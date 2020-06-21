Потеря денег на пустом месте, проблемы с законом и другие признаки, что кто-то забрал вашу удачу и достаток

Издавна менее успешные люди завидовали тем, у кого, что называется, получалось все легко и играючи – успешная карьера, дом полная чаша, идиллия в семейной жизни, да и вообще, все, за что бы они не брались, приносило им пользу и дополнительные блага. А вот другие, как не пытались, не могли похвастаться столь впечатляющими результатами и поэтому всеми правдами и неправдами пытались переманить удачу на свою сторону или вовсе «поменяться» судьбой с «везунчиками». В итоге с помощью определенных магических ритуалов им удавалось забрать у успешного человека счастье, здоровье, красоту, любовь или финансовое благополучие (а то и все разом), оставив того в недоумении, почему вдруг его слаженная жизнь закончилась в одночасье и на него посыпались все неудачи разом, словно он чем-то прогневил небеса. Крадники (те, кто с помощью магии присваивают себе чужое) могут лишь «разово» получать что-то от донора или вовсе жить за счет постоянной подпитки, тем самым улучшая свое положение и обрекая жертву на безрадостное существование. К сожалению, таких охотников за чужим становится все больше и с этим ничего не поделаешь, но вот защищаться от их воздействия не только можно, но и нужно. Самостоятельно, конечно, «перекрыть кислород» краднику не получится, но вот обнаружить у себя данный вид порчи (или удостовериться, что у вас ничего подобного нет и вы реально где-то прокололись сами, накликав тем самым на себя беду) вам волне по силам.