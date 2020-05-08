С помощью смс-сообщения, порчи свадебного наряда и не только: как расторгают брак в разных странах
Прежде, чем переходить к бракоразводным процессам других государств, не лишним будет напомнить, а как обстоят дела с этим в нашей стране? Согласно законодательству РФ, право подать на развод есть у каждого из супругов (подать заявление на развод можно по месту жительства, а не по месту регистрации). В каких случаях супругам необходимо обращаться в суд или ЗАГС? Если расставание произошло по обоюдному согласию, когда супруги мирно урегулировали имущественные споры, договорившись, что и кому достанется после развода и если женщина в этот период не находится в положении или не воспитывает малыша (до 3-х лет), а также отсутствуют другие причины для похода в суд, то расторжение брака вполне можно оформить в отделении ЗАГСа. Если у пары есть несовершеннолетние дети или же один из супругов отказывается давать развод второму (в том числе, проигнорировав просьбу явиться на подачу заявления), то расторжение брака происходит в судебном порядке. И если вторая сторона не подает апелляцию, то по истечении определенного времени брак считается расторгнутым, и вчерашние возлюбленные могут заниматься своей личной жизнью независимо друг от друга.
Италия
В этой стране наименьшее число разводов, а все потому, что бракоразводный процесс здесь один из самых сложных. Во-первых, прежде чем официально разойтись, супругам необходимо три года прожить раздельно и решить, что они действительно не хотят больше быть вместе. Во-вторых, развод надо официально обосновать, иначе свободу можно получить лишь через несколько лет (минимум, 5). В большинстве случаев дети после развода проживают с матерью, мужчинам же остается выплачивать алименты не только по достижению их наследников 18-летнего возраста, но и до тех пор, пока их чадо не устроится на работу и не сможет себя самостоятельно обеспечивать. Что касается бывшей супруги, то и ей выплачивается солидное «выходное пособие» до тех пор, пока она не найдет нового мужа.
Германия
Если супруги захотят развестись, то им дается год, чтобы подумать, действительно ли это то, что им нужно. Однако если кому-то из партнеров удастся установить тот факт, что второй над ним издевался или же злоупотреблял крепкими напитками, дебоширил и так далее, то «год на подумать» не дается и процесс развода упрощается. При наличии имущественных споров или в других сложных ситуациях, бракоразводных процесс затягивается на 4-5 лет. Детей при этом оставляют с тем родителем, у которого есть больше возможностей, чтобы обеспечить им достойное будущее. Если же супруга сразу после развода не смогла найти себе работу, то бывший муж может ее содержать некоторое время.
Фото: Pexels.com
Швеция
Если у супругов нет детей и они хотят покончить с семейной жизнью, то им пойдут на встречу и разведут максимально быстро. Если же у них есть дети (до 16 лет), то им дадут шесть месяцев, чтобы взвесить все «за» и «против». Имущество при этом будет делиться поровну между супругами, а дети не останутся с кем-то из родителей, проводя одинаковое количество времени как с мамой, так и с папой (бывшие возлюбленные будут растить их вместе, деля все расходы пополам). Если один из партнеров нуждается в поддержке сразу же после развода, то второй будет выплачивать ему пособие (до тех пор, пока его бывшая любовь не встанет на ноги и не сможет позаботиться о себе самостоятельно, либо пока не оформит новый брак).
Англия
Согласно законодательству этой страны, вескими причинами для развода могут считаться измена, раздельное проживание около двух лет, неразумное поведение одного из супругов (например, пьянство, нежелание оплачивать счета, игнорирование мнения партнера, ношение экстравагантных нарядов и так далее). Это позволяет супругам развестись максимально оперативно. Однако если кому-то из партнеров удастся доказать, что его поведение в браке было весьма разумным, то этот процесс может затянуться на годы.
Турция
В этой стране супругам не дают время подумать и взвесить все «за» и «против» - документы на расторжение брака уходят сразу же в суд и при отсутствии споров партнеры могут быть свободными уже через 2-3 месяца. Если же один из супругов категорически не согласен на развод или бывшие влюбленные не смогли договориться по поводу имущества и прочих моментов, то процесс развода может длиться несколько лет (например, 3-4). Детей обычно оставляют с матерью, а вот экс-муж должен будет выплачивать не только алименты на ребенка (от $300 до $1000), но и выходное пособие своей бывшей (от $1000 до $2000), пока она снова не выйдет замуж.
