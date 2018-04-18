Предпочитать карьеру семье и развлечениям

Увы, но в погоне за успешной карьерой мы зачастую отказываемся от общения с родными и друзьями, а они обижаются на нас за то, что мы не уделяем им достаточного внимания. И когда вы добиваетесь определенных высот, ваши родители уже не настолько молоды и активны, чтобы можно было организовать действительно что-то интересное. В итоге вы остаетесь со своими амбициями, но теряете то, что по-настоящему важно в жизни каждого человека — мгновения, проведенные с семьей.

Отказываться от отпуска и брать работу на выходные

Это самая большая ошибка, которую допускают некоторые из нас. Конечно, многим хочется купить дом, создать крепкую семью и сделать успешную карьеру. И те, кто по каким-либо причинам не смог сделать то или другое, начинают чувствовать себя неудачниками, не оправдавшим ожидания коллег, друзей и родных. Поэтому вместо того, чтобы тратить все свое время на работу, найдите занятие, которое вам действительно по душе, и сделайте то, о чем давно мечтали, но все откладывали из-за нехватки свободного времени.

Делать лишь то, что надо, а не то, что хочется

Вспомните, вы тоже думаете прежде всего о других и о том, чтобы окружающим вас людям было комфортно? К сожалению, пока мы пытаемся действовать в интересах других, мы забываем о себе и собственных потребностях. Безусловно, общество постоянно давит на 30-летних, пытаясь заставить их делать то, что нужно в первую очередь другим людям. Эксперты рекомендуют отказаться от этого поведения и выстроить отношения с окружающими в таком ключе, чтобы ваши нужды были в приоритете. Вот тогда и сожаления о том, что жизнь проходит мимо, а вы словно в ней не участвуете, не будет.