«Серые мышки» или роковые красавицы: что на самом деле ищут мужчины в отношениях
Недостаток красоты компенсируется работой над собой
Часто женщины, которых принято называть серыми мышками, много работают над собой. Действительно нередко женщина, осознающая, что у нее средние внешние данные, старается компенсировать это другими качествами. Такая женщина может привлекать энергетикой, обаянием, женственностью - вы наверняка встречали подобных девушек: красавицей не назовешь, но что-то в ней есть.
Красавицы, как правило, с пеленок привыкли к вниманию и тому, что им все легче дается. Некоторые растут и думают, что весь мир им должен по определению. Работать над собой многим из них сложнее, а кому-то и вовсе не приходит в голову. «Серые мышки» же четко знают свои сильные и слабые стороны и работают над последними. Мужчине рядом с такой партнершей может быть легко, комфортно. Ему не нужно постоянно соревноваться с кем-то другим, бороться за внимание, ему не нужны истерики и жизнь на вулкане.
Для мужчины важно возвращаться домой как в тихую гавань, где его всегда ждут, где его интересы важны. Вообще у мужчин две базовые ценности: признание и преданность. Если мужчина чувствует себя рядом с вами нужным, важным, значимым и он уверен, что его не предадут, а поддержат, то считайте, он у вас в кармане.
Конечно, мы видим немало мужчин, для которых важно иметь рядом с собой нарочито красивую барышню, которую он «выгуливает» перед друзьями, партнерами. У нее накачанная попа, грудь, губы… Важно, что спутница соответствовала определенным параметрам, стандартам, которые популярны на данный момент в обществе. Но отношение к ней нередко потребительское, ее легко поменяют на другую.
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Выжать из внешности максимум
Поймите меня правильно: я вовсе не призываю женщин перестать заботиться о внешности, провозглашая принцип: «полюби меня такой, какая я есть, со всеми моими лишними килограммами». Нет. Мужчины любят глазами – это давно известный факт, который нельзя игнорировать. А значит следить за собой нужно, из любой внешности можно выжать максимум. Похудеть, пойти в зал и вылепить то тело, которое хочется видеть в зеркале (или максимально приближенное к нему), разобраться со стилем в одежде, тем, как себя подавать. Сейчас масса материалов на эту тему – при желании всего можно добиться.
Очень важно нравиться себе и знать, что ты в хорошей форме. Но не впадать в другую крайность, когда женщина становиться помешанной на своей внешности: без конца что-то качает и не может остановиться. Такая женщина думает и говорит только о себе, она хочет, чтобы слушали только ее и все время чего ждет, что-то требует, чего-то хочет. А мужчине хочется быть услышанным и, как мы уже говорили, признанным. Женщине важно проявлять мудрость, гибкость, мягкость. Это наша женская природа подразумевает сама собой. Увы, у нас мало кто владеет этим инстинктивно.
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Соответствовать статусу
Меня спрашивают: а если мужчина темпераментный, яркий и энергичный, то с такой же женщиной рядом ему будет сложно? Да, когда сходятся две звезды, они будут гасить друг друга и соперничать. Но женщина может быть разной. Вести за собой людей на работе, быть руководителем в офисе, в бизнесе, а дома менять роль и становится поддерживающей, гибкой, мягкой.
И это не означает, что она терпит не устраивающие ее отношения. Если мужчина не вкладывается в семью, не работает, живет за счет женщины, то о поддержке тут речи не идет. Не нужно поощрять ленивых и безответственных. Просто честно задайте себе вопрос: «Что мне дают эти отношения?» Выше мы говорили о базовых ценностях мужчины. У женщины они следующие: защита и забота. Рядом со своим мужчиной вы должны чувствовать себя в безопасности, зная, что о вас заботятся, что вы дороги. Если этого долгое время не происходит, если вы чувствуете, что давно ушли вперед, что вы развиваетесь, а партнер топчется на месте, не стоит спасать эти отношения. Я всегда за второй шанс, но если брак себя изжил, развод пойдет на пользу обоим.
И самое главное, что я всегда повторяю: развивайтесь, думайте о наполнении. Хотите иметь рядом статусного мужчину – соответствуйте ему. Успешным и богатым уже не интересны лишь красивые спутницы, которые не отлипают от телефона и с которыми не о чем поговорить. Все хотят видеть рядом состоявшихся, развивающихся, интересных женщин, которые сами зарабатывают, а не ищут спонсора, чтобы бесконечно выкачивать из него ресурс. Развивайтесь, работайте над собой и тогда вас точно никто не назовет серой мышкой.
Фото: Pexels.com
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