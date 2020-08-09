Правила флирта от соблазнительных «пышек», которые помогают им получить любого мужчину

Не опускайте планку и не идите наперекор своих желаний

Даже если вдруг кто-то когда-то вам сказал, что из-за своего веса вы не встретите достойного кандидата, поэтому стоит брать тех, кто есть, не верьте. Не опускайте планку лишь потому, что будете выглядеть как-то не так в глазах окружающих. Ведь в конце концов это ваша жизнь и лишь вам решать, с кем строить отношения. Доверяйте собственной интуиции и не обращайте внимания на завистников.

Не скрывайте свой вес, а используйте его в качестве козыря

Не стоит врать о своем весе, а лучше сразу выбирать тех мужчин, которые предпочитают дам с аппетитными формами (поверьте, что таких не мало). Это поможет вам избежать неловких ситуаций и убережет от встречи с теми, кому по душе модельные стандарты или миниатюрные девушки. Сами представители сильного пола, судя по многочисленным опросам, ничего не имеют против лишнего веса, если, конечно, все выглядит гармонично и достойно.

Не отправляйтесь на свидание «замухрышкой»

Прежде чем отправиться на встречу с мужчиной мечты, потратьте немного времени и приведите себя в порядок. Но помните, что тщательная подготовка к свиданию не подразумевает впадение из крайности в крайность: или платье-мешок непонятного оттенка, или откровенные наряды со «звериными» принтами. Выбирайте то, что соответствует случаю и в чем вы чувствуете себя максимально комфортно. Одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинства, кроме того, не лишним будет напомнить правило «если вы открываете ноги, то верх должен быть максимально закрытым и наоборот», чтобы вы не допустили модные промахи и не смутили поклонника.

Если ваше свидание продолжилось в интимной обстановке, значит он уже без ума от вас

Помните главную героиню фильма «Дневник Бриджит Джонс», которая, проснувшись на утро в одной постели с привлекательным мужчиной, попыталась скрыть несовершенства своей фигуры под одеялом, лишь бы не разочаровать своего любовника. Ее кавалер оказался весьма мудрым, заявив, что ночью у него уже была возможность «познакомиться» со всеми ее складочками и прочими «недостатками», которые он высоко оценил, поэтому глупо сейчас кутаться и стесняться. И это действительно так. Сексологи напоминают, что если вы оказались с мужчиной в одной постели, то он уже оценил вашу привлекательность и вы его, что называется, зацепили. Поэтому перестаньте смущаться и просто наслаждайтесь моментом.