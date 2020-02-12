Проверьте себя: 10 вещей, которые никогда не позволят себе зрелые женщины в отношениях
Вопреки расхожему мнению, что опыт и зрелость приходят с годами, нередко можно встретить совсем молоденьких женщин, которые рассуждают и действуют так, что впору у них поучиться. И напротив, есть дамы в возрасте, которые, несмотря на отсутствие личной жизни (или неудовлетворенность своим партнером), продолжают тянуть одеяло на себя, из раза в раз допуская одни и те же промахи. «Он должен, он обязан, он обещал», — регулярно слышится из их уст, и бесполезно им объяснять, что мужчины ищут прежде всего равноправного партнера, с которым можно горы свернуть. А все эти наивные мечты о принце на белом коне стоит оставить незрелым личностям. Поверьте, если бы вашего избранника (пусть даже потенциального) интересовали именно такие отношения, то и выбор бы его пал на юную барышню, а не на вас. О том, какие вещи себе не позволит зрелая женщина в отношениях (чтобы не потерять любовь или не раствориться полностью в партнере) — на сайте Passion.ru.
Не лезть в душу и не искать скелеты в шкафу
«Зачем мне особа, которая будет копаться в моем шкафу, выискивая в нем скелеты», — задаются вопросом зрелые мужчины — и отчасти они правы. Понятно, что к определенному возрасту у каждого человека скапливается определенных багаж опыта и знаний, но это вовсе не значит, что он должен делиться всем этим со своим партнером. К тому же, возможно, человек еще недостаточно вам доверяет или не хочет пугать вас какими-то моментами: примите его условия и постарайтесь не лезть в душу, если ваш партнер еще не готов перед вами раскрыться. И сами не сильно откровенничайте — если перед каждым так «выворачивать» душу, то потом никаких нервов не хватит восстанавливаться после разрыва. Кстати, психологи утверждают, что это отличный способ определить, имеет ли на вас мужчина серьезные планы или вы для него лишь мимолетное увлечение. Человек, который хочет свое будущее связать с вами, постарается максимально перед вами раскрыться (насколько это возможно, конечно), а вот тот, кто не видит вас своей постоянной спутницей, на вопросы о себе любимом будет отвечать неохотно, с друзьями и родными знакомить не станет, да и вообще постарается ограничить темы общения или вовсе сведет количество встреч до минимума.
Определиться с приоритетами и целями
Можно привести в пример слова одной успешной женщины: «С годами дама должна определиться со своими предпочтениями в духах, напитках и мужчинах». Единственное, можно добавить, что и с остальными своими предпочтениями зрелая женщина к определенному моменту уже должна определиться. Вы четко должны понимать, что для вас приемлемо, а с чем вы никогда не смиритесь. Так вам будет проще строить отношения с партнером и не поступаться своими принципами, лишь бы не задеть его чувства. То же самое и с целями. Если вы понимаете, чего хотите добиться и как это сделать, то не отступайте от своей мечты, даже если она кому-то кажется несбыточной. Поверьте, что потом вы будете жалеть об упущенных возможностях и начнете злиться на своего избранника за то, что когда-то послушались его совета. Лучше заручитесь поддержкой своего благоверного и увлеките его своей мечтой. Возможно, он и сам грезил о чем-то подобном, поэтому с радостью составит вам компанию по покорению новых вершин.
Помнить о собственных потребностях и отказаться от завышенных ожиданий
В отличие от юных особ, мечтающих выйти замуж за сказочного принца, зрелые женщины уже не ждут от партнера каких-то особых талантов и подвигов. Вместо того, чтобы выискивать недостатки или потом разочаровываться из-за неоправданных ожиданий, они сосредоточатся на достоинствах своего избранника и вместе с ним постараются достичь тех целей, о которых всегда мечтали (важно, чтобы мужчина тоже был заинтересован в достижении тех же самых целей, иначе вам придется самостоятельно идти к светлому будущему). Кроме того, эти дамы не станут забывать о своих потребностях и мириться с тем, что для них неприемлемо. Они совершенно точно знают, чего хотят получить от жизни, и не согласны отказываться от своих планов (подкорректировать их — пожалуйста, но не забывать лишь потому, что на первое место выходят желания кавалера).
