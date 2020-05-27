Неустанная забота, манипулирование, тотальный контроль и другие причины, почему женщины влюбляются в тиранов

Так почему же дамы заведомо выбирают тех, кто не подходит им по тем или иным параметрам? Почему большинство особ предпочитают связывать свою судьбу с тираном, заведомо зная, что ничего хорошего из этого не выйдет? По мнению психологов, зачастую с такими мужчинами рядом оказываются неуверенные в себе женщины, которые в самом начале отношений не имеют ничего против того, чтобы партнер командовал или направлял их. И лишь по происшествии времени они понимают, что все эти наставления были отнюдь не проявлением заботы и внимания, а лишь желанием удовлетворить собственные амбиции. Иногда дамы сознательно выбирают отношения с такими мужчинами полагая, что у них хватит сил и терпения их изменить. Из этой затеи также не получается ничего хорошего – мужчины не только не меняются, но и начинают учить уму-разуму свою избранницу, словно испытывая ее на прочность. Рассмотрим основные причины такого союза.

Хорошим девочкам нравятся плохие мальчики

Почему-то так повелось, что хорошие девочки выбирают в спутники жизни не достойных парней, а бунтарей и хулиганов, не представляющих свою жизнь без приключений и авантюр. Еще бы! Они ведут себя вызывающе и могут любому дать отпор – ну чем не бесстрашный принц на белом коне, с которым будет легко и интересно шагать по жизни? Увы, но принц оказывается не настоящим, и вам каждый раз необходимо будет заслуживать его внимание и одобрение, чтобы он с такой же легкостью не променял вас на какую-нибудь другую наивную особу. И вы уже сами не замечаете, как с головой увязаете в отношениях, которые не приносят вам ничего кроме разочарования и страданий.