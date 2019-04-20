Шальные деньги: на что обычно тратят свой выигрыш победители лотерей (и что из этого выходит)

Казино, шопинг и вредные привычки
Жительнице штата Нью-Джерси (США) посчастливилось выиграть в лотерею ни много, ни мало, а целых $5,4 миллиона. И нет бы, чтобы потратить эту сумму на что-то действительно стоящее (открыть свое дело или вложить в те же ценные бумаги), так американка решила, что если уж ей повезло однажды, то стоит еще раз испытать судьбу. Она мигом спустила все деньги в казино и вскоре осталась без гроша в кармане, поэтому вынуждена была перебраться в трейлер, где и коротала свои дни.
Еще одна американка, выигравшая $3 миллиона в 1961 году, сразу же поставила себе цель скупить все то, о чем она до этого лишь могла мечтать. Женщина решила не останавливать себя в своих желаниях и, стоит отметить, что такого «шоп-забега» ей хватило ровно на 5 лет. За это время она успела сменить пятерых мужей, увлечься крепкими напитками, вылечиться от алкогольной зависимости и даже отметиться в сумасшедшем доме. После того, как деньги закончились, она коротала свои дни в одиночестве на весьма скромную пенсию в $300.
Другая американка сорвала джекпот в $3 миллиона, когда ей было всего 16 лет. Девушка из неблагополучной семьи считала, что выигрыш в национальной лотерее сможет решить все ее проблемы, но не тут-то было. Юная победительница спустила все до копейки на шопинг, вечеринки и пластическую операцию по увеличению груди. Думаете, это принесло ей счастье? Отнюдь! Сейчас она работает горничной и получает весьма скромную зарплату.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Жителю Западной Вирджинии в 2002 году повезло больше – его выигрыш составил $315 миллионов. Что же сделал этот счастливчик? Около 10% от суммы он пожертвовал разным организациям и основал благотворительный фонд имени себя любимого — Jack Whittaker Foundation с капитализацией в $14 миллионов. Но на этом все хорошее закончилось. Затем его дважды его арестовывали за вождение в нетрезвом виде, у него украли $545000, крупное казино выставило ему иск на $1,5 миллиона, жена развелась с ним в 2003 году, вскоре погибла его внучка, а за ней и его дочь. 55-летний мужчина впоследствии признавался журналистам, что если бы повернуть время назад, то он бы просто «разорвал этот злосчастный лотерейный билет».
Другому американцу, выигравшему в лотерею $20 миллионов, повезло значительно меньше. Его просто растерзали жадные родственники, которые так и не смогли решить, кому же должен достаться этот выигрыш.
Канадец решил потратить свой выигрыш – $10 миллионов – на строительство роскошного особняка для разгульных вечеринок, однако не рассчитал свои силы и совершенно забыл о том, как дорого содержать подобное заведение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что очень скоро он разорился.
Благотворительность
А вот в Нигерии женщина, которая выиграла в лотерею €15700, всего лишь через час после получения чека просто отдала деньги первой встречной попрошайке. Свой поступок победительница объяснила тем, что легких денег не бывает и если бы она оставила выигрыш себе, то на нее бы посыпались несчастья.
Семейная пара из Великобритании, выигравшая в 2012 году £40,6 миллионов, спроектировала и построила дом своей мечты, а также не забыла и о благотворительных фондах. Супруги прославились тем, что оказывали финансовую поддержку всем, кто в этом действительно нуждался и, надо отметить, деньгами они распорядились с умом.
Американка, которой посчастливилось выиграть $18 миллионов в 1993 году, решила помочь всем нуждающимся и начала раздавать деньги направо и налево. Так, например, она не жалела денег на политику, образование и общественные нужды, но через 8 лет подобных трат вынуждена была объявить себя банкротом.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Закрытие долгов и новая жизнь
Американский фитнес-инструктор, выигравший в лотерею $80 миллионов, решил не тратить деньги впустую, а сразу же нанял финансовых аналитиков, которые помогли ему не только погасить ипотечный и учебный кредиты, но и выгодно вложить средства. Благодаря этому материальное положение мужчины существенно улучшилось.
Англичанин, получивший £7,5 миллионов в 1998 году, купил себе дома в Великобритании и на Кипре, приобрел трех скаковых лошадей, проспонсировал английский футбольный клуб и открыл вполне успешный бизнес по изготовлению листового металла.
Еще одна англичанка, выигравшая £5,4 миллиона в 1996 году, вложила все свои деньги в гостиничный бизнес во Флориде и теперь получает весьма неплохую прибыль.
Россиянка, выигравшая в лотерею 10 миллионов рублей, тоже не стала раздавать средства направо и налево. Как признавалась сама победительница, к тому моменту она с трудом выживала с двумя детьми – бывший муж после развода отобрал у них все, в том числе и квартиру. Поэтому на полученные деньги она приобрела автомобиль и недвижимость, заметив, что теперь невзгоды ее семье не страшны.
Еще один наш соотечественник, получивший в качестве выигрыша 35 миллионов рублей, решил построить комфортный загородный дом для спокойной жизни. Известно, что слово мужчина сдержал и вложил все до копейки в строительство, а заодно освоил фермерство, подлатал дороги и создал пруд с карпами для платной рыбалки.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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