Признаки, мифы и факты о кризисе среднего возраста у женщин (проверьте, есть ли он у вас)

«В день, когда мне исполнилось 30 лет, я заперлась в ванной комнате и просто рыдала. Причем я не могла объяснить не то что близким, но даже самой себе, что именно меня так расстроило — осознание того, что теперь мне не 20 с небольшим, или то, что за этот период я так и не добилась ничего стоящего. У меня случилась самая настоящая истерика, после которой мне даже пришлось обратиться за помощью к профессионалам. С того момента прошло 4 года, и теперь я с уверенностью могу сказать, что, хоть и не смирилась с тем, что многое прошло безвозвратно, но чувствую себя намного лучше — не понимаю, почему я вообще переживала из-за возраста?» — наша героиня Наталья не понаслышке знает, что такое кризис среднего возраста — так называемое «ожидание и реальность», когда суровая действительность и близко не отражает то, о чем мечталось в далекой юности. Разбираемся, по каким признакам можно понять, что вы тоже столкнулись с кризисом среднего возраста, а заодно развенчаем основные мифы.