Малайзия и Сингапур
Чтобы освободиться от брачных уз, мусульманским мужчинам достаточно трижды произнести «талак» (развод) и вздохнуть спокойно. Причем раньше жену можно было после этого практически выставить из дома в чем она была, поэтому мусульманские женщины в любое время суток были обвешаны всеми украшениями, что у них имелись (мало ли, что взбредет в голову их благоверному), но на данный момент законы некоторых шариатских стран стали более либеральными. Сегодня местным мужчинам немного проще – им достаточно отправить с мобильного телефона три сообщения с текстом «талак», потом подтвердить свои намерения в шариатском суде и… наслаждаться своей жизнью дальше.
Египет
Местным мужчинам, помимо заветного «талак» (произнесенного трижды или отправленного соответствующее количество раз в смс-сообщениях), необходимо будет вернуть все приданное, которое они когда-то получили за свою жену.
ОАЭ
Чтобы официально развестись, арабским мужчинам необходимо подтвердить свое «талак» в шариатском суде, а затем выдержать процедуру раздела имущества. В этой стране предусмотрен брачный контракт и если перед свадьбой жених с невестой договорились о внесении в него пункта по поводу «разрешения на развод», то последствии женщина может подать на расторжении брака. Иначе, если она по каким-то причинам захочет избавиться от семейных уз, ей придется доказывать в суде, что у ее супруга есть психическое заболевание, что он не может иметь детей, что он пропал без вести или отправился с тюрьму. В противном случае право подать на развод остается исключительно за мужчиной. В качестве утешения даме остается дом и приличное ежемесячное пособие.
Фото: Pixabay.com
Япония
Если решение о разводе было принято обоюдно, то супруги могут быть свободны практически сразу же после подачи заявления (иногда процесс может затянуться на несколько дней, а при наличии споров – на несколько месяцев). Имущество делится пополам (долги, кстати, тоже в равной степени переходят уже на бывших супругов), дети остаются с тем родителем, кто сможет обеспечить им достойное будущее. Если же удастся доказать факт измены, то обиженная сторона вправе получить солидную денежную компенсацию не только с неверного возлюбленного, но и с того, с кем ей изменили. К слову, в этой стране процветает ивент-индустрия, предлагающая уже бывшим супругам отметить освобождение от семейных уз (начиная от разбивания обручальных колец специальным молотком до приманивания удачи в свою новую жизнь).
Доминиканская республика
Разводы в этой стране являются достаточно прибыльным бизнесом, ведь оформить его можно всего за 15 минут, вне зависимости от гражданства супругов. Поэтому особо предприимчивые персоны даже организовали специальные бракоразводные туры в Доминикану. Процесс этот, конечно, не самый дешевый, но зато оперативный. Несколько минут и вы свободные люди. Главное – удостовериться, что на официальном бланке стоят все необходимые печати, в противном случае ваш брак так и не будет расторгнут.
Африка
Несмотря на то, что во многих африканских племенах о разводе даже не слышали, в цивилизованных местах все же дают возможность супругам начать новую жизнь по отдельности. Так, например, в племени баланата женщина может расстаться с мужем, если подтвердит, что семейная жизнь делает ее несчастной (но лишь после того, как износится ее свадебный наряд. Если же она хочет ускорить процесс, то ей придется позаботиться о том, чтобы свадебное одеяние пришло в негодность как можно раньше). В других племенах супруга может инициировать развод если докажет, что ее благоверный отлынивает от своих обязанностей, имеет связь на стороне или с помощью магии пытается ей навредить. Если же дама не может подарить супругу наследника, то это не является веской причиной для развода (мужчине в этом случае можно взять новую жену и решить с ней вопрос деторождения). Если же в паре бесплоден мужчина, то женщина может обратиться «за помощью» к его другу, но если она откажется это сделать, то семейный союз может распасться. В другом племени, где и по сей день царит матриархат, женщины спокойно могут заявить о намерении развесить с супругом, оставив себе дом, имущество и даже скот. Еще в одном племени во время свадебной церемонии на жениха и невесту надевают специальные маски и если через 12 месяцев молодые так и не снимут их, то их союз считается автоматически расторгнутым.
Мексика
В этой стране разводы тоже случаются редко, а все потому, что после расставания экс-супруге достается все имущество. Кроме того, мужчина обязан ежемесячно отдавать своей бывшей 30% дохода и выплачивать алименты на детей.
Фото: Pixabay.com, Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!