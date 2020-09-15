Прибыль или головная боль? Что нужно знать тем, кто решился на подработку
Соберите портфолио и обозначьте стоимость своих услуг
Чтобы предлагать свои услуги, вам сначала необходимо определиться, а чем, собственно, вы можете быть полезны. После того, как вы поймете, в какой области можете добиться успеха (возможно, вы, например, вспомните, что ваше хобби может быть интересно окружающим и они действительно готовы за это платить), подготовьте портфолио, с помощью которого, как говорится, сможете презентовать товар лицом. Это сэкономит вам время (вам не придется всем и каждому на пальцах объяснять, чем именно вы занимаетесь) и поможет потенциальным клиентом быстрее определиться со своим выбором.
Не стесняйтесь пересматривать цены за срочные или сложные заказы
Даже если вы только выходите на рынок со своим предложением, постарайтесь не опускать цены, иначе вам будет просто не выгодно работать за копейки, да и впоследствии, когда вы захотите пересмотреть ценовую политику, вам придется аргументировать, почему вдруг вы их так «резко» задрали. Поэтому не стесняйтесь сразу же выставлять реальные расценки и не забывайте делать наценку за срочность или сложность заказа (это нормальная практика, которая позволит вам оставаться на плаву, а не работать себе в убыток).
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Определитесь с приоритетами
Подумайте, что именно для вас важно и направьте энергию туда. Не распыляйтесь на множество задач одновременно, иначе рискуете провалить проект и потерять репутацию надежного исполнителя (поверьте, сарафанное радио в наше время работает так же, как и много лет назад, люди больше склонны доверять конкретному мнению, чем рекламным слоганам и обещаниям). Поэтому четко определитесь с приоритетами и задачами, чтобы потом не остаться у разбитого корыта.
Не берите больше того, что можете осилить
Еще раз хотелось бы обратить внимание на важность соизмерять свои силы с теми целями, которые вы себе наметили. Некоторые люди изначально ставят себе непосильные задачи, в процессе выполнения приходят к выводу, что не смогут с ними справиться в одиночку, подставляют заказчиков и окончательно убеждают себя в том, что подработка явно не для них. Чтобы не попасть в такую же ситуацию, заранее взвесьте все «за» и «против» и лишь затем действуйте.
Составьте план и четко ему следуйте
Особо рисковые личности пытаются добиться успеха, не имея за спиной хоть какого-то стартового капитала, нужных связей и четкого плана действий. Они надеются, что все сложится самом собой и очень удивляются, когда проигрывают конкурентам и уходят в минус. Чтобы этого не произошло, заранее соберите информацию, изучите вопрос, скорректируйте полученные данные с тем, что вы планировали себе изначально и лишь затем выходите на рынок со своей продукцией или услугами. Если все сделать правильно, то можно добиться впечатляющих результатов и превратить подработку если не в основной, то очень весомый источник заработка.
Фото: Pexels.com
Уточните, сколько часов вы готовы тратить на подработку
Особо наивные полагают, что подработка будет занимать малую часть их жизни, но при этом давать максимальные результаты. И поэтому полная погруженность в процесс практически 24/7 бывает для них неожиданным результатом. Чтобы не погрязнуть в дополнительных обязательствах, поставив свою основную профессиональную деятельность (и личную жизнь в том числе) под угрозу, заранее составьте для себя график, обозначив, сколько времени вы сможете посвящать подработке, без ущерба для остальных сфер вашей жизни.
Научитесь делегировать полномочия
Не забывайте, что в сутках всего лишь 24 часа, поэтому если вы будете пытаться успеть все сделать самостоятельно, то полностью погрузитесь в процесс, оставив без внимания остальные цели и задачи. К тому же, постоянная работа в режиме нон-стоп негативно влияет на состояние здоровья и может привести к профессиональному (и эмоциональному) выгоранию. Грамотно распланируйте свою загрузку таким образом, чтобы успеть и работать, и отдыхать, тогда вы сможете сделать гораздо больше, чем планировали изначально.
Не бойтесь отказываться от бесперспективных проектов
Люди, которые только-только начинают продвигать свои товары и услуги (или только начинают осваивать процесс успешной подработки) стараются ухватить как можно больше заказов, тратят время на мелкие и упускают крупные. Поэтому не спешите брать все, что вам предлагают, отсеивайте те, которые не принесут желаемого результата или несопоставимы с теми затратами, которые вы понесете. И не переживайте, что если вы кому-то откажете, то к вам вообще перестанут обращаться клиенты. Как только вы научитесь отделять главное от второстепенного и оптимизируете процесс, то у вас все наладится и результат превзойдет все ваши ожидания.
Фото: Pexels.com; Pixabay.com
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