«Приехали искать богатых мужей», «Хотят отобрать квартиру» и другие самые распространенные мифы о провинциалках

«Вульгарны, малообразованы и скучны»
Вопреки популярному стереотипу, провинциалки (или дамы, решившие искать свое счастье в мегаполисах) не всегда бывают вульгарными и необразованными. Зачастую напротив, они доверяют всему, что им говорят и гораздо больше времени проводят в театрах и музеях, чем столичные барышни. Например, среди моих знакомых женщин, которые родились и выросли в столице, лишь немногие тратят время на культурные мероприятия, считая, что они раз или два сходили в музей с классом и на этом все, в то время как приезжие дамы не пропускают ни одну важную постановку или выставку.
«Приехали искать богатых мужей»
И хотя доля истины здесь есть (но не потому, что им нужно всеми силами «зацепиться» в мегаполисе или «вдвоем и выжить легче»), на самом деле не все приезжие заглядывают сначала мужчине в кошелек, а потом лишь - в глаза. Это, скорее, прерогатива столичных барышень. которые по одному лишь взгляду могут «считать», стоит ли тратить свое время на мужчину или нет. В провинции до сих пор очень серьезно относятся к вопросам брака и рождения детей, считая, что главная миссия женщины и состоит в том, чтобы построить крепкую семью. При этом не важно, какой счет в банке будет у кандидата, главное, чтобы он смог обеспечить достойную жизнь своим наследникам. Приезжие, кстати, не избалованы домработницами и прочими помощниками, поэтому они с удовольствием возьмут на себе решение всех бытовых вопросов, не перекладывая их на плечи супруга. А вот столичные дамы предпочитают сначала делать карьеру и реализовывать собственные амбиции и лишь потом начинают задумываться о замужестве. При этом они ждут, чтобы к ним посватался принц на белом коне, не меньше, иначе зачем они развивались и достигали определенных высот.
Фото: vostock-photo
«Хотят отобрать квартиру»
Это вытекает из предыдущего пункта. Почему-то многие местные жители крупных городов уверены, что дамы из провинции приезжают к ним исключительно для того, чтобы «охмурить» какого-нибудь мужчину, прописаться к нему, а затем развестись и отобрать половину имущества. На самом деле, не лишним будет напомнить, что, во-первых, имущество супругов, приобретенное до брака, не подлежит разделу, а во-вторых, прописка не дает право новоиспеченной жене претендовать на жилплощадь мужа. Если уж для вас этот вопрос настолько принципиален, то можно остановиться на варианте временной прописке и оформить постоянную лишь тогда, когда у вас с избранником появятся совместные апартаменты. И, в-третьих, существует брачный договор, благодаря которому можно урегулировать все спорные моменты еще до похода в ЗАГС.
«Хотят жить на всем готовом»
Как раз провинциалки не привыкли к тому, что им все само придет в руки (или появится щедрый волшебник, который в мгновение ока исполнит все их заветные желания). Они, напротив, много и упорно работают, чтобы изменить свое финансовое положение в лучшую сторону, а заодно помочь многочисленным родственникам, оставшимся в провинции. Поэтому зачастую они берутся за любые проекты, если знают, что им неплохо заплатят. Да и вместо того, чтобы тратить свое время на развлечения, они наберут еще несколько подработок и буду целенаправленно двигаться по карьерной лестнице.
«Пойдут по головам, лишь бы получить желаемую должность»
Это, скорее, зависит не от того, приехал ли человек покорять столицу или родился в большом городе, а от воспитания и манер. Почему-то считается, что столичные дамы более благородны и воспитаны, а потому ни за что не позволят себя те вольности и промахи, которые на каждом шагу совершают провинциалки. Хотя, повторимся, многие приезжие ведут себя более воспитано и целомудренно, чем жители больших городов. Поэтому нужно брать во внимание качества каждого конкретного человека, а не навешивать ярлыки, исходя из того, кто где родился и вырос.
Фото: vostock-photo
«Тратят слишком много денег, чтобы пустить пыль в глаза»
В какой-то момент приезжие действительно начинают смотреть на свой гардероб (и свое поведение) иначе и приходят к тому, что если они хотят стать своими в столице, то им необходимо соответствовать статусу. Поэтому меняют свои привычки, начинают выбирать более дорогую одежду и аксессуары и так далее. Однако это не говорит о том, что столичные жители точно также не рискнут взять кредит на покупку вещи мечты или не свяжутся с ипотекой, чтобы улучить свои жилищные условия. Все зависит от ситуации, а «пускать пыль в глаза» свойственно не только провинциалам.
«Не умеют дружить и подставят при первом же случае»
Как раз наоборот, приезжие знают насколько сложно бывает устроиться на новом месте, поэтому высоко ценят поддержку и взаимовыручку. Они умеют искренне дружить и иногда больше чем надо доверяют, тем, кого зачислили в круг своих друзей-приятелей. Столичные жители в этом плане более замкнуты. Они с осторожностью относятся ко всем и постоянно ожидают какого-нибудь подвоха. Им почему-то кажется, что все вокруг хотят их обвести вокруг пальца, хотя и сами они частенько не отказывают себе в удовольствиях придумать какую-нибудь пакость в отместку.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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