на вашем союзе, но и на вашей психике, превратив вас в эдакую стервозную особу, с которой вряд ли уживется хоть один мужчина. Если вы не хотите превратиться в мегеру, тогда постарайтесь чередовать метод «кнута и пряника», не забывая хвалить и мотивировать вашего благоверного, чтобы он и сам захотел сделать что-то хорошее, без ваших напоминаний и нравоучений.
Фото: pexels.com
«Ты все делаешь неправильно»
Даже если у вас несколько высших образований и больше житейского опыта, это не дает вам право по поводу и без критиковать супруга или заставлять его поступать по-вашему. У каждого человека должно быть право выбора, а если заставлять его слепо следовать вашим правилам, то в конце концов он может взбунтоваться и отправиться туда, где к нему будут прислушиваться и уважать его мнение и чувства.
«Секс только по праздникам»
Некоторые непрофессиональные секс-коучи предлагают время от времени сажать супруга на голодный паек, мол, в таком случае он станет более внимательным и щедрым. Таким способом, якобы, вы сможете добиться от него желаемое и сможете все держать под контролем. Вот только эти горе-эксперты не спешат уточнять, что подобные голодовки могут привести к обратному эффекту и вместо того, чтобы слушать очередные отговорки жены, почему она сегодня не настроена на близость, мужчины поспешат найти кого-то на стороне – сексуальную особу, которая не станет ссылаться на головную боль и прочие недомогания, в надежде переделать кавалера под себя или развести его на что-то существенное.
«Держим тонус»
Чтобы муж лишний раз не расслаблялся и не залеживался на диване после тяжелого трудового дня, дамы предпочитают держать своих благоверных в тонусе и практически с порога встречают его таким списком «неотложных» дел, что мужчины стараются появляться в доме как можно реже. А зачем, если на него тут же навесят кучу обязанностей и даже не поинтересуются, а как, собственно, он себя чувствует? Или, что у него сегодня случилось на работе? Отсутствие такого внимания и невозможность спокойно расслабиться в своем жилище заставлять представителей сильного пола пересмотреть свое отношение к браку и либо вовсе отказаться от семейных ценностей, либо найти ту даму, которая будет лучше их понимать.
«И для кого мне тут наряжаться?»
Застиранный халат, грязные волосы, неухоженная кожа и отсутствие маникюра тоже вряд ли добавят вам сексуальности и заставят мужчину находиться с вами рядом 24 часа в сутки. Через некоторое время вашему избраннику надоест неухоженная жена и он отправится на поиски сексуальной нимфы, которая будет вдохновлять их на подвиги и исполнять самые смелые фантазии.
Фото: pexels.com
«Дом-работа-дом»
Тотальный контроль тоже вряд ли поможет вам укрепить отношения. Безусловно, вы должны понимать, где (и с кем) ваш партнер проводит свое свободное время, однако не заставляйте его отчитываться о каждой прожитой минуте и не лишайте его возможности общаться с друзьями или заниматься любимым делом. Иначе ваш избранник устанет от такого отношения и поспешит ретироваться от супруги-надсмотрщика.
«А вот мой-то что учудил…»
Если вы хотите укрепить союз и сохранить теплые доверительные отношения с супругом, то возьмите себе за правило не выносить сор из избы и все разногласия решать внутри семьи. Если вы все равно решили поделиться с подругой последними новостями, тогда выдавайте ей лишь ту информацию, которая не ударит по репутации вашего благоверного и не будет потом использована против вас же самой. Психологи рекомендуют несколько раз подумать, прежде чем что-то рассказывать о своей семье кому бы то не было – и вам спокойнее, и у друзей, в случае чего, не будет на вас компромата.
«Не подходи ко мне, я обиделась»
Обижаться без причины и играть потом в молчанку – признак незрелой личности, которая не умеет решать проблемы, а только их усугубляет. Если вы действительно заинтересованы в долгосрочных отношениях с партерном, тогда не ленитесь и обсуждайте с ним каждую ситуацию, которая вас задела в той или иной степени. Таким образом вы сможете уберечь себя и свои нервы от подобных неурядиц в будущем и сохраните гармоничный счастливый союз.
Фото: pexels.com
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