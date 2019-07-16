«Приехали искать богатых мужей», «Хотят отобрать квартиру» и другие самые распространенные мифы о провинциалках

«Вульгарны, малообразованы и скучны»

Вопреки популярному стереотипу, провинциалки (или дамы, решившие искать свое счастье в мегаполисах) не всегда бывают вульгарными и необразованными. Зачастую напротив, они доверяют всему, что им говорят и гораздо больше времени проводят в театрах и музеях, чем столичные барышни. Например, среди моих знакомых женщин, которые родились и выросли в столице, лишь немногие тратят время на культурные мероприятия, считая, что они раз или два сходили в музей с классом и на этом все, в то время как приезжие дамы не пропускают ни одну важную постановку или выставку.

«Приехали искать богатых мужей»

И хотя доля истины здесь есть (но не потому, что им нужно всеми силами «зацепиться» в мегаполисе или «вдвоем и выжить легче»), на самом деле не все приезжие заглядывают сначала мужчине в кошелек, а потом лишь - в глаза. Это, скорее, прерогатива столичных барышень. которые по одному лишь взгляду могут «считать», стоит ли тратить свое время на мужчину или нет. В провинции до сих пор очень серьезно относятся к вопросам брака и рождения детей, считая, что главная миссия женщины и состоит в том, чтобы построить крепкую семью. При этом не важно, какой счет в банке будет у кандидата, главное, чтобы он смог обеспечить достойную жизнь своим наследникам. Приезжие, кстати, не избалованы домработницами и прочими помощниками, поэтому они с удовольствием возьмут на себе решение всех бытовых вопросов, не перекладывая их на плечи супруга. А вот столичные дамы предпочитают сначала делать карьеру и реализовывать собственные амбиции и лишь потом начинают задумываться о замужестве. При этом они ждут, чтобы к ним посватался принц на белом коне, не меньше, иначе зачем они развивались и достигали определенных высот.