Счастливые и успешные: как современные женщины попадают в зависимость от требований общества

Чего хочет современная женщина?

Еще пару столетий назад женщина не могла выбирать, как ей жить и чего желать. Сначала за нее все решали родители, а потом супруг. Со временем у слабого пола появилось право выбора, но для абсолютного счастья требовалось немного – хороший человек в роли спутника жизни, дети и работа с небольшой зарплатой.

«Живу нормально: замужем, трудоустроена. Все как у людей».

Сегодня общество не ограничивает женщин в амбициях. Поэтому они стараются получить от жизни максимум, и все чаще обращаются к специалисту с запросами, решение которых даст им то, чего не хватает.

Есть семья, хочу больше денег

Женщина волнуется за будущее и расстраивается из-за мыслей «у меня скромная должность, маленькая зарплата», или «я всего лишь жена и мама, с этим надо что-то делать».

Достойно зарабатываю, нет личной жизни

Уходит с головой в работу, становится резкой, требовательной, не может вовремя переключиться на мягкость, игривость и легкость. Поэтому мужчины уважают ее за успех, восхищаются достижениями, но сторонятся, как женщину.

Есть деньги, семья. Но муж стоит на месте

Когда женщина обгоняет спутника по доходам, возникает вопрос: «А зачем он такой нужен. Что скажут люди?». Просто хороший человек больше не ее уровень. Она начинает стыдиться супруга. Ей необходимо, чтобы он тоже работал с мышлением и стал наконец богатым и успешным. Если этого не происходит, женщина начинает лгать окружающим, что муж хорошо зарабатывает и дарит дорогие подарки. Но внутри ее раздирают противоречия, которые мешают жить счастливо.

Сегодня женщинам необходимо «все сразу и самое лучшее». И каждый элемент ее жизни, включая близких, должен соответствовать успешной картинке, которую она создает.