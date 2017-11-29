Эти правила будут одинаково полезны тем, кто начинает свою карьеру, и всем, кто решился сменить работу и готовится приступить к своим новым обязанностям.

Эксперты уверяют, что не стоит относиться к перемене работы болезненно и паниковать перед знакомством с новым коллективом. Ведь там тоже работают люди, которые поддержат советом или научат чему-то действительно полезному. А чтобы адаптация прошла как можно легче, советуем вам обратить внимание на следующие пункты. 1. Думайте о себе Не забывайте, что на одной работе свет клином не сошелся. Тем более, что помимо карьеры в мире есть дела и поважнее. Поэтому никогда не позволяйте обращаться с собой недолжным образом или взваливать на вас дополнительные обязанности, которые, возможно, еще и не оплачиваются. 2. Не стесняйтесь обращаться за помощью Всем свойственно ошибаться и нет ничего плохо в том, что вы попросите коллегу или начальника помочь вам или еще раз объяснить задание. Ведь лучше переспросить и сделать все на высшем уровне, чем спасовать и по несколько раз переделывать свою работу. К тому же, как уверяют эксперты, человек, к которому вы обратитесь за советом, почувствует свою значимость и уж точно выделит вас на фоне остальных.

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3. Спокойно воспринимайте критику Если кому-то не понравился ваш отчет или презентация, то не стоит впадать в панику или убегать в туалет, чтобы дать волю эмоциям. Ведь со стороны иногда действительно виднее, поэтому если начальник не оценил ваш труд по достоинству, спокойно уточните, что именно ему не понравилось. Таким образом у вас есть шанс учесть все ошибки и в следующий раз попасть в рейтинг самых лучших работников. 4. Не расставайтесь с записной книжкой В век информационных технологий глупо полагаться на свою память или жесткий диск, который редко, но может подвести. Поэтому специалисты советуют носить с собой ежедневник и записывать туда всю важную информацию. Особенно в первое время, когда вы лишь знакомитесь со своими обязанностями и входите в ритм. 5. Составляйте план работ на каждый день Так вы не упустите из виду важные детали и всегда сможете распланировать свой график. К тому же, особо важные задания можно разделить на подпункты, выполняя которые, легко можно довести начатое до конца и не погрязнуть в рутине. 6. Общайтесь Не стоит сидеть угрюмо в своем углу. Ведь такой тактикой вы не расположите к себе начальника и своих коллег. Луше сразу узнайте у своего руководителя, кого вам назначили «куратором» и не бойтесь обращаться к нему с любыми вопросами. Так можно будет узнать о специфике работы, правилах, царящих в офисе и прочих любопытных моментах.

Ольга Ларина Генеральный директор Центра косметологии Tori