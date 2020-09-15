Прибыль или головная боль? Что нужно знать тем, кто решился на подработку

Определитесь с приоритетами

Подумайте, что именно для вас важно и направьте энергию туда. Не распыляйтесь на множество задач одновременно, иначе рискуете провалить проект и потерять репутацию надежного исполнителя (поверьте, сарафанное радио в наше время работает так же, как и много лет назад, люди больше склонны доверять конкретному мнению, чем рекламным слоганам и обещаниям). Поэтому четко определитесь с приоритетами и задачами, чтобы потом не остаться у разбитого корыта.

Не берите больше того, что можете осилить

Еще раз хотелось бы обратить внимание на важность соизмерять свои силы с теми целями, которые вы себе наметили. Некоторые люди изначально ставят себе непосильные задачи, в процессе выполнения приходят к выводу, что не смогут с ними справиться в одиночку, подставляют заказчиков и окончательно убеждают себя в том, что подработка явно не для них. Чтобы не попасть в такую же ситуацию, заранее взвесьте все «за» и «против» и лишь затем действуйте.

Составьте план и четко ему следуйте

Особо рисковые личности пытаются добиться успеха, не имея за спиной хоть какого-то стартового капитала, нужных связей и четкого плана действий. Они надеются, что все сложится самом собой и очень удивляются, когда проигрывают конкурентам и уходят в минус. Чтобы этого не произошло, заранее соберите информацию, изучите вопрос, скорректируйте полученные данные с тем, что вы планировали себе изначально и лишь затем выходите на рынок со своей продукцией или услугами. Если все сделать правильно, то можно добиться впечатляющих результатов и превратить подработку если не в основной, то очень весомый источник заработка.