Яркий макияж, транжирство и другие признаки того, что вы застряли в 90-х

Всегда быть при параде

Эти женщины до сих пор не понимают, как можно сочетать спортивную обувь с деловым костюмом или рюкзак с шифоновым платьем. Им кажутся дикими современные тренды, они ни за что не наденут вещи формата oversize, считая, что только облегающие модели и туфли на высоком каблуке подчеркивают их женственность и сексуальность.

Не забывать о ярком макияже

Дамы, застрявшие в 90-х, до сих пор уверены, что яркий макияж, помада и лак в тон, так же, как длинные (чаще гелевые) ногти и наращенные волосы — признак красоты и ухоженности. Они стараются не выходить на улицу без косметики и укладки и удивленно косятся в сторону женщин, которые стараются выглядеть естественно и не возводят на голове вавилонские башни или начесы.

Уметь за себя постоять

В отличие от тех же западных мужчин, например, наши соотечественники, которым посчастливилось пройти через «лихие 90-е», умеют не только постоять за себя, но и защитить свою семью и поставить на место тех, кто обидел их женщин. То же самое касается и дам. Они научились давать отпор и смогут выстоять в любой ситуации. Но это не всегда уместно. Современное поколение, кстати, пытается все конфликтные ситуации решить при помощи переговоров. Даже если они иногда не особо эффективны.

Демонстрировать «дорого-богато»

Они до сих пор считают, что быть богатым — это самая главная цель, которой должен достичь человек. И демонстрируют свое богатство всегда и везде. Они с гордостью рассекают на авто, купленном в кредит, хвастаются телефоном последней модели, на который потратили три своих зарплаты или аксессуаром от модного бренда, на который копили долгое время, потому что банально не было свободных денег. Поэтому чем более кричащие вещи на человеке, который перед вами, тем точнее можно поставить диагноз. И хотя 90-е давно прошли, однако в мозгу этих людей прочно засело, что вещи (золото, бриллианты и так далее) — показатель статуса, а значит нужно демонстрировать все лучшее сразу. И не так важно, что миллионеры во всем мире уже давно стараются выглядеть проще, этим людям все равно никто не указ.