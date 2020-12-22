С такими родными и врагов не надо: 7 реальных историй про алчность и предательство

Евгения, 30 лет

«Отношения с моим лучшим другом всегда были доверительными — мы были знакомы с самого детства и поддерживали друг друга во всем. Я думала, что ближе нет человека, пока однажды Олегу не понадобилась крупная сумма денег. Он обратился ко всем, к кому только мог, но не набрал нужную сумму. Так случилось, что я копила на первоначальный взнос на квартиру и, соответственно, могла помочь близкому человеку. Расписку никакую я не брала — к чему условности, если мы знакомы уже 100 лет? Я отдала деньги и старалась лишний раз не дергать человека. До дня Х оставалось еще достаточно времени, и я была уверена, что Олег меня не подведет. Увы, но чуда не случилось. Оказалось, что друг вложился в сомнительный проект, прогорел и никак не смог отдать мне всю сумму в срок. Ни у кого из знакомых не было таких денег, а банки отказались предоставить Олегу кредит. Я оказалась в безвыходной ситуации. С одной стороны я мечтала о своей квартире, нашла необходимый вариант и готовилась к сделке, а с другой — не могла давить на друга, который места себе не находил из-за всей этой ситуации. Мне пришлось отказаться от сделки, и квартира мечты ушла буквально из-под носа. Я понимала, что Олег делает все возможное, чтобы найти и отдать мне деньги, но все равно было обидно. Прошло уже полгода, но долг мне так друг и не вернул. Он, конечно, не пропадает из поля зрения, но мне от этого не легче. Надеюсь, что со временем эта ситуация разрешится, вот только доверие, боюсь, уже не восстановится. После этой истории я никому не даю в долг, предпочитая свои деньги держать при себе».

Оксана, 38 лет

«Когда я была совсем маленькой, между моей мамой и сестрой отца произошел крупный конфликт. Я не знаю, что они там не поделили, но в итоге мама просто перестала с ней общаться и держала слово до того момента, пока папы не стало. Мне казалось, что это прекрасный повод их примирить, ведь они обе потеряли близкого человека и горе должно было их объединить. Но оказалось все иначе. Выяснилось, что отец все эти годы втайне от нас помогал деньгами своей сестре и теперь, когда финансовая поддержка закончилась, она решила сыграть на наших чувствах, прикинулась больной и немощной, а когда поняла, что номер не пройдет, то решила подключиться к процессу раздела наследства и получить то, что, по ее мнению, причиталось ей по праву. Уже прошло больше года со смерти папы, но его родная сестра так ни разу и не появилась на его могиле и до сих пор пытается отжать у нас часть имущества. Вот уж точно говорят, что с такими родными и врагов не надо».

Елена, 25 лет

«Никогда не думала, что столкнусь с такой ситуацией. Оказалось, что несколько лет мама втайне от меня брала кредиты в банках, но со временем переставала их платить — накопилась внушительная сумма вместе с процентами за просрочку. В итоге маму начали искать коллекторы, запугав остальных родственников, что если она не отдаст долг, то они ни перед чем не остановятся. Пообещали даже лишить квартиры и причинить физические увечья. Мне пришлось взять на себя обязательства и покрыть мамин долг. Теперь я и сама в долгах, и родительница на меня обиделась, что не дала ей еще сверху денег на ее прихоти. Если честно, я просто в шоке и не знаю, как пережить это предательство».