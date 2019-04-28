Против кого дружим? 3 типа приятельниц, с которыми стоит быть повнимательнее

Нельзя сказать, что женщины в целом не умеют дружить. Наоборот, они нуждаются в общении с «себе подобными», в эмоциональной разрядке, поддержке, они готовы тратить свое время на выслушивание жалоб подружек, обсуждать свои и чужие проблемы часами. Просто женская дружба отличается от мужской. Мужчин, как правило, связывают общие интересы: как говорится, мужская дружба основана на том, что либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. В основе женской дружбы практически всегда есть определенная личная заинтересованность и прагматизм. И несмотря на всю эмоциональную составляющую, женщины гораздо проще и порой даже неожиданно завершают отношения и заводят другие. Не редкость для женской дружбы проявление ревности, соперничества, зависти и прочих не совсем дружеских качеств. Только женщины способны дружить не только с кем-то, но и против кого-то. Поэтому, в отличие от мужской дружбы, женская может быть представлена в совершенно разных форматах.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Долгосрочная
Это дружба, пережившая все этапы взросления: ясли, сад, школу, институт, замужество. Подруги не прекращают общения, возможно, они не проводят вместе все выходные и встречаются только по каким-то особым поводам, но зато семьями, за общим столом. У них всегда есть повод встретиться, вспомнить былое, поговорить о переменах, которые произошли за тот период, что женщины фактически не общались. Эмоциональная поддержка в таких отношениях обычно присутствует на расстоянии, хотя в начале отношений, в юности, вполне могло быть и такое, когда одной было плохо, вторая прибегала по первому зову, чтобы вместе пережить какое-нибудь горе. Со временем все устаканилось, наладилась личная жизнь, бежать уже никуда не нужно. Общение между подругами, которые дружат много лет, с детского сада или со школы, больше напоминает родственные узы: можно поругаться, обидеться, по полгода не общаться, но ты все равно понимаешь, что вы слишком долго уже вместе, знаете друг друга как облупленные, поэтому плохое быстро забывается и все продолжается.
Долгосрочной дружбой могут похвастаться далеко не все женщины. Как правило, в основе такой дружбы должно присутствовать какое-то «родство душ»: общие взгляды, взаимопонимание, даже понимание, что есть дружба, и какова ее ценность. Если мужская дружба, которая длится достаточно долго по времени, это, как правило, всегда в ущерб семейным отношениям – мужчины сами зачастую противопоставляют друзей и семью. То женщины, которые годами поддерживают дружбу, с пониманием относятся к тому, что у подруги есть семья, обязанности и что для нее на первом месте всегда будут они. Женщины не противопоставляют свои отношения с подругой семье, они пытаются органично вплести свою дружбу в ее рамки. И, кстати, мужья к таким подругам своих жен тоже относятся как к подругам.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Ситуативная
Это дружба, которая длится, пока женщины вместе работают, учатся или, например, гуляют с детьми в колясках. Пока есть ситуация, точнее определенные жизненные обстоятельства, женщины поддерживают довольно милые отношения. Как только обстоятельства меняются, в большинстве случаев заканчивается и дружба. Женщине нужны такие ситуативные отношения, потому что всегда нужна психологическая поддержка и эмоциональная разрядка, а значит, приходя на новое место работы или на детскую площадку, возникает потребность в человеке, с которым она будет делиться своими чувствами и проблемами. Такая разновидность женской дружбы довольно распространенное явление. Тем более, что это очень удобно. И не сказать, что это дружба поверхностная: в эмоциональном плане женщины очень близки, но эта близость имеет свои рамки. Как только меняется ситуация – место работы, место проживания, ребенок вырастает — дружба, как правило, тут же заканчивается.
Нет, конечно, бывает, что подруги, которые познакомились, когда работали вместе, продолжают поддерживать отношения и после того, как обе уволились. Но тут скорее исключение из общего правила. Это значит, что в основе дружбы лежит некое «родство душ» и обоюдное желание продолжать общаться. Что подразумевается под термином «родство душ»? Не общность интересов, увлечения, хобби – это как раз больше для мужской дружбы характерно. Скорее, схожесть характеров и взглядов.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Приятельская
Это дружба, в которой есть общение, когда удобно обеим сторонам. Женщины могут проводить время вместе, болтать, часами обсуждать общих знакомых, мужчин, ходить по театрам и кафе, заниматься танцами, фитнесом. Эта дружба напоминает сотрудничество – пока совместные походы и общение устраивают ту и другую сторону, дружба продолжается. В такой дружбе обязательно присутствует элемент соперничества, зависти друг к другу, и часто отношения заканчиваются именно потому, что кто-то из двоих стал недоволен успехами второй стороны.
К этой категории дружеских отношений можно отнести популярную среди представительниц прекрасного пола историю, когда у красивой девушки есть «страшная» подружка. В общем, взаимовыгодное сотрудничество: вроде ходишь по кафе не одна, и в тоже время кто-то оттеняет твою неземную красоту. Вторая девушка тоже в выигрыше: ей тоже что-то может обломиться со временем и опять же есть куда пойти. Ну не может большинство женщин ходить куда-то в гордом одиночестве – нужна поддержка. Пожалуй, именно этот тип общения характеризуется большим количеством подводных камней. Такая дружба может длиться достаточно долго, правда, искренности и какого-до доверительного отношения она, конечно, не подразумевает. Скорее использование друг друга в своих целях, а когда цель достигнута отношения быстро сходят на нет.
Текст: Ольга Романив
Фото: Vostock Photo
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