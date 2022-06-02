Развод: одиночество или путь к новой счастливой жизни

Почему женщины боятся развода

Все страхи идут из детства. Для наших бабушек и мам самым ужасным, что только могло произойти с женщиной, был развод. "Брошенка", "разведенка" – эти слова, как клеймо, раньше ставило общество на ту, от которой ушел муж. Большинству девочек с малых лет прививалось: делай все, что угодно, но сохрани брак. Повзрослев, женщина забирает все эти установки с собой. Поэтому развод для многих равен безрадостному существованию и даже концу жизни. Страх одиночества – еще одна причина, из-за которой женщины так боятся ухода мужа из семьи. Голову посещают различные мысли: "Кому я теперь нужна?", "Кто на меня посмотрит?". Долгое время он один занимал все мысли и чувства, будущее казалось таким ясным и понятным, а теперь – в душе пустота, впереди – неизвестность. Такое состояние в психологии называют эмоциональной зависимостью. Это сильное влечение и желание быть с определенным человеком, присваивать его себе. При расставании с ним возникает ощущение бессилия, апатии, тревожности, вины из-за разрыва отношений, исчезает чувство безопасности (страшно спать одной в кровати, возвращаться в пустой дом).

Не менее сильной бывает финансовая зависимость от мужчины. Часто после развода остро ощущается нехватка денег, ведь сейчас приходится жить на "один кошелек". Еще сложнее, если женщина проживала в квартире бывшего мужа. Поиск нового жилья становится не только головной болью, но и дополнительной статьей расходов. Чтобы приспособиться к новым реалиям, нужно начинать экономить, отказываться от каких-то привычных вещей, маленьких радостей (например, фитнеса, похода с подругами в кафе, покупки нового платья). Это также доставляет дискомфорт и может стать причиной депрессии.

Стадии проживания развода