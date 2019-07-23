«Разгрузочные» дни и еще 6 правил экономии, которым следуют сами финансисты (и не зря)

Долг платежом красен
Иными словами, постарайтесь не копить долги (по коммуналке, кредитам и прочим платежам), иначе в один прекрасный момент они могут обрушиться на вас как снежный ком. Ведь неоплаченные счета могут повлечь за собой начисление пени и штрафов, соответственно ваши долги возрастут в геометрической прогрессии. Чтобы не оказаться в долговой яме, просто возьмите себе за правило оплачивать все точно в срок.
Правило 24 часов
Еще одно правило, которому стараются следовать те, кто привык иметь дело с большими деньгами – брать тайм аут прежде, чем решиться на очередную покупку. Ведь, как утверждают психологи, импульсивные покупки часто бывают нецелесообразны и практически сразу же теряют свою актуальность. Поэтому возьмите себе сутки на обдумывание, чтобы принять взвешенное решение, избежать ненужных трат и разочарования от того, что от приобретенной вещи вы ожидали гораздо больше эмоций и впечатлений, чем получили на выходе.
Фото: vostock-photo
Боритесь с соблазнами
Другими словами, постарайтесь сделать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не влезать в кредит. Льготные периоды, которые, кажется, ни к чему вас не обязывают, функции cashback, сулящие проценты от потраченных покупок и другие «банковские плюшки» кажутся весьма заманчивыми, однако можно ненароком упустить ситуацию и в один прекрасный день оказаться в долговой яме: без средств к существованию и дальнейших перспектив. Поэтому постарайтесь правильно расставить свои приоритеты и тратить деньги лишь на то, что вам действительно необходимо. Помните, что время понтов осталось в прошлом и теперь уже никого не удивишь ультрамодными вещами или супернавороченными гаджетами. Сейчас главное то, что представляет из себя сам человек, а не то, какие бренды он носит. Вкладывайте в себя, свои эмоции и впечатления – этого не купишь ни за какие деньги.
Наличные вместо кредитных карт
Финансисты в один голос кричат, что расплачиваться лучше наличными средствами – так вы будете контролировать процесс расходов и не уйдете в минус. И это действительно так. Ведь, не видя «живых» денег, вы психологически себя настраиваете на то, что на кате их еще много, поэтому можно не вести им счет. На эту уловку попадаются многие молодые люди, не привыкшие вести учет своих расходов и доходов. Поэтому лучше выделить себе определенную сумму на месяц и постараться уложиться в установленный бюджет.
«Разгрузочные» дни
Вы удивитесь, но многие успешные люди (и те, кто знает цену деньгам) регулярно устраивают себе так называемые дни без трат, с легкость контролируя свои потребности к покупке ненужных товаров. Можно начать с 1-2 дней в неделю, постепенно увеличивая данный срок. К тому же, в последнее время во всем мире наблюдается тенденции к разумному потреблению, поэтому таким образом вы тоже можете приобщиться к масштабной акции.
Фото: vostock-photo
Умные инвестиции в будущее
Ни для кого не секрет, что ваше будущее напрямую зависит от того, чем вы занимаетесь сегодня. Если вы будете инвестировать в себя, свое образование и развитие, в различные финансовые инструменты, недвижимость и прочие подобные вещи, то вы поддерживаете природный закон круговорота, при котором часть потраченных средств обязательно вернется к вам в приумноженном виде. А если же вы будете тратить ровно столько, сколько получаете (практически все до копейки), то вы нарушите этот природный закон и, соответственно, не улучшите свое материальное положение.
Если не можете починить, то выбрасывайте
Еще одна привычка, которая поможет сохранить капитал – сначала попытаться починить сломанную вещь и лишь затем, когда вы окончательно убедитесь, что ничего нельзя сделать, нести ее на свалку. Многие успешные люди признаются, что пользуются одними и теми же предметами в течение многих лет и не видят в этом ничего дурного. Например, вполне успешные бизнесмены, вложившись лет 10-15 назад в дорогую пару обуви, предпочитают поддерживать ее товарный вид, а не отдавать ежегодно баснословную сумму денег ради новой пары. Понятно, что дамам в этом смысле будет сложнее – ведь не могут же они 10-15 лет ходить в одних и тех же туфельках, но если у вас есть какие-то статусные (и винтажные) вещи, то не спешите с ними расставаться. Если за ними ухаживать должным образом, то они еще долго будут радовать вас и окружающих.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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