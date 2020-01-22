Пристальный взгляд, почесывание затылка и еще 8 очевидных признаков, что собеседник вам нагло врет
Заикание и путаница в мелочах
Как только у лгуна закончится заготовленная речь, то он тут же начнет запинаться, заикаться и, что называется, путаться в показаниях. Хотите убедиться в правдивости его слов? Тогда просто сопоставьте несколько фактов и попросите изложить мысль чуть подробнее. Обычному человеку это не составит труда, а вот врун, скорее всего, возьмет паузу, чтобы придумать что-то правдоподобное или вовсе завершит разговор, чтобы не выдать себя с головой.
«Хождение по кругу»
Когда вам начинают в сотый раз пересказывать одно и то же, не отвлекаясь на какие-то подробности, то однозначно можно говорить о том, что собеседник пытается вас надуть. Человек, который не хочет вас обмануть, не будет повторять одни и те же фразы и спокойно предоставит уточняющую информацию в случае необходимости. А вот врун не будет ничего уточнять, в противном случае он просто запутается в своих же словах и мыслях.
Переход в наступление
Лучшая защита – это нападение считают те, кто хочет что-то утаить или приукрасить. Поэтому лгуны очень часто начинают необоснованно обвинять вас в чем-то, лишь бы отвести от себя подозрение и переключиться на что-то другое. Стоит отметить, что в большинстве случаев такой прием работает и вы сами не замечаете, как начинаете перед кем-то оправдываться и пытаетесь компенсировать свою вину (которую на самом деле не должны испытывать), согласившись выполнить просьбу собеседника.
Фото: vostock-photo
Несовпадение слов и действий
Эксперты напоминают, что если вы хотите проверить правдивость слов, то попробуйте задать собеседнику несколько неожиданных вопросов (чтобы он отвлекся от своего рассказа), а потом снова вернитесь к его вопросу. Если у человека и в мыслях не было вас обманывать, то он не станет путаться в словах и спокойно выскажет все, что хотел (хоть с середины, хоть с конца или начала повествования). А вот тот, кто заранее сочинил красивую историю и заучил несколько важных моментов, лишь бы не сбиться, наверняка не сможет оперативно переключиться и выдаст себя с головой. Помимо этого, у лгунов часто жесты не совпадают с тем, что они говорят (например, движение рук не поспевает за словами или наоборот, жесты слишком быстрые, а речь очень плавная и размеренная).
Красноречивая приторность
«Мягко стелет, да жестко спать» - знакомо вам такое выражение? Вот тот, кто хочет получить от вас что-либо, станет приторно вежливым и предупредительным, лишь бы усыпить вашу бдительность. Не поддавайтесь на уловки и не верьте сладким речам, в противном случае и сами не заметите, как окажетесь жертвой вруна.
Пауза или звонок другу
Как только вы начнете задавать неудобные вопросы, человек, которому есть, что скрывать, начнет юлить, возьмет паузу, лишь бы придумать подходящий ответ или сделает вид, что у него важный звонок, чтобы вы не продолжили свой допрос. Тот, у кого нет желания вас обманывать или подставлять, напротив, будет пытаться вместе с вами разобраться в ситуации до конца и постарается как можно более подробно ответить на ваши вопросы (а если он не знает ответ, то просто честно скажет об этом и попробует уточнить информацию).
Пристальный взгляд
Вопреки расхожему мнению, что лгуны специально отводят взгляд, лишь бы вы не смогли прочитать что-то лишнее в их глазах, на самом деле все с точностью до наоборот. Человек, которому нечего скрывать, при уточняющих вопросах будет отводить глаза в сторону, смотреть на небо или себе под ноги, пытаясь сосредоточиться, а вот врун наоборот не отведет взгляд и будет продолжать рассказывать заранее подготовленную историю. При этом у него все будет звучать настолько гладко и логично, что вы точно не заподозрите неладное и можете попасться на удочку. В народе не зря ведь говорят, что глаза – зеркало души, поэтому попробуйте «заглянуть внутрь» и понять, какие на самом деле намерения у человека по отношению к вам (поверьте, это не так сложно сделать, как кажется на первый взгляд).
Фото: vostock-photo
Отсутствие жестикуляции и другие отвлекающие маневры
Если человеку нечего скрывать, и он увлечен разговором, то его жесты будут активными, дополняя ход его мыслей. Но как только собеседник попытается вас в чем-то надуть, то его жестикуляция потихоньку будет сходить на нет (например, если человек вдруг застыл как истукан и начал по несколько раз повторять одни и те же фразы, то это повод задуматься, а не пытается ли он вас обмануть). Помимо этого, последите, дотрагивается ли собеседник до носа (уха или затылка) во время разговора или держится как ни в чем не бывало. Психологи напоминают, что в то время, когда вы пытаетесь выдать ложь за действительность, вы непроизвольно начинаете потирать нос, чесать затылок, теребить мочку уха или дотрагиваться до шеи, тем самым словно отвлекая таким образом собеседника от своих слов. А если человек во время общения прячет руки за спиной или в карманах, то он точно задумал провести вас вокруг пальца, будьте внимательнее и постарайтесь не попадаться на его уловки.
Отзеркаливание собеседника
Лгуны прекрасные манипуляторы. Во время своего монолога они будут пристально наблюдать за вашей реакцией и, в зависимости от того, насколько хорошо вы поддаетесь воздействию, пытаться получить от вас желаемое. Они начнут отзеркаливать ваши жесты и повторять за вами некоторые слова, именно так, по мнению психологов, можно расположить к себе собеседника и заставить его плясать под свою дудку (это как раз то, что им нужно).
Излишнее беспокойство и желание побыстрее свернуть разговор
Даже самый искусный врун, если его не перебивать и не задавать уточняющих вопросов, со временем выдохнется и автоматически закончит рассказывать свои сказки (действительно, нельзя же одну и ту же информацию выдавать по десятому разу). И вот как только его фантазия иссякнет, можно выводить его на чистую воду. Психологи рекомендуют попросить того, кто вас пытается обвести вокруг пальца, рассказать то же самое, но только с конца и обязательно последить за реакцией собеседника. Врунишка тут же начнет нервничать, вспоминая, на чем он, собственно, остановился и что рассказывал вам в самом начале. И чтобы не попасться на каких-нибудь мелочах, предпочтет сослаться на занятость и свернуть разговор (он-то знает, что вы можете уличить его в несоответствии некоторых фактов, потому не будет искушать судьбу лишний раз).
Фото: vostock-photo
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