Счастливы ли звездные пары, в которых муж зарабатывает меньше: комментарий психолога

Если муж зарабатывает меньше: два варианта развития событий

С точки зрения практического консультирования могу сказать, что огромное количество пар распались из-за того, что не смогли найти согласия в финансовом вопросе. Подавляющее число женщин на постсоветском пространстве считает, что добытчиком должен быть мужчина, и ждут этого от него. Есть ожидания, стереотипы и есть реальность, в которой очень часто стало случаться так, что женщина зарабатывает больше.

Меньшее количество современных пар придерживаются мнения, что у кого лучше получается зарабатывать, тот это и делает. Если мы возьмем пары, где женщина зарабатывает больше, то развитие событий может происходить по двум сценариям — условно благоприятному и неблагоприятному. В первом случае мужчина, если женщина больше зарабатывает, не ложится на диван с бутылкой пива, а продолжает работать и берет на себя большую часть домашних дел, разгружая женщину. К примеру, готовит ужин, моет посуду, развозит детей по кружкам. И если исходить из партнерской модели семьи, то он тянет свой объем ответственности, компенсируя своими вложениями тот факт, что он менее успешен финансово.

А неблагоприятный сценарий развития событий другой: мужское эго ущемлено, потому он ложится на диван и старается всячески преуменьшить успехи женщины, увеличить ее бытовую нагрузку. И в этом случае мы наблюдаем явный дисбаланс: телегу тянет только одна лошадь. В то время как в партнерской модели семьи ее тянут обе лошади. И тут тоже могут быть два расклада: женщина либо разводится с абьюзером, либо терпит абьюз и он усиливается.