Признаки, мифы и факты о кризисе среднего возраста у женщин (проверьте, есть ли он у вас)
«В день, когда мне исполнилось 30 лет, я заперлась в ванной комнате и просто рыдала. Причем я не могла объяснить не то что близким, но даже самой себе, что именно меня так расстроило — осознание того, что теперь мне не 20 с небольшим, или то, что за этот период я так и не добилась ничего стоящего. У меня случилась самая настоящая истерика, после которой мне даже пришлось обратиться за помощью к профессионалам. С того момента прошло 4 года, и теперь я с уверенностью могу сказать, что, хоть и не смирилась с тем, что многое прошло безвозвратно, но чувствую себя намного лучше — не понимаю, почему я вообще переживала из-за возраста?» — наша героиня Наталья не понаслышке знает, что такое кризис среднего возраста — так называемое «ожидание и реальность», когда суровая действительность и близко не отражает то, о чем мечталось в далекой юности. Разбираемся, по каким признакам можно понять, что вы тоже столкнулись с кризисом среднего возраста, а заодно развенчаем основные мифы.
Фото: vostock-photo
Основные признаки:
- Непринятие себя. Другими словами, раньше вы с удовольствием рассматривали свое отражение в зеркале, а в последнее время вам не нравится ничего — ни тусклый взгляд, ни «увядшая» кожа, ни потерявшие былую привлекательность волосы, ни даже то, как самый модный и хорошо скроенный наряд сидит на вашей фигуре. Вы понимаете, что «все не то», и пока еще не готовы принять эти возрастные изменения. Психологи успокаивают, что сожалеть о прошедшей юности вы, конечно, можете, но лучше взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Представьте, что теперь вы можете позволить себе гораздо больше, вам не нужно переживать из-за тех комплексов (или страхов), из-за которых вы мучились раньше, а с достоинством принять тот факт, что вы стали мудрее и, как бы странно это ни звучало, привлекательнее. Попробуйте полюбить ту женщину, которую видите в отражении, и поверьте, что в каждом возрасте есть свои плюсы.
- Гормональные изменения. Эксперты уверяют, что этот период может у женщин совпасть с так называемым предклимактерическим периодом, когда происходящие в организме гормональные изменения влияют не только на общее самочувствие (как правило, ухудшая его), но и на настроение, на эмоциональное восприятие и так далее.
- Переосмысление своих дальнейших действий. К этому возрасту дамы (да-да, не только мужчины переживают из-за того, какое положение в обществе они занимают) все чаще начинают задумываться о своем статусе, о своих достижениях и карьере. Их очень часто посещает мысль, что они занимаются не тем, чем должны, что попусту тратят свое время, хотя можно было бы провести его с пользой. В этот период многие женщины меняют вектор своего развития, оставляют высокооплачиваемую (или не очень) работу ради того, чтобы найти себе дело по душе: кто-то открывает свой бизнес, другие превращают хобби в основной род деятельности, третьи вообще меняют сферу деятельности и начинают свой путь к успеху с самых простых должностей.
- Навязанные стереотипы. Если раньше вы отмахивались от назойливых вопросов в духе «Часики тикают, когда уже ты возьмешься за ум?», «Тебе уже немного «за», пора бы и о замужестве подумать», «В твоем возрасте просто неприлично работать за такую зарплату», то с наступлением кризиса среднего возраста у вас словно что-то «щелкает» и вы начинаете понимать, что действительно половина жизненного пути уже позади, теперь вас уже практически нечем удивить, да и будущее представляется в весьма мрачных тонах. Психологи обращают внимание на то, что если программировать свои мысли в таком ключе, то депрессия действительно не заставит себя долго ждать. К тому же почему-то некоторые дамы считают, что после определенного возраста они уже не выглядят привлекательно в глазах партнера, а потому сознательно убавляют 5-10 лет, лишь бы не отпугнуть кавалера. Хотя сами мужчины вполне позитивно относятся к возрасту своей партнерши, отмечая, что главное — не цифра в паспорте, а сексуальность, харизма и умение видеть счастье в мелочах.
