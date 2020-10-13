С вещами на выход: 9 признаков, что вам пора сменить работу

Вы впадаете в депрессию каждый раз, как думаете о работе

Если вас трясет от одной только мысли о работе, если вы просыпаетесь по утрам и понимаете, что не хотите ехать в офис, то вам определенно стоит задуматься о поиске чего-то более подходящего. В противном случае, вы можете впасть в апатию, стать раздражительной, заработать невроз и профессиональное выгорание. Не стоит доводить до крайностей и находиться там, где вам не комфортно.

У вас постоянный день сурка

Если каждый день у вас похож на предыдущий и никакие события не способны раскрасить ваши серые будни, то пора с этим что-то делать. Попробуйте подумать о том, что вас может вдохновить на новые подвиги и чем вы можете быть полезны окружающим, и двигайтесь в этом направлении. Возможно, вы поймете, что ваше хобби приносит вам больше удовольствия, чем основная работа, так почему бы не превратить его в полноценный источник дохода? Продумайте стратегию развития и действуйте в этом направлении. Если развитие стартапа вас пока не интересует, тогда просто изучите рынок и найдите наиболее подходящий и перспективный вариант, который поможет вам в полной мере раскрыть свои профессиональные способности.

Вы терпеть не можете то, чем занимаетесь

Еще один звонок, который должен вас насторожить – отсутствие уверенности в том, что ваша деятельность вообще кому-нибудь нужна. Если вам в тягость то, чем вы занимаетесь, если вы терпеть не можете саму компанию, руководство и коллектив, то разумнее будет поискать что-то более подходящее, чем обесценивать свой труд, портить отношения с окружающими и терпеть неудобства. К тому же, возможно, вы просто переросли свою должность и пришло время двигаться дальше, а не сидеть со скучающим видом на одном месте, периодически думая о том, как же вас все раздражает.