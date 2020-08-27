«Серые мышки» или роковые красавицы: что на самом деле ищут мужчины в отношениях

Недостаток красоты компенсируется работой над собой

Часто женщины, которых принято называть серыми мышками, много работают над собой. Действительно нередко женщина, осознающая, что у нее средние внешние данные, старается компенсировать это другими качествами. Такая женщина может привлекать энергетикой, обаянием, женственностью - вы наверняка встречали подобных девушек: красавицей не назовешь, но что-то в ней есть.

Красавицы, как правило, с пеленок привыкли к вниманию и тому, что им все легче дается. Некоторые растут и думают, что весь мир им должен по определению. Работать над собой многим из них сложнее, а кому-то и вовсе не приходит в голову. «Серые мышки» же четко знают свои сильные и слабые стороны и работают над последними. Мужчине рядом с такой партнершей может быть легко, комфортно. Ему не нужно постоянно соревноваться с кем-то другим, бороться за внимание, ему не нужны истерики и жизнь на вулкане.

Для мужчины важно возвращаться домой как в тихую гавань, где его всегда ждут, где его интересы важны. Вообще у мужчин две базовые ценности: признание и преданность. Если мужчина чувствует себя рядом с вами нужным, важным, значимым и он уверен, что его не предадут, а поддержат, то считайте, он у вас в кармане.

Конечно, мы видим немало мужчин, для которых важно иметь рядом с собой нарочито красивую барышню, которую он «выгуливает» перед друзьями, партнерами. У нее накачанная попа, грудь, губы… Важно, что спутница соответствовала определенным параметрам, стандартам, которые популярны на данный момент в обществе. Но отношение к ней нередко потребительское, ее легко поменяют на другую.