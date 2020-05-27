Неустанная забота, манипулирование, тотальный контроль и другие причины, почему женщины влюбляются в тиранов
Так почему же дамы заведомо выбирают тех, кто не подходит им по тем или иным параметрам? Почему большинство особ предпочитают связывать свою судьбу с тираном, заведомо зная, что ничего хорошего из этого не выйдет? По мнению психологов, зачастую с такими мужчинами рядом оказываются неуверенные в себе женщины, которые в самом начале отношений не имеют ничего против того, чтобы партнер командовал или направлял их. И лишь по происшествии времени они понимают, что все эти наставления были отнюдь не проявлением заботы и внимания, а лишь желанием удовлетворить собственные амбиции. Иногда дамы сознательно выбирают отношения с такими мужчинами полагая, что у них хватит сил и терпения их изменить. Из этой затеи также не получается ничего хорошего – мужчины не только не меняются, но и начинают учить уму-разуму свою избранницу, словно испытывая ее на прочность. Рассмотрим основные причины такого союза.
Хорошим девочкам нравятся плохие мальчики
Почему-то так повелось, что хорошие девочки выбирают в спутники жизни не достойных парней, а бунтарей и хулиганов, не представляющих свою жизнь без приключений и авантюр. Еще бы! Они ведут себя вызывающе и могут любому дать отпор – ну чем не бесстрашный принц на белом коне, с которым будет легко и интересно шагать по жизни? Увы, но принц оказывается не настоящим, и вам каждый раз необходимо будет заслуживать его внимание и одобрение, чтобы он с такой же легкостью не променял вас на какую-нибудь другую наивную особу. И вы уже сами не замечаете, как с головой увязаете в отношениях, которые не приносят вам ничего кроме разочарования и страданий.
Фото: Pixabay.com
Они прекрасные манипуляторы
Мужчины-тираны прекрасные манипуляторы. Вне зависимости от того, был ли он инициатором конфликта или по его вине случилось что-то непоправимое – он вывернет все таким образом, словно был ни при чем и все произошедшее лишь ваших рук дела. Вы не заметите, как начнете просить у него прощение по поводу и без, а он лишь снисходительно станет принимать ваши извинения, требуя компенсацию за то, что вы по сути и не совершали. Он настолько мастерски запудрит вам мозги, что вы и мысли не допустите, что являетесь марионеткой в его умелых руках.
Они очень самоуверенные и решительные
Они настолько харизматичны, что в самом начале отношений вам будет казаться, что вы вытащили настоящий джекпот и теперь впереди вас ждет только счастье. Однако не стоит радоваться раньше времени. По уверениям психологов, тиранические социопаты являются прекрасными актерами – они мастерски скрывают свое истинное лицо и действуют напором, не давая даме подумать и решить, действительно ли она хочет того же, что ей пытается навязать ее решительный кавалер? Или, возможно, ей это вообще не нужно и мечтала она совершенно о другом.
Рядом с ними вам кажется, что вы за каменной стеной
Удивительно, но такие мужчины умеют создать благоприятное впечатление – при знакомстве с ними, у вас появляется уверенность, что теперь вы оказались под надежной защитой и наконец нашли того, кто будет оберегать вас и решать все ваши проблемы. Возможно, так и будет, но только лишь в первое время. А затем ваш принц выставит такой счет, который вам будет заплатить не под силу. Он припомнит каждую копейку и каждую нервную клетку, которую в вас вкладывал и попросит все вернуть назад. Каким образом? Например, полностью отдаться в его власть, выполняя все, что он только потребует. Он умело расставит ловушки, что вы и сами будете рады ему услужить – как же, ведь он столько сил в вас вложил, неужели нельзя отплатить ему той же монетой? Вот только оплачивать придется долго, токсичный мужчина будет при каждом удобном случае напоминать вам о своих заслугах и о том, что вы перед ним в долгу.
Фото: Pixabay.com
Жизнь с ними наполнена итальянскими страстями
Понятно, что «медовый период» в отношениях не будет длиться вечно и постепенно романтика, поцелуи и объятия сменятся бурными ссорами и не менее феерическими примирениями. И если при первых подобных вспышках можно списать все на излишнюю эмоциональность партнера и его слишком сильные чувства (как же, ведь если он на вас так реагирует, значит наверняка любит), то со временем такие итальянские страсти вас начнут утомлять, забирая все больше жизненной энергии и сил. Вам просто уже не захочется поддерживать спор и вы просто согласитесь с доводами избранника (а он именно этого и добивался, умело вами манипулируя раз за разом).
Они дают вам ощущение свободы (но при этом держат все под контролем)
Чтобы поймать жертву в свои сети, тираны действуют тонко. Сначала они любыми способами пытаются сделать так, чтобы их партнерша полностью от них зависела (в финансовом, эмоциональном или даже физическом смысле). При этом они мастерски сосредотачивают весь мир своей избранницы возле себя, внушая ей мысль, что никому, кроме него самого, она не нужна. Поэтому у женщины постепенно зарождается мысль, что если она уйдет от своего партнера, который по сути заменяет ей всех и решает все ее вопросы, то она проведет остаток дней в одиночестве и нищете (при «финансовой привязке» у дам создается ощущение, что они сами ничего не смогут добиться и будут в прямом смысле слова сидеть без денег). К тому же, их пугает порицание общественности: как же можно было уйти от такого кавалера, который всем обеспечивал и был роднее подруг и других членов семьи.
Фото: Pixabay.com
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