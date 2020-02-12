Проверьте себя: 10 вещей, которые никогда не позволят себе зрелые женщины в отношениях

Вопреки расхожему мнению, что опыт и зрелость приходят с годами, нередко можно встретить совсем молоденьких женщин, которые рассуждают и действуют так, что впору у них поучиться. И напротив, есть дамы в возрасте, которые, несмотря на отсутствие личной жизни (или неудовлетворенность своим партнером), продолжают тянуть одеяло на себя, из раза в раз допуская одни и те же промахи. «Он должен, он обязан, он обещал», — регулярно слышится из их уст, и бесполезно им объяснять, что мужчины ищут прежде всего равноправного партнера, с которым можно горы свернуть. А все эти наивные мечты о принце на белом коне стоит оставить незрелым личностям. Поверьте, если бы вашего избранника (пусть даже потенциального) интересовали именно такие отношения, то и выбор бы его пал на юную барышню, а не на вас. О том, какие вещи себе не позволит зрелая женщина в отношениях (чтобы не потерять любовь или не раствориться полностью в партнере) — на сайте Passion.ru.

Не лезть в душу и не искать скелеты в шкафу

«Зачем мне особа, которая будет копаться в моем шкафу, выискивая в нем скелеты», — задаются вопросом зрелые мужчины — и отчасти они правы. Понятно, что к определенному возрасту у каждого человека скапливается определенных багаж опыта и знаний, но это вовсе не значит, что он должен делиться всем этим со своим партнером. К тому же, возможно, человек еще недостаточно вам доверяет или не хочет пугать вас какими-то моментами: примите его условия и постарайтесь не лезть в душу, если ваш партнер еще не готов перед вами раскрыться. И сами не сильно откровенничайте — если перед каждым так «выворачивать» душу, то потом никаких нервов не хватит восстанавливаться после разрыва. Кстати, психологи утверждают, что это отличный способ определить, имеет ли на вас мужчина серьезные планы или вы для него лишь мимолетное увлечение. Человек, который хочет свое будущее связать с вами, постарается максимально перед вами раскрыться (насколько это возможно, конечно), а вот тот, кто не видит вас своей постоянной спутницей, на вопросы о себе любимом будет отвечать неохотно, с друзьями и родными знакомить не станет, да и вообще постарается ограничить темы общения или вовсе сведет количество встреч до минимума.

Определиться с приоритетами и целями

Можно привести в пример слова одной успешной женщины: «С годами дама должна определиться со своими предпочтениями в духах, напитках и мужчинах». Единственное, можно добавить, что и с остальными своими предпочтениями зрелая женщина к определенному моменту уже должна определиться. Вы четко должны понимать, что для вас приемлемо, а с чем вы никогда не смиритесь. Так вам будет проще строить отношения с партнером и не поступаться своими принципами, лишь бы не задеть его чувства. То же самое и с целями. Если вы понимаете, чего хотите добиться и как это сделать, то не отступайте от своей мечты, даже если она кому-то кажется несбыточной. Поверьте, что потом вы будете жалеть об упущенных возможностях и начнете злиться на своего избранника за то, что когда-то послушались его совета. Лучше заручитесь поддержкой своего благоверного и увлеките его своей мечтой. Возможно, он и сам грезил о чем-то подобном, поэтому с радостью составит вам компанию по покорению новых вершин.

Помнить о собственных потребностях и отказаться от завышенных ожиданий

В отличие от юных особ, мечтающих выйти замуж за сказочного принца, зрелые женщины уже не ждут от партнера каких-то особых талантов и подвигов. Вместо того, чтобы выискивать недостатки или потом разочаровываться из-за неоправданных ожиданий, они сосредоточатся на достоинствах своего избранника и вместе с ним постараются достичь тех целей, о которых всегда мечтали (важно, чтобы мужчина тоже был заинтересован в достижении тех же самых целей, иначе вам придется самостоятельно идти к светлому будущему). Кроме того, эти дамы не станут забывать о своих потребностях и мириться с тем, что для них неприемлемо. Они совершенно точно знают, чего хотят получить от жизни, и не согласны отказываться от своих планов (подкорректировать их — пожалуйста, но не забывать лишь потому, что на первое место выходят желания кавалера).