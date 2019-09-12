Поставить на паузу: как перестать откладывать свою жизнь «на потом» и добиться желаемого

Наверняка вам тоже знакомо это саднящее чувство, когда вроде и нужно ставить в приоритет свои желания, но воспитание (или навязанное кем-то мнение), что сначала необходимо позаботиться о других и лишь потом – о себе, не дает вам раскрыться в полной мере. И вот дни проходят за днями, а вы все также тратите время и силы на тех, других, которые, по сути, могут позаботиться о себе сами (не говорим сейчас о немощных и о тех, кому действительно нужна ваша помощь. В большинстве случаев окружающие просто пользуются вашей добротой и получают то, что нужно им. В ущерб ваших желаний, конечно же). Поэтому через какое-то время вы начинаете ощущать пустоту и апатию – жизнь проходит мимо, а вы так и не реализовали свои сокровенные мечты, не сделали что-то выдающееся, да что там… Вы вообще для себя ничего не сделали. Психологи утверждают, что подобное «откладывание» жизни на потом может обернуться тем, что в один прекрасный момент вы вдруг осознаете, что все было зря. Вы потратили лучшие годы на кого угодно, но не на себя. Как же выйти из этого круга и добиться того, чего вы всегда хотели, что поможет вам стать счастливой?
Фото: vostock-photo
Научитесь грамотно расставлять приоритеты
Даже если у вас куча родственников, которым ну никак не обойтись без вашего участия, множество обязательств и гипертрофированное чувство ответственности (а заодно, и синдром отличницы), найдите в себе силы (и мужество) грамотно отказывать людям, если понимаете, что их просьбы идут вразрез с вашими собственными планами или принципами. А заодно научитесь грамотно расставлять приоритеты, не забывая о том, что ваши желания не должны стоять где-то в конце списка. Ведь иначе, получится, что вы будете «проживать» чью-то чужую жизнь, а не свою собственную.
Вспомните все, о чем вы когда-то мечтали
Возможно в потоке серых будней вы уже позабыли, о чем когда-то мечтали и грезили, о том сокровенном, о котором рассказывали кому-то очень близкому с горящими глазами, веря, что однажды все именно так и произойдет и вы будете чувствовать себя абсолютно счастливой. Увы, дни сменяют один другой, вы растворяетесь в делах и заботах, отодвигая собственные цели куда-то на задний план. «До лучших времен», как говорится. Однако не стоит забывать, что жизнь весьма непредсказуема и однажды можно просто понять, что эти самые «лучшие времена» так и не наступили, а вы все так же и ждете, не понятно, чего. Поэтому возьмите лист бумаги, выпишите то, к чему всегда стремились и подумайте, как добиться своих целей. «Спешите жить», - как говорили герои культового фильма, иначе потом может быть слишком поздно (упущено время, нет возможностей, здоровье уже не то и так далее).
Не забывайте про мотивацию
Чтобы не перегореть раньше времени, найдите что-то, что будет вас вдохновлять и мотивировать на покорение новых горизонтов. Вспомните, что именно доставляет вам удовольствие, что заставляет вас двигаться дальше, становясь с каждым днем все лучшей версией самой себя. Главное, напоминают эксперты, не сидите на месте, помните, что мир огромный и вы наверняка захотите его исследовать, познакомиться с интересными людьми, почерпнуть для себя что-то новое и затем использовать это на практике. И даже если у вас пока нет возможности выезжать куда-то далеко, найдите нечто оригинальное в вашем городе (области или даже стране), те места, которые вы для себя пока еще не открыли. Как говорят успешные люди – не вкладывайтесь в вещи, а вкладывайтесь в эмоции, впечатления и обучение. Вещи со временем утратят свою ценность и актуальность, а вот все остальное останется у вас в памяти и заставит гордиться, что вы прожили эту жизнь не зря.
Фото: vostock-photo
Оставьте чувство вины в прошлом
Еще один момент, который тормозит вас в ваших начинаниях – постоянное чувство вины. Другими словами, прежде чем что-то сделать для себя (например, отправиться в экзотические страны, путешествие куда будет весьма небюджетным), вы начинаете себя накручивать, что вот у ваших родителей (друзей, любимого человека) не было возможности в свое время устроить нечто подобное для себя. Ведь они все силы вложили в вас, в ваше развитие. И теперь, вроде, как получается, что вы должны принять эту жертву и «отплатить» той же монетой. Потому вы и откладываете осуществление собственных целей до того момента, пока не поймете, что сполна «расплатились» с близкими. И, возможно, эти люди делали что-то для вас безвозмездно, не ожидая, что теперь вы будете игнорировать свои потребности и жить не так, как вам хочется. Поэтому просто не забывайте, что чувство вины – не самый лучший помощник в обретении счастья.
Перестаньте жить с оглядкой на других
Помните, что счастливый человек не думает о том, что о нем говорят другие. Ему просто некогда. Он занимается собой, наслаждается тем, что у него уже есть и что он еще сможет достичь, ставит перед собой новые цели и мечты. А если вы постоянно себя в чем-то ограничиваете, думая, что окружающие как-то неправильно воспримут ваш посыл, то не удивляйтесь, что апатия (или даже депрессия), хроническая усталость и безысходность ваши постоянные союзники. Вам просто не хватает сил, чтобы вырваться из этого круга. Ведь пока вы будете оглядываться, как там дела у других и что они думают о вас, никаких позитивных перемен в вашей жизни не произойдет. Начните с того, что разрешите себе сделать что-то, о чем всегда мечтали, но боялись быть неправильно понятой. И запомните эти чувства, которые вас будут переполнять, когда вы поймете, как здорово не зависеть от чужого мнения и почувствовать себя абсолютно свободной.
Чередуйте отдых с работой
Возможно, этот совет покажется вам банальным, однако вспомните, когда вы в последний раз позволяли себе отдыхать? А точнее – заниматься ничегонеделанием в прямом смысле этого слова. «А как же домашние обязанности?», - можете робко возразить вы и осознать, что на самом деле вы уже давно не давали себе (своему организму) расслабиться. Другими словами, приходя домой после работы вы тут же принимались за разгребание домашних дел, выходные тратили на то, чтобы удовлетворить запросы родных и друзей, и к началу новой трудовой недели чувствовали себя абсолютно разбитой и несчастной. Знакомое чувство? Так вот, чтобы не превратиться в «загнанную лошадь» раньше времени, бегающую по кругу и не видящую никаких радостей, приучите себя к отдