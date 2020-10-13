С вещами на выход: 9 признаков, что вам пора сменить работу
Вы впадаете в депрессию каждый раз, как думаете о работе
Если вас трясет от одной только мысли о работе, если вы просыпаетесь по утрам и понимаете, что не хотите ехать в офис, то вам определенно стоит задуматься о поиске чего-то более подходящего. В противном случае, вы можете впасть в апатию, стать раздражительной, заработать невроз и профессиональное выгорание. Не стоит доводить до крайностей и находиться там, где вам не комфортно.
У вас постоянный день сурка
Если каждый день у вас похож на предыдущий и никакие события не способны раскрасить ваши серые будни, то пора с этим что-то делать. Попробуйте подумать о том, что вас может вдохновить на новые подвиги и чем вы можете быть полезны окружающим, и двигайтесь в этом направлении. Возможно, вы поймете, что ваше хобби приносит вам больше удовольствия, чем основная работа, так почему бы не превратить его в полноценный источник дохода? Продумайте стратегию развития и действуйте в этом направлении. Если развитие стартапа вас пока не интересует, тогда просто изучите рынок и найдите наиболее подходящий и перспективный вариант, который поможет вам в полной мере раскрыть свои профессиональные способности.
Вы терпеть не можете то, чем занимаетесь
Еще один звонок, который должен вас насторожить – отсутствие уверенности в том, что ваша деятельность вообще кому-нибудь нужна. Если вам в тягость то, чем вы занимаетесь, если вы терпеть не можете саму компанию, руководство и коллектив, то разумнее будет поискать что-то более подходящее, чем обесценивать свой труд, портить отношения с окружающими и терпеть неудобства. К тому же, возможно, вы просто переросли свою должность и пришло время двигаться дальше, а не сидеть со скучающим видом на одном месте, периодически думая о том, как же вас все раздражает.
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Вас не радует размер оплаты
Даже несмотря на то, что ваша зарплата оценивается чуть выше по рынку, вы все равно неохотно заставляете себя каждое утро браться за работу и периодически думаете о том, а что было бы, если бы вы… «внезапно уволились», «переехали», «взяли внеочередной отпуск» или «вовсе ушли в свободное плавание», то это тоже свидетельствует о потере интереса к работе и сигналом к тому, что пора что-то изменить в своей жизни. Не бойтесь пробовать что-то новое, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет, да и удача улыбается лишь смелым.
Вы находите сотню причин заняться чем-угодно, только не работой
Если вы все время находите «более важные» дела, чем ваши профессиональные обязанности, то это тоже красноречиво говорит о том, что вы утратили интерес к данной работе и пора задуматься о том, чтобы сменить сферу деятельности. А заодно и компанию, если там, где вы сейчас трудитесь, не найдется для вас ничего более подходящего (и вдохновляющего).
Нежелание работать негативно сказывается на вашем самочувствии
Если организм всячески намекает вам о том, что пора бы подумать о себе, а не об очередных дедлайнах, бюджетах и переговорах, то вам стоится к нему прислушаться и подумать, действительно ли ваша работа стоит таких мучений? Ведь, согласитесь, никакой стресс, бессонница, лишний вес, раздражительность, злоупотребление крепкими напитками и отсутствие личной жизни не удержат вас на высокооплачиваемой, но нелюбимой работе. В конце концов вы просто предпочтете получать немного меньше, но иметь свободное время и отменное здоровье.
Фото: Pexels.com
Вы не видите никаких перспектив на данной работе
Если вы уже давно переросли свою должность и чувствуете достаточно сил для чего-то более выдающегося, то вам стоит обсудить с руководством возможный формат сотрудничества. В случае, если начальство не пойдет вам на встречу, у вас будут развязаны руки в поиске чего-то более перспективного. В любом случае ориентируйтесь на собственные ощущения и потребности, и в случае достижения определенного потолка в компании, не бойтесь смотреть по сторонам и выбрать тот вариант, где сможете в полной мере применить свои таланты и профессиональные способности.
В вашем коллективе царят скандалы, интриги и нездоровая конкуренция
Психологи рекомендуют не тратить время (силы и нервы) на те компании, сотрудники которых погрязли в интригах и борьбе за лидерство. В противном случае ваша энергия будет уходить на токсичных коллег и бесконечные оправдания, что вы тут ни при чем. Не думайте, что вам удастся спокойно отсидеться в углу –, остальные работники постоянно будут пытаться перетянуть вас на свою сторону, а в случае отказа поспешат подставить перед начальством и в конечном итоге просто выживут. Подумайте, действительно ли вы готовы работать в такой обстановке? И если ответ отрицательный, то поищите более интересный вариант, где царит командный дух и поддержка.
Вы не чувствуете уверенность в завтрашнем дне
Если вы не знаете, что с вами будет в компании не то, что через год, а завтра, да и в случае сокращения штатов вы первым попадаете под удар, то это повод задуматьcя о смене работы. Понятно, что все организации проходят через взлеты и падения, но если ваша ситуация весьма плачевна, то не стоит дотягивать до того момента, пока вы не окажетесь на улице без копейки. Вера в лучшее будущее – это, конечно, хорошо, но подумайте о том, что деньги вам нужны сейчас и жить вам тоже как-то надо, поэтому не затягивайте и предпринимайте решительные действия, хотя бы обновив резюме и оповестив знакомых о том, что хотите расти и развиваться профессионально (кто знает, ведь, возможно, кто-то в вашем окружении как раз ищет специалиста и вы прекрасно подходите по всем параметрам).
Фото: Pexels.com
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