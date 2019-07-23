«Разгрузочные» дни и еще 6 правил экономии, которым следуют сами финансисты (и не зря)

Боритесь с соблазнами

Другими словами, постарайтесь сделать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не влезать в кредит. Льготные периоды, которые, кажется, ни к чему вас не обязывают, функции cashback, сулящие проценты от потраченных покупок и другие «банковские плюшки» кажутся весьма заманчивыми, однако можно ненароком упустить ситуацию и в один прекрасный день оказаться в долговой яме: без средств к существованию и дальнейших перспектив. Поэтому постарайтесь правильно расставить свои приоритеты и тратить деньги лишь на то, что вам действительно необходимо. Помните, что время понтов осталось в прошлом и теперь уже никого не удивишь ультрамодными вещами или супернавороченными гаджетами. Сейчас главное то, что представляет из себя сам человек, а не то, какие бренды он носит. Вкладывайте в себя, свои эмоции и впечатления – этого не купишь ни за какие деньги.

Наличные вместо кредитных карт

Финансисты в один голос кричат, что расплачиваться лучше наличными средствами – так вы будете контролировать процесс расходов и не уйдете в минус. И это действительно так. Ведь, не видя «живых» денег, вы психологически себя настраиваете на то, что на кате их еще много, поэтому можно не вести им счет. На эту уловку попадаются многие молодые люди, не привыкшие вести учет своих расходов и доходов. Поэтому лучше выделить себе определенную сумму на месяц и постараться уложиться в установленный бюджет.

«Разгрузочные» дни

Вы удивитесь, но многие успешные люди (и те, кто знает цену деньгам) регулярно устраивают себе так называемые дни без трат, с легкость контролируя свои потребности к покупке ненужных товаров. Можно начать с 1-2 дней в неделю, постепенно увеличивая данный срок. К тому же, в последнее время во всем мире наблюдается тенденции к разумному потреблению, поэтому таким образом вы тоже можете приобщиться к масштабной акции.