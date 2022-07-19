Развитие бренда в кризис: мнение эксперта
Катерина Коновалова
основатель PR агентства ITS ME
В этом году кризис получился более резким и непредсказуемым и, всем досталось сильнее, чем обычно. Привычные инструменты продвижения были потеряны и почва под ногами поплыла. Но шок и принятие ситуации давно позади, наступило время адаптации и изучения новых возможностей. Для того чтобы применять их на практике и придавать ускорение себе и своему бизнесу. Что поможет не просто пережить кризис, но стать на его фоне сильнее?
Шаг 1
Начать меняться, переосмыслить свою позицию на рынке, но при этом не делать резких движений. Да, выросли цены на многие расходники и кажется нелепым сохранить прайс на прежнем уровне, не уступив в качестве. Но повысить резко цену на товар или услугу – значит, собственными руками подпортить свою репутацию. То же самое касается ингредиентов в кондитерских изделиях или какого-то уникального компонента в составе косметики. Удешевление любых ингредиентов приведет к провалу в качестве и постоянный покупатель это обязательно заметит. Доводы про «сложные времена» его не устроят, он станет искать альтернативу, а в сети мгновенно появятся негативные отзывы. Если не планируете закрывать бизнес, качество товара в кризисные времена надо удерживать.
Шаг 2
Обязательно обзавестись telegram-каналом. Не просто для галочки, а наполнять его интересным контентом. Никаких сложных и сухих текстов с профессиональными терминами – только легкие материалы, которые косвенно или напрямую будут связаны с вами или вашим продуктом. Можно добавлять подкасты (если профессия предполагает общение напрямую с аудиторией), видеоряд и чередовать с акциями, интересными новинками и выгодными условиями. Телеграмм сегодня - отличный способ продвижения, который нужно активно и грамотно использовать.
Шаг 3
Если сфера относится к помогающей профессии (психолог, нутрициолог, стоматолог, косметолог, юрист и т.д.) – искать потенциальных клиентов можно через профильные форумы и чаты. Например, на сайтах журналов о красоте или здоровье после регистрации оставлять комментарии, помогать решать проблемы, рекомендовать какие-то процедуры. Когда у человека возникнет привязка «этот эксперт мне уже помог и вообще, было интересно общаться», он придет снова уже на персональный сайт и в соцсеть – будет следить за развитием и что-то приобретать. Еще один способ «засветиться» - по возможности, давать комментарии в СМИ на актуальные темы. Тот, кто постоянно находится в медийном поле, автоматически становится лицом, которому доверяют.
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Шаг 4
Как никогда нужны бонусы и подарки. Сегодня покупатель пытается экономить и из двух примерно одинаковых продуктов предпочтет тот, который дешевле. Но если, например, к своему фирменному торту вы добавите коробочку пирожных, клиент это обязательно запомнит и не только вернётся вновь, но и расскажет о таком приятном подходе своим друзьям. Психолог к оплаченным трем сессиям одну может добавить бонусом, а педагог английского прислать дополнительный обучающий материал. Это тот случай, когда небольшое внимание в итоге обернется пользой.
Шаг 5
В кризис, как никогда, свой бренд надо качественно обслуживать. Но сделать это сложно, когда есть основная деятельность и масса текущих вопросов. Многие из них за вас закроет профессиональный pr-специалист. Он возьмёт на себя взаимодействие со сми, формирование инфоповодов, эффектно выведет эксперта на медийное поле, составит антикризисный план, а главное сэкономит кучу времени и финансов, которые бизнесу в сложные времена важны особенно. Станет той палочкой-выручалочкой, которая поможет не просто удержать позиции бренда на рынке, а вывести его на новый уровень.
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