Приметы для незамужних женщин: что вам не стоит делать, чтобы не проворонить свое счастье

Бьюти-приметы

Не стоит прихорашиваться или делать прически в присутствии мужчин. Наши предки верили, что все, что связано с женщиной, должно быть окутано тайной, в том числе и ежедневные ритуалы красоты. К тому же, если трактовать эту примету на современный лад, то логика в ней все же есть. Не все свои секреты следует раскрывать мужчинам и уж тем более показывать им, какие усилия вы прилагаете для того, чтобы всегда выглядеть эффектно и притягательно.

Нельзя стричь волосы и ногти после заката солнца. Считается, что таким образом вы «отстригаете» от себя счастье и блокируете доступ любви в вашу жизнь. Еще одна примета, связанная с волосами - на Благовещенье незамужним женщинам не стоит заплетать косы или сооружать головные уборы из платков и шарфов завязывая их узлом. В противном случае вашему счастью будут мешать какие-то преграды или завистники.

Бытовые приметы

Нельзя передавать и принимать вещи через порог. С порогом вообще у наших предков было связано много суеверий и примет. Они считали, что это своеобразный переход, соединяющий этот и потусторонний мир и поэтому старались с должным вниманием относиться ко всему, что связано с входной дверью и, соответственно, порогом. К тому же, дом считался крепостью и все, что происходило за закрытыми дверями, не должно было быть достоянием общественности (в том числе благополучие, ссоры или разборки). Если вы не хотите ненароком отдать кому-то чужое счастье, то возьмите себе за правило ничего не отдавать и не забирать через порог – либо зайдите в дом, или выйдите на лестничную площадку и уже там совершите все необходимые манипуляции.

Не стоит стоять на пороге в ожидании кого-либо. Считается, что незамужним молодым людям (это касается как девушек, так и парней) нельзя стоять на пороге в ожидании кого-либо или чего-либо. Даже если вас попросили зайти на минутку, пока решится какой-то вопрос, то попросите разрешения пройти на кухню или в комнату. В противном случае у вас не скоро получится встретить свою вторую половинку.

Не рекомендуется приглашать гостей мужского пола в неприбранный дом. Данная примета связана отчасти с тем, что представители сильного пола выбирают себе в жены хозяйственных и заботливых дам. Поэтому не стоит показывать свой дурной характер и демонстрировать свою неряшливость или лень.

Нельзя выметать мусор от окна к порогу. Иначе, согласно народным поверьям, вы можете собственноручно вымести из дома счастье, удачу и благополучие. И сваты еще долго не появятся у вас на пороге.

Затевать уборку (или делать какую-либо работу) по воскресеньям. Этот день недели у наших предков ассоциировался с отдыхом, поэтому затевать какую-либо бурную деятельность в воскресенье считалось греховным. В том числе и незамужним особам.

Не стоит ходить по влажному (не высохшему) полу во время уборки. Иначе ваша личная жизнь не сложится должным образом и суженный в ближайшее время не встретится вам на пути.