Селфхарм: как проявляется аутоагрессия и чем она опасна

Природа селфхарма

Под аутоагрессией часто понимают физический вред, который наносится собственноручно. Однако, феномен шире и потому опасней: даже если человек не доходит до стадии намеренного травмирования тела, ненависть, направленная на себя, тоже является разрушительной. Психологическая аутоагрессия способна оказать не менее пагубное влияние как на ментальное, так и на физическое здоровье.

Обычно подобные склонности зарождаются на почве негативных переживаний — гнева, злости, обиды — вызванных кем-то или чем-то вовне. Однако срабатывает внутренний запрет на выплеск: агрессии не позволяют излиться на адресата, но она все равно ищет выхода. Тогда человек закольцовывает и направляет против себя разрушительную энергию.

Склонность к селфхарму часто формируется еще в детском возрасте. Наиболее распространенной можно назвать ситуацию, когда изначально адресаты или источник агрессии — это родители.

Самое главное — уже на ранних этапах тревожные тенденции можно отследить, чтобы скорректировать условия жизни и эмоциональный фон.