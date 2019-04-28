Против кого дружим? 3 типа приятельниц, с которыми стоит быть повнимательнее

Долгосрочная

Это дружба, пережившая все этапы взросления: ясли, сад, школу, институт, замужество. Подруги не прекращают общения, возможно, они не проводят вместе все выходные и встречаются только по каким-то особым поводам, но зато семьями, за общим столом. У них всегда есть повод встретиться, вспомнить былое, поговорить о переменах, которые произошли за тот период, что женщины фактически не общались. Эмоциональная поддержка в таких отношениях обычно присутствует на расстоянии, хотя в начале отношений, в юности, вполне могло быть и такое, когда одной было плохо, вторая прибегала по первому зову, чтобы вместе пережить какое-нибудь горе. Со временем все устаканилось, наладилась личная жизнь, бежать уже никуда не нужно. Общение между подругами, которые дружат много лет, с детского сада или со школы, больше напоминает родственные узы: можно поругаться, обидеться, по полгода не общаться, но ты все равно понимаешь, что вы слишком долго уже вместе, знаете друг друга как облупленные, поэтому плохое быстро забывается и все продолжается.

Долгосрочной дружбой могут похвастаться далеко не все женщины. Как правило, в основе такой дружбы должно присутствовать какое-то «родство душ»: общие взгляды, взаимопонимание, даже понимание, что есть дружба, и какова ее ценность. Если мужская дружба, которая длится достаточно долго по времени, это, как правило, всегда в ущерб семейным отношениям – мужчины сами зачастую противопоставляют друзей и семью. То женщины, которые годами поддерживают дружбу, с пониманием относятся к тому, что у подруги есть семья, обязанности и что для нее на первом месте всегда будут они. Женщины не противопоставляют свои отношения с подругой семье, они пытаются органично вплести свою дружбу в ее рамки. И, кстати, мужья к таким подругам своих жен тоже относятся как к подругам.