Развитие бренда в кризис: мнение эксперта

В этом году кризис получился более резким и непредсказуемым и, всем досталось сильнее, чем обычно. Привычные инструменты продвижения были потеряны и почва под ногами поплыла. Но шок и принятие ситуации давно позади, наступило время адаптации и изучения новых возможностей. Для того чтобы применять их на практике и придавать ускорение себе и своему бизнесу. Что поможет не просто пережить кризис, но стать на его фоне сильнее?

Шаг 1

Начать меняться, переосмыслить свою позицию на рынке, но при этом не делать резких движений. Да, выросли цены на многие расходники и кажется нелепым сохранить прайс на прежнем уровне, не уступив в качестве. Но повысить резко цену на товар или услугу – значит, собственными руками подпортить свою репутацию. То же самое касается ингредиентов в кондитерских изделиях или какого-то уникального компонента в составе косметики. Удешевление любых ингредиентов приведет к провалу в качестве и постоянный покупатель это обязательно заметит. Доводы про «сложные времена» его не устроят, он станет искать альтернативу, а в сети мгновенно появятся негативные отзывы. Если не планируете закрывать бизнес, качество товара в кризисные времена надо удерживать.

Шаг 2

Обязательно обзавестись telegram-каналом. Не просто для галочки, а наполнять его интересным контентом. Никаких сложных и сухих текстов с профессиональными терминами – только легкие материалы, которые косвенно или напрямую будут связаны с вами или вашим продуктом. Можно добавлять подкасты (если профессия предполагает общение напрямую с аудиторией), видеоряд и чередовать с акциями, интересными новинками и выгодными условиями. Телеграмм сегодня - отличный способ продвижения, который нужно активно и грамотно использовать.

Шаг 3

Если сфера относится к помогающей профессии (психолог, нутрициолог, стоматолог, косметолог, юрист и т.д.) – искать потенциальных клиентов можно через профильные форумы и чаты. Например, на сайтах журналов о красоте или здоровье после регистрации оставлять комментарии, помогать решать проблемы, рекомендовать какие-то процедуры. Когда у человека возникнет привязка «этот эксперт мне уже помог и вообще, было интересно общаться», он придет снова уже на персональный сайт и в соцсеть – будет следить за развитием и что-то приобретать. Еще один способ «засветиться» - по возможности, давать комментарии в СМИ на актуальные темы. Тот, кто постоянно находится в медийном поле, автоматически становится лицом, которому доверяют.