- Заниженная самооценка. Данный пункт вытекает из предыдущего. Женщина перестает чувствовать себя желанной, с грустью отмечая, что вокруг полно более молодых и привлекательных особ, которые с легкостью влюбят в себя любого мужчину, если захотят. К тому же у нее к определенному моменту накопился багаж опыта (в том числе и негативного), поэтому она четко знает, что сможет простить потенциальному кавалеру, а что категорически нет. И эта категоричность в большинстве случаев приводит к тому, что дама страдает от одиночества, не видя рядом с собой того «идеального принца», которого сама себе придумала. Или другая крайность: понимая, что принца уже не дождется, женщина соглашается на ухаживания того, на кого раньше бы даже не взглянула. Просто она вдруг решила, что не достойна лучшей партии, поэтому нужно выбирать из имеющихся вариантов. Это ошибочное заблуждение, которое еще больше бьет по самооценке.
Фото: vostock-photo
Основные мифы:
- После 30 лет просто стыдно называть свой возраст. Большая ошибка, которую совершают многие дамы, — скрывать свой возраст. Да, еще некоторое время назад женщина за тридцать (особенно если до этого возраста она не успела связать себя узами брака) вызывала недовольство общества, но теперь все изменилось. 35-40-летние современные особы выглядят ничуть не хуже юных дев, но при этом у них уже есть понимание того, чего они хотят от жизни, от отношений и так далее. Они знают себе цену и не будут тратить свое время на тех, кто им по каким-то причинам не подходит (это касается не только личной жизни, но и карьеры).
- От этого страдают бездельники, которые ничего не добились. Еще одно ошибочное мнение, которое не имеет ничего общего с реальностью. Поверьте, многие успешные дамы, у которых за плечами многомиллионные сделки, успешный бизнес и прочие радости жизни, нет-нет да и испытывают неудовлетворенность от того, что все могло сложиться иначе, поверни они в определенный момент не туда. И, кто знает, возможно, они были бы более счастливыми, чем сейчас. Поэтому кризис среднего возраста может настигнуть абсолютно всех: и творческую особу, и домохозяйку, посвятившую себя заботе о муже и детях, и самодостаточную женщину, у которой на данный момент есть все, о чем другие могли бы только мечтать.
- Все лучшее у меня уже было, мне нечего ждать от жизни. Это распространенный миф, который не имеет ничего общего с действительностью. Да, вы достигли определенных результатов, чего-то добились, и это неплохо. Вам больше не нужно изображать из себя того, кем вы не являетесь. В отличие от тех мальчиков и девочек, которые хотят доказать, что они самые-самые, вам доказывать уже нечего, поэтому можно просто выдохнуть и наслаждаться жизнью. Найдите то, что будет вас вдохновлять и мотивировать на новые подвиги. Главное — не замыкаться в четырех стенах, не превращаться в затворницу.
- Это дает мне право ходить с вечно недовольным лицом. Даже если вам кажется, что все плохо и бесперспективно, не стоит срываться на окружающих и ходить с таким видом, словно все вам что-то должны. Не стоит капризничать и устраивать скандалы на ровном месте. Постарайтесь использовать этот период, чтобы переосмыслить свою жизнь, понять, чего же вам хочется на самом деле.
- Это разрушает мою жизнь. Кризис среднего возраста весьма неприятное состояние, но не настолько, чтобы ставить крест на своей жизни. Да, этот период является переходным и связан с определенными переживаниями, но вспомните, как вы чудили в подростковом возрасте, когда считали, что весь мир против вас и полагаться стоит только лишь на себя. То же самое происходит и сейчас. Вам кажется, что все лучшее позади и впереди вас ждет безрадостное будущее, но, поверьте, этот период пройдет и вы посмотрите на это другими глазами.
- В этом виноваты те, кто постоянно мне завидовал. Не стоит в своих неудачах (и нереализованных мечтах) винить окружающих. Они абсолютно не виноваты в том, что вы не достигли того, о чем когда-то грезили. Но эксперты уверяют, что все в ваших руках. И если вы действительно хотите изменить свою жизнь, то начните меняться сами. Нет ничего невозможного, не забывайте об этом.
- Больше я не могу влюбляться и наслаждаться жизнью. Это не имеет ничего общего с реальностью. Вы точно так же, как в юности, можете однажды встретить человека, с которым у вас установится определенная эмоциональная связь, и вы поймете, что все лучшее ждет вас впереди. К тому же возраст не приговор. Кто сказал, что теперь вам придется отказаться от любимых занятий и увлечений? Возраст — это лишь цифра в паспорте, и не больше. И вы вольны поступать так, как считаете нужным.
Фото: vostock-photo
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