Самоуверенность, болтливость и еще 6 отрицательных черт вашего характера, которые на самом деле нравятся окружающим

Чрезмерная болтливость и прямолинейность

Болтун – находка для шпиона? Да, но только в том случае, если дело касается какой-то государственной или производственной тайны. В остальное время ваша гиперобщительность может быть даже очень полезной – наладить контакты, получить желаемую должность или даже найти партнера для реализации какого-то перспективного проекта. Ведь чем больше вы будете разговаривать с людьми (и делиться своими идеями), тем больше шансов, что вы найдете единомышленников и даже друзей. К тому же, очень многие крупные контракты и сделки обсуждаются именно в непринужденной обстановке, после того, как удалось наладить контакт и расположить к себе собеседника. Что касается прямолинейности, то данная черта характера также может быть очень полезна окружающим, являясь гарантией того, что вы не подведете в самый ответственный момент и не будете юлить, пытаясь любыми способами выйти из какой-то щекотливой ситуации.

Излишняя откровенность

Не стоит раскрывать все секреты, иначе другие могут решить, что вы безответственны и инфантильны? Но только не в том случае, если речь идет об налаживании отношений с малознакомыми людьми или восстановлении контактов. По мнению психологов, личности, способные раскрыться практически при первой же встрече, вызывают больше уважения и доверия, чем те, кто пытается выпытать какую-то информацию у собеседника, при том всячески избегая вопросов, относящихся к нему самому. Однако тут главное не переборщить и не выдать окружающим нечто такое, что они впоследствии смогут использовать против вас. Просто определите для себя степень того, о чем вы спокойно можете рассказывать даже незнакомцам и той информации, которая предназначена только близким людям.

Борьба за правду и справедливость

Правду, конечно, говорить стоит, однако если вы регулярно высказываете людям все, что о них думаете, то не удивляйтесь тому, что в вашем окружении вас недолюбливают. Однако при всем при этом, если ваша прямолинейность не граничит с абсурдом и не противоречит законам сохранения, то вы можете оказаться весьма полезными окружающим. Психологи уверяют, что такие личности никогда не предадут, потому им можно доверить какой-то важный проект или тайну и не переживать, что об этом узнают конкуренты. Чтобы не попасть под раздачу в самый ответственный момент и направить вашу принципиальность в нужное русло, ваши партнеры (коллеги или друзья) будут стараться держать вас при себе и поменьше действовать вам на нервы.