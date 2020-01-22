Пристальный взгляд, почесывание затылка и еще 8 очевидных признаков, что собеседник вам нагло врет

Несовпадение слов и действий

Эксперты напоминают, что если вы хотите проверить правдивость слов, то попробуйте задать собеседнику несколько неожиданных вопросов (чтобы он отвлекся от своего рассказа), а потом снова вернитесь к его вопросу. Если у человека и в мыслях не было вас обманывать, то он не станет путаться в словах и спокойно выскажет все, что хотел (хоть с середины, хоть с конца или начала повествования). А вот тот, кто заранее сочинил красивую историю и заучил несколько важных моментов, лишь бы не сбиться, наверняка не сможет оперативно переключиться и выдаст себя с головой. Помимо этого, у лгунов часто жесты не совпадают с тем, что они говорят (например, движение рук не поспевает за словами или наоборот, жесты слишком быстрые, а речь очень плавная и размеренная).

Красноречивая приторность

«Мягко стелет, да жестко спать» - знакомо вам такое выражение? Вот тот, кто хочет получить от вас что-либо, станет приторно вежливым и предупредительным, лишь бы усыпить вашу бдительность. Не поддавайтесь на уловки и не верьте сладким речам, в противном случае и сами не заметите, как окажетесь жертвой вруна.

Пауза или звонок другу

Как только вы начнете задавать неудобные вопросы, человек, которому есть, что скрывать, начнет юлить, возьмет паузу, лишь бы придумать подходящий ответ или сделает вид, что у него важный звонок, чтобы вы не продолжили свой допрос. Тот, у кого нет желания вас обманывать или подставлять, напротив, будет пытаться вместе с вами разобраться в ситуации до конца и постарается как можно более подробно ответить на ваши вопросы (а если он не знает ответ, то просто честно скажет об этом и попробует уточнить информацию).

Пристальный взгляд

Вопреки расхожему мнению, что лгуны специально отводят взгляд, лишь бы вы не смогли прочитать что-то лишнее в их глазах, на самом деле все с точностью до наоборот. Человек, которому нечего скрывать, при уточняющих вопросах будет отводить глаза в сторону, смотреть на небо или себе под ноги, пытаясь сосредоточиться, а вот врун наоборот не отведет взгляд и будет продолжать рассказывать заранее подготовленную историю. При этом у него все будет звучать настолько гладко и логично, что вы точно не заподозрите неладное и можете попасться на удочку. В народе не зря ведь говорят, что глаза – зеркало души, поэтому попробуйте «заглянуть внутрь» и понять, какие на самом деле намерения у человека по отношению к вам (поверьте, это не так сложно сделать, как кажется на первый взгляд).