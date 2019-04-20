Шальные деньги: на что обычно тратят свой выигрыш победители лотерей (и что из этого выходит)

Жителю Западной Вирджинии в 2002 году повезло больше – его выигрыш составил $315 миллионов. Что же сделал этот счастливчик? Около 10% от суммы он пожертвовал разным организациям и основал благотворительный фонд имени себя любимого — Jack Whittaker Foundation с капитализацией в $14 миллионов. Но на этом все хорошее закончилось. Затем его дважды его арестовывали за вождение в нетрезвом виде, у него украли $545000, крупное казино выставило ему иск на $1,5 миллиона, жена развелась с ним в 2003 году, вскоре погибла его внучка, а за ней и его дочь. 55-летний мужчина впоследствии признавался журналистам, что если бы повернуть время назад, то он бы просто «разорвал этот злосчастный лотерейный билет».

Другому американцу, выигравшему в лотерею $20 миллионов, повезло значительно меньше. Его просто растерзали жадные родственники, которые так и не смогли решить, кому же должен достаться этот выигрыш.

Канадец решил потратить свой выигрыш – $10 миллионов – на строительство роскошного особняка для разгульных вечеринок, однако не рассчитал свои силы и совершенно забыл о том, как дорого содержать подобное заведение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что очень скоро он разорился.

Благотворительность

А вот в Нигерии женщина, которая выиграла в лотерею €15700, всего лишь через час после получения чека просто отдала деньги первой встречной попрошайке. Свой поступок победительница объяснила тем, что легких денег не бывает и если бы она оставила выигрыш себе, то на нее бы посыпались несчастья.

Семейная пара из Великобритании, выигравшая в 2012 году £40,6 миллионов, спроектировала и построила дом своей мечты, а также не забыла и о благотворительных фондах. Супруги прославились тем, что оказывали финансовую поддержку всем, кто в этом действительно нуждался и, надо отметить, деньгами они распорядились с умом.

Американка, которой посчастливилось выиграть $18 миллионов в 1993 году, решила помочь всем нуждающимся и начала раздавать деньги направо и налево. Так, например, она не жалела денег на политику, образование и общественные нужды, но через 8 лет подобных трат вынуждена была объявить себя банкротом.