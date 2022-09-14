Психология голоса: почему им так важно и нужно заниматься

Уверенность на сцене — ключ к успеху!

Любой профессиональный навык дает тебе уверенность и на сцене, и в жизни. Если ты спортивный человек, например, и у тебя крепкое тело, то на соревнованиях ты будешь чувствовать себя в своей тарелке. Так же и с вокалом. Несмотря на то что ты с рождения поешь, занятия вокалом придадут тебе уверенности в этом деле.

Занятие вокалом — возможность попробовать что-то новое!

Часто артисты исполняют только авторский материал, который написан в одном жанре. Происходит это по разным причинам: любимый жанр, лучше получается, подходит по стилю жизни. Но когда певцы начинают заниматься своим голосом с педагогом, то они обязательно будут выходить за рамки комфорта. Будут пробовать что-то новое, что-то сложное. А также, что называется, ломать и перебарывать себя.

Все проблемы выходят наружу

Жанр эстрады позволяет исполнять по-разному: где-то пропел, где-то проговорил, где-то проорал, а где-то и спели за тебя. В таком потоке ты можешь утаить все свои ошибки. А когда певец делает упражнения на дыхание, на увеличение диапазона, чтобы брать более высокие или более низкие ноты, он не может «скрыться» за кем-то, он, как под лупой, видит все свои пробелы.