Фото: vostock-photo
Не идти на поводу у желаний
Даже если вы потеряли голову от любви (чувства могут вспыхнуть вне зависимости от того, мечтали ли вы влюбиться или предпочитали наслаждаться жизнью в одиночестве), постарайтесь «включить» мозг и не поддаваться сиюминутным желаниям. Во-первых, вы пока еще недостаточно хорошо знаете человека, чтобы полностью ему довериться. А во-вторых, очень много желающих получить что-то на халяву, пусть даже ценой чувств другого человека. Поэтому если вдруг вы почувствуете подвох, не стесняйтесь обратиться за советом к друзьям и родным. У них голова не затуманена и розовые очки отсутствуют, потому они наверняка смогут точно подсказать вам, как поступить в той или иной ситуации. И не думайте, что это как-то оскорбит вашего избранника, лучше вы лишний раз себя обезопасите от необдуманных решений, чем потом будете лить слезы в подушку, ругая себя за неправильный выбор.
Забыть о «послужном списке»
Даже если вы считаете, что ваш мужчина должен знать обо всех своих предшественниках, лучше десять раз подумайте, прежде чем открывать перед ним свои карты. А заодно представьте, приятно ли вам будет «познакомиться», пусть и заочно, со всеми его бывшими? Думаем, что ответ будет отрицательным. Поэтому поберегите нервы (и психику) своего избранника и уберите свой «послужной список» куда подальше. Максимум, что вы можете озвучить, что ваши предыдущие отношения не сложились по причине несхожести взглядов (или по какой-то другой), и вот теперь вы встретили человека, взгляды которого совпадают с вашими собственными. А то, что до вашего «экса» у вас был еще десяток неудачных романов и несостоявшихся женихов, вашему партнеру знать вовсе не обязательно. Точно так же, как и он может не вдаваться в подробности своей бурной личной жизни до вас (исключение, если он развелся и от тех отношений у него остался ребенок, тут уж вам придется принять тот факт, что теперь это дитя будет частью вашей жизни).
Не выяснять по поводу и без, кто в отношениях главный
Зрелая женщина не будет соперничать с партнером, пытаясь доказать, что в отношениях она лидер. Она поступит иначе и позволит своему мужчине ощущать свою значимость и даже в чем-то превосходство. Но при этом она сможет контролировать ситуацию и направлять отношения в то русло, в которое ей нужно (она предоставит возможность избраннику принимать важные решения, касающиеся их совместного будущего, но при этом сделает так, что он «озвучит» именно то решение, которое дама уже давно сама придумала и утвердила). И это правильно. Вместо того, чтобы открыто идти на конфликт и устраивать «бои без правил», лучше сохранить спокойствие, взаимоуважение и стабильность.
Не менять себя в угоду кому-то
Эксперты напоминают, что не стоит меняться (и изменять себе) лишь потому, что вашему партнеру вдруг так захотелось. Зрелая женщина принимает избранника таким, какой он есть (не пытаясь его переделать) и ожидает того же от мужчины (что он примет в том числе ее страхи, комплексы и несовершенства, если они есть). Вы можете стать «лучшей версией себя» лишь в том случае, если сами того захотите. Если вдруг решите изменить свою жизнь в лучшую сторону и поймете, что это сделает вас счастливой, тогда да. Во всех остальных случаях можете смело заявить кавалеру, что вас все устраивает, и если у него есть какие-либо возражения на данный счет, то пусть ищет себе более идеальную спутницу жизни. Особенно дам обижает тот факт, что их партнер (и сам не отличающийся атлетическим телосложением), вдруг начинает требовать от них соответствия модельным параметрам. И все для того, чтобы удовлетворить свои собственные амбиции (мол, смотрите все, какая красавица-модель рядом со мной). Точно так же не стоит подстраиваться под принципы жизни кавалера (безусловно, необходимо находить точки соприкосновения и искать компромисс, но это не значит, что вам полностью стоит отказаться от своих собственных привычек, выработанных годами, и начать жить по новым правилам). Например, некоторые дамы в угоду избраннику меняют вероисповедание или свои пищевые пристрастия (были убежденными мясоедами, а из-за партнера перешли на овощи и фрукты), отказываются от карьеры и своего круга общения. В конце концов они приходят к тому, что начинают проживать жизнь своей второй половинки, полностью подчинившись его правилам и привычкам. И когда отношения заканчиваются (а в большинстве случаев именно так и происходит), то дамы начинают осознавать, что потеряли частичку себя и впустую потратили время.
Фото: vostock-photo
Не отказываться от общения с родными и друзьями
Уходить из семьи, громко хлопнув дверью, лишь потому, что ваш избранник не понравился вашим родным — удел молодых, а вот зрелая женщина никогда не будет выбирать «или он, или моя семья/друзья». В отношениях очень важно соблюдать баланс, объясните своему избраннику, что он очень много для вас значит, но вы не планируете полностью в нем растворяться, позабыв обо всем на свете. Точно так же вежливо выслушайте комментарии своих близких по поводу вашего партнера, но заметьте, что лишь вам с ним жить в дальнейшем, поэтому вы сами определитесь — планировать ли с ним совместное будущее или искать более подходящего кандидата. Ваши друзья и родные могут лишь дать совет, но ни в коем случае не ставить вам ультиматум и требовать поступать так, как они считают нужным. У каждого человека своя жизнь, и не стоит слепо следовать рекомендациям окружающих (пусть лучше сконцентрируются на своей, а не на вашей жизни). Но и игнорировать их слова вам тоже не стоит. Ведь, как говорится, со стороны всегда виднее, возможно, они заметили что-то такое в вашем избраннике, что заставило их усомниться в том, что вы с ним будете счастливы. В любом случае, если они правы, то со временем вы и сами поймете, достойный ли рядом с вами человек или так, ничего особенного.
Уважать личное пространство и ценить партнера
Люди не могут находиться рядом 24 часа в сутки семь дней в неделю — и это нормально. Зрелая женщина никогда не станет требовать внимания от мужчины, если тот занят решением каких-либо важных вопросов. Точно так же, как и ваш избранник не станет устраивать вам сцены относительно вашей загруженности. Важно понимать, что у каждого человека есть личное пространство, которое не стоит нарушать. Да и не лишним будет регулярно напоминать партнеру, как вы им гордитесь. Вспомните, давно ли вы говорили своему благоверному, какой он талантливый и как вам с ним повезло? А между тем психологи напоминают, что чем больше вы будете показывать своей второй половинке, как вы ее цените, и чем чаще будете благодарить (за слова или действия, неважно), тем крепче и доверительнее станут ваши отношения. В противном случае ваш кавалер может решить, что он вам совсем не нужен или станет многие вещи воспринимать как должное (а вы начнете обижаться и в конце концов предпочтете закончить эти отношения).
Не изводить ревностью и смело заявлять о своих чувствах
Несмотря на то, что большинство женских журналов рекомендуют держаться до последнего и ни словом не выдавать себя, дождавшись, пока мужчина заявит о своих чувствах, психологи все же рекомендуют не затягивать и честно рассказать о том, что вы испытываете к своему (пусть и потенциальному партнеру). Ведь может случиться так, что в вашем воображении вы уже выбрали подвенечное платье и придумали имена вашим будущим детям, а вот ваш кавалер посчитал, что необременительного романа будет вполне достаточно (и он совершенно искренне полагал, что и вам тоже не нужны серьезные отношения). Поэтому как только поймете, какие чувства вами движут, тут же поделитесь своими мыслями. Иначе можно попасть в неловкую ситуацию или пропустить тот момент, когда это будет уже неактуально (увы, но так тоже бывает). А «игру в молчанку» оставьте молодым парочкам, которые стесняются откровенно высказать друг другу все, что у них накопилось. Но вы ведь не такая. Вы ведь зрелая личность, отвечающая за свои слова и поступки.
Что касается ревности, то зрелая женщина не будет изводить партнера проверками или выдвигать беспочвенные обвинения. Гармоничные отношения могут строиться лишь на доверии, а если вы не можете полностью доверять человеку, то о каком совместном будущем может идти речь? Попробуйте разобраться, что именно вызывает у вас столь противоречивые чувства? Почему вы его так ревнуете? Честно проговорите эти моменты и обсудите, каким образом можно исправить ситуацию (возможно, ваш избранник и не догадывался, что простое общение с коллегами противоположного пола так вас раздражает).
Фото: vostock-photo
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