Психология голоса: почему им так важно и нужно заниматься
Катя Елисеева
Певица, актриса
Уверенность на сцене — ключ к успеху!
Любой профессиональный навык дает тебе уверенность и на сцене, и в жизни. Если ты спортивный человек, например, и у тебя крепкое тело, то на соревнованиях ты будешь чувствовать себя в своей тарелке. Так же и с вокалом. Несмотря на то что ты с рождения поешь, занятия вокалом придадут тебе уверенности в этом деле.
Занятие вокалом — возможность попробовать что-то новое!
Часто артисты исполняют только авторский материал, который написан в одном жанре. Происходит это по разным причинам: любимый жанр, лучше получается, подходит по стилю жизни. Но когда певцы начинают заниматься своим голосом с педагогом, то они обязательно будут выходить за рамки комфорта. Будут пробовать что-то новое, что-то сложное. А также, что называется, ломать и перебарывать себя.
Все проблемы выходят наружу
Жанр эстрады позволяет исполнять по-разному: где-то пропел, где-то проговорил, где-то проорал, а где-то и спели за тебя. В таком потоке ты можешь утаить все свои ошибки. А когда певец делает упражнения на дыхание, на увеличение диапазона, чтобы брать более высокие или более низкие ноты, он не может «скрыться» за кем-то, он, как под лупой, видит все свои пробелы.
Фото: freepik.com
Только занимаясь своим голосом, можно стать многогранным артистом
Многие артисты делают материал «под себя», чтобы быть максимально органичным во всем. Но это уже неинтересно и скучно, так как все повторяется снова и снова. Например, Дима Билан может петь и попсу, и с оркестром. Это происходит именно потому, что он никогда не прекращает заниматься голосом, будучи состоявшимся артистом.
Голосом заниматься нужно всем
Голос — это такая вещь, которая способна передать абсолютно любую эмоцию человека. Поэтому ты можешь быть бесконечно харизматичным и талантливым, но если ты не умеешь работать со своими голосовыми связками, то это сразу же обесценивается. Будь ты артист, будь ты кто угодно, но голосом заниматься нужно всем.
Тебя ничего не напугает
Если певец умеет работать со своим голосом, то любая непредвиденная ситуация ему нипочем. Очень часто случаются форс-мажоры, поэтому нужно уметь выходить на публику и что-то сказать, нужно спеть, если перестала работать музыка или звук плохой. Когда ты владеешь своим голосом, тебя ничего не напугает, ты сможешь выкрутиться из любой ситуации на сцене. Профессионалов всегда видно в такие моменты.
Фото: freepik.com