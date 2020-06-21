Потеря денег на пустом месте, проблемы с законом и другие признаки, что кто-то забрал вашу удачу и достаток
Что же такое магическое воровство и чем оно опасно?
Издавна менее успешные люди завидовали тем, у кого, что называется, получалось все легко и играючи – успешная карьера, дом полная чаша, идиллия в семейной жизни, да и вообще, все, за что бы они не брались, приносило им пользу и дополнительные блага. А вот другие, как не пытались, не могли похвастаться столь впечатляющими результатами и поэтому всеми правдами и неправдами пытались переманить удачу на свою сторону или вовсе «поменяться» судьбой с «везунчиками». В итоге с помощью определенных магических ритуалов им удавалось забрать у успешного человека счастье, здоровье, красоту, любовь или финансовое благополучие (а то и все разом), оставив того в недоумении, почему вдруг его слаженная жизнь закончилась в одночасье и на него посыпались все неудачи разом, словно он чем-то прогневил небеса. Крадники (те, кто с помощью магии присваивают себе чужое) могут лишь «разово» получать что-то от донора или вовсе жить за счет постоянной подпитки, тем самым улучшая свое положение и обрекая жертву на безрадостное существование. К сожалению, таких охотников за чужим становится все больше и с этим ничего не поделаешь, но вот защищаться от их воздействия не только можно, но и нужно. Самостоятельно, конечно, «перекрыть кислород» краднику не получится, но вот обнаружить у себя данный вид порчи (или удостовериться, что у вас ничего подобного нет и вы реально где-то прокололись сами, накликав тем самым на себя беду) вам волне по силам.
Фото: Pexels.com
По каким признакам можно узнать, что кто-то забирает ваше здоровье, удачу и финансовое благополучие?
- Резкая смена сценария. Во-первых, вас должен насторожить тот факт, что ваша жизнь изменилась в одночасье, словно пошла по другому сценарию. И пока ситуация у вас ухудшается, кто-то рядом, напротив, начинает процветать и чувствовать себя как нельзя лучше (это может быть кто-то из друзей или родственников, коллега, продавец в магазине, который вы регулярно посещали – словом тот, то мог решить, что вы вполне подходите на роль «донора» и вашу удачу легко переманить).
- Потеря денег на пустом месте. Если ваши финансы, что называется, начинают утекать сквозь пальцы, на вас постоянно «навешивают» какие-то штрафы, приписывают какие-то долги или появились прочие непредвиденные расходы и вам катастрофически перестает хватать тех денег, на которые вы жили раньше, то это может свидетельствовать о том, что кто-то перекрыл ваш денежный поток и направил его в другое русло. Скорее всего завистник оценил, что вы достаточно обеспечены, чтобы немного поделиться с тем, кто действительно нуждается, и забрал ваш достаток себе. И пока вы не закроете ему доступ, в ваших финансах так и будет происходить полная неразбериха. Конечно, вернуть упущенное уже не получится, но можно будет сохранить то, что есть на данный момент и исключить повторное вмешательство в будущем.
- Проблемы с законом. Если вы законопослушный человек и никогда ничего не нарушали, а тут вдруг стали часто появляться в определенных организациях и органах (причем, по весьма неожиданным моментам), то, скорее всего, на вас кто-то попытался спихнуть свои неудачи, тем самым ухудшив ваше положение и улучшив свое.
- Резкое ухудшение здоровья. Мы не имеем ввиду простудные заболевания, которым, например, подвержено большинство офисных сотрудников. Речь идет о более серьезных недомоганиях, которые вдруг у вас появились. При этом, едва вы справляетесь с одной напастью, как у вас тут же появляется другая и так по кругу. Лечение обычно в таких случаях не приносит результата, а тревожность, бессонница и панические атаки становятся вашими основными спутниками.
- Скандалы и ссоры в семье. Если вы раньше жили душа в душу, а в последнее время ведете себя как кошка с собакой, то всему виной может быть не усталость от брака или угасание чувств к партнеру, а как раз вмешательство из вне, когда завистники пытаются рассорить вашу пару, забрав любовь и семейное счастье себе. Если вовремя их не остановить, то дело может закончиться разводом и невозможность построить гармоничные отношения с кем-то другим.
- Ощущение, что вокруг вас стало слишком много сочувствующих. Если раньше никому и дела не было до вашей жизни, а в последнее время кто-то вдруг стал настойчиво интересоваться всем, что с вами происходит (якобы для того, чтобы помочь или просто поддержать добрым словом), то это повод насторожиться. Никто не спорит, что человек может действовать из добрых побуждений, однако в большинстве случаев обычно чем хуже идут дела у вас, тем лучше выглядят и себя чувствуют сочувствующие. Поэтому поменьше откровенничайте с окружающими и не рассказывайте о своих планах и достижениях.
Фото: Pexels.com
Как можно изменить ситуацию?
Если вы обнаружили, что все ваши неурядицы – дело рук завистников, то действовать нужно оперативно. Во-первых, ограничьте круг общения и перестаньте делиться подробностями своей жизни (не откровенничайте с окружающими, не демонстрируйте свой достаток и не хвастайтесь чем бы то ни было). Во-вторых, проведите дома генеральную уборку, чтобы избавиться от негативной энергии (особое внимание уделите дверям, дверным проемам и ручкам). В-третьих, пройдите по всем комнатам с зажженной свечей, не пропуская ни один угол), чтобы убрать и почистить негатив. В-четвертых, можно обратиться к специалистам, которые помогут избавиться от магического вмешательства и остановить поток невезения. Как мы уже говорили, вернуть то, что у вас уже забрали, не получится (это ушло безвозвратно), но можно защитить себя от повторного воздействия. Не забывайте, что счастье любит тишину, поэтому старайтесь не впускать в свою жизнь посторонних и заряжайтесь позитивными эмоциями (наслаждайтесь тем, что имеете, не завидуйте другим и идите к своей мечте, не оглядываясь).
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!