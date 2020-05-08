С помощью смс-сообщения, порчи свадебного наряда и не только: как расторгают брак в разных странах

Швеция

Если у супругов нет детей и они хотят покончить с семейной жизнью, то им пойдут на встречу и разведут максимально быстро. Если же у них есть дети (до 16 лет), то им дадут шесть месяцев, чтобы взвесить все «за» и «против». Имущество при этом будет делиться поровну между супругами, а дети не останутся с кем-то из родителей, проводя одинаковое количество времени как с мамой, так и с папой (бывшие возлюбленные будут растить их вместе, деля все расходы пополам). Если один из партнеров нуждается в поддержке сразу же после развода, то второй будет выплачивать ему пособие (до тех пор, пока его бывшая любовь не встанет на ноги и не сможет позаботиться о себе самостоятельно, либо пока не оформит новый брак).

Англия

Согласно законодательству этой страны, вескими причинами для развода могут считаться измена, раздельное проживание около двух лет, неразумное поведение одного из супругов (например, пьянство, нежелание оплачивать счета, игнорирование мнения партнера, ношение экстравагантных нарядов и так далее). Это позволяет супругам развестись максимально оперативно. Однако если кому-то из партнеров удастся доказать, что его поведение в браке было весьма разумным, то этот процесс может затянуться на годы.

Турция

В этой стране супругам не дают время подумать и взвесить все «за» и «против» - документы на расторжение брака уходят сразу же в суд и при отсутствии споров партнеры могут быть свободными уже через 2-3 месяца. Если же один из супругов категорически не согласен на развод или бывшие влюбленные не смогли договориться по поводу имущества и прочих моментов, то процесс развода может длиться несколько лет (например, 3-4). Детей обычно оставляют с матерью, а вот экс-муж должен будет выплачивать не только алименты на ребенка (от $300 до $1000), но и выходное пособие своей бывшей (от $1000 до $2000), пока она снова не выйдет замуж.

Малайзия и Сингапур

Чтобы освободиться от брачных уз, мусульманским мужчинам достаточно трижды произнести «талак» (развод) и вздохнуть спокойно. Причем раньше жену можно было после этого практически выставить из дома в чем она была, поэтому мусульманские женщины в любое время суток были обвешаны всеми украшениями, что у них имелись (мало ли, что взбредет в голову их благоверному), но на данный момент законы некоторых шариатских стран стали более либеральными. Сегодня местным мужчинам немного проще – им достаточно отправить с мобильного телефона три сообщения с текстом «талак», потом подтвердить свои намерения в шариатском суде и… наслаждаться своей жизнью дальше.

Египет

Местным мужчинам, помимо заветного «талак» (произнесенного трижды или отправленного соответствующее количество раз в смс-сообщениях), необходимо будет вернуть все приданное, которое они когда-то получили за свою жену.

ОАЭ

Чтобы официально развестись, арабским мужчинам необходимо подтвердить свое «талак» в шариатском суде, а затем выдержать процедуру раздела имущества. В этой стране предусмотрен брачный контракт и если перед свадьбой жених с невестой договорились о внесении в него пункта по поводу «разрешения на развод», то последствии женщина может подать на расторжении брака. Иначе, если она по каким-то причинам захочет избавиться от семейных уз, ей придется доказывать в суде, что у ее супруга есть психическое заболевание, что он не может иметь детей, что он пропал без вести или отправился с тюрьму. В противном случае право подать на развод остается исключительно за мужчиной. В качестве утешения даме остается дом и приличное ежемесячное пособие.