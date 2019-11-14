Самоуверенность, болтливость и еще 6 отрицательных черт вашего характера, которые на самом деле нравятся окружающим
Привычка все переводить в шутку
Поначалу такая привычка может отпугнуть, ведь с несерьезной личностью вряд ли кто-то захочет иметь дело, считая, что в самый ответственный момент она может спасовать или вовсе подвести всю команду. Но с другой стороны, нестандартный подход и умение разрядить обстановку может напротив спасти ситуацию и сделать вас героем в глазах окружающих. К тому же, зачастую оптимисты и весельчаки являются душой компании, теми, кому доверяют самые сокровенные тайны и к кому обращаются за советом в первую очередь.
Самоуверенность, граничащая с наглостью
Самовлюбленных нахальных людей, привыкших идти по головам, конечно, мало кто любит, однако самоуверенных личностей, умеющих грамотно «продать» свои (или чужие) таланты, на самом деле уважают и ценят. Такие люди привлекают своей харизмой, высокой самооценкой и энергичностью. Они точно знают, чего хотят от жизни и умеют это получить. Для них не составит труда повести за собой толку или вдохновить коллектив на покорение новых вершин. Они первыми возьмутся за реализацию задуманного и на собственном примере докажут, что нет ничего невозможного.
Фото: vostock-photo
Чрезмерная болтливость и прямолинейность
Болтун – находка для шпиона? Да, но только в том случае, если дело касается какой-то государственной или производственной тайны. В остальное время ваша гиперобщительность может быть даже очень полезной – наладить контакты, получить желаемую должность или даже найти партнера для реализации какого-то перспективного проекта. Ведь чем больше вы будете разговаривать с людьми (и делиться своими идеями), тем больше шансов, что вы найдете единомышленников и даже друзей. К тому же, очень многие крупные контракты и сделки обсуждаются именно в непринужденной обстановке, после того, как удалось наладить контакт и расположить к себе собеседника. Что касается прямолинейности, то данная черта характера также может быть очень полезна окружающим, являясь гарантией того, что вы не подведете в самый ответственный момент и не будете юлить, пытаясь любыми способами выйти из какой-то щекотливой ситуации.
Излишняя откровенность
Не стоит раскрывать все секреты, иначе другие могут решить, что вы безответственны и инфантильны? Но только не в том случае, если речь идет об налаживании отношений с малознакомыми людьми или восстановлении контактов. По мнению психологов, личности, способные раскрыться практически при первой же встрече, вызывают больше уважения и доверия, чем те, кто пытается выпытать какую-то информацию у собеседника, при том всячески избегая вопросов, относящихся к нему самому. Однако тут главное не переборщить и не выдать окружающим нечто такое, что они впоследствии смогут использовать против вас. Просто определите для себя степень того, о чем вы спокойно можете рассказывать даже незнакомцам и той информации, которая предназначена только близким людям.
Борьба за правду и справедливость
Правду, конечно, говорить стоит, однако если вы регулярно высказываете людям все, что о них думаете, то не удивляйтесь тому, что в вашем окружении вас недолюбливают. Однако при всем при этом, если ваша прямолинейность не граничит с абсурдом и не противоречит законам сохранения, то вы можете оказаться весьма полезными окружающим. Психологи уверяют, что такие личности никогда не предадут, потому им можно доверить какой-то важный проект или тайну и не переживать, что об этом узнают конкуренты. Чтобы не попасть под раздачу в самый ответственный момент и направить вашу принципиальность в нужное русло, ваши партнеры (коллеги или друзья) будут стараться держать вас при себе и поменьше действовать вам на нервы.
Фото: vostock-photo
Потребность в сплетнях и интригах
Оказывается, ваша любовь перемывать косточки знакомым (или не очень) людям может быть не настолько раздражающей, как вы могли бы подумать. Несмотря на то, что сами по себе сплетни и интриги вызывают неудовольствие и непонимание у большинства индивидов, существуют те, которые обращают их себе во благо, устанавливая особую связь с собеседником или обрастая полезными контактами. Как говорится – общее дело (или человек против которого все дружат) объединяет, потому особо изобретательные специально держат при себе сплетников и интриганов, чтобы быть в курсе последних событий и вовремя адаптироваться к новым условиям. Главное не переходить за рамки дозволенного и не увлекаться.
Нездоровый авантюризм и неуклюжесть
Авантюризм, конечно, бывает разным, но, если вы склонны к тому, чтобы выходить из дома исключительно с загранпаспортом, потому как, возможно, встретите вечер в Италии, а рассвет – в Австрии, это, поверьте, это не раздражает окружающих, а скорее вызывает у них чувство зависти. Психологи утверждают, что ваша жажда к путешествиям, открытиям и исследованиям выдает в вас незаурядную творческую личность, вызывающую большую симпатию у окружающих. Даже если они не считают вас серьезным человеком, которому можно доверить ответственный проект, они все равно с интересом будут наблюдать за вашими приключениями, требуя от вас все новых подробностей и экспериментов. Что касается неуклюжести, то талант попадать в нелепые ситуации если и не прибавит вам очков в глазах окружающих, это точно сделает их лояльными по отношению к вам, снисходительно относящихся ко всем вашим выходкам. И знаете, это действительно может оказаться полезным в определенный момент.
Патологическая стеснительность
Если вы всегда считали, что ваша стеснительность действует другим людям на нервы, то спешим вас успокоить. Психологи утверждают, что стеснительные личности, способные залиться румянцем во время смущения или боящиеся потревожить лишний раз чей-то покой, на самом деле вызывают больше доверия и симпатии, в отличие от самоуверенных пройдох, пытающихся пробиться в жизни за счет других.
Фото: vostock-photo
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