Проверьте себя: 10 неочевидных признаков высокого интеллекта

Тревожные расстройства

Психологи из Лейкхедского университета (Канада) уверены, что люди, склонные проигрывать в голове негативные сценарии вне зависимости от того, в насколько сложной ситуации они оказались, обладают более высоким интеллектом в отличие от тех, кто не придавал значение тем или иным событиям и не тревожился о будущем. Да, последние с легкостью переносили невзгоды, но вот высоким уровнем IQ похвастаться не могли. Разумеется, мы не призываем переживать по поводу и без, однако если вы постоянно думаете сначала о плохом и лишь потом допускаете небольшой процент позитивного развития сценария, nо вы не пессимист или «нытик», а образованный человек с широким кругозором и ясным умом.

Преимущественно ночной образ жизни

Из-за невозможности в большинстве случаев продолжать свою работу в темное время суток, люди вынуждены были строить свой график (и подстраивать свои ритмы) под длину светового дня. Поэтому логично, что в светлое время они занимались активностями, а ночью – отдыхали. Совы (те, кто бодрствует в основном по ночам) пренебрегают этими условностями и строят свой график исходя из собственных убеждений и предпочтений, а не из-за эволюционного развития человечества. Они знают, в какие часы их активность возрастает и поэтому могут более эффективно распределить свои силы и ресурсы.

Отличное чувство юмора

Кто бы мог подумать, что между чувством юмора и интеллектом существует тесная связь, однако это действительно так. Английские ученые провели исследование и выяснили, что юмор состоит из словесных парадоксов и является весьма сексуально привлекательным. Другими словами, человек, который умеет рассмешить других и посмеяться над собственными промахами, мыслит весьма нестандартно, относится с жизненным неурядицам философски, умеет вовремя переключить внимание на более важные вещи и подмечает те детали, которые большинство людей даже не замечает. Да и в глазах противоположного пола они выглядят более сексуально, чем те, кто вообще лишен чувства юмора.

Сомнения в собственных силах

Интеллектуалы практически всегда сомневаются в себе и предпочитают несколько раз перепроверить, прежде чем принять какое-либо решение. Даже Сократ в свое время утверждал, что он ничего не знает, что уж остается нам, простым людям. Поэтому, если и вы постоянно взвешиваете все «за» и «против» и считаете, что недостаточно компетентны в тех или иных вопросах, то, скорее всего, вы обладаете высоким уровнем IQ и цепким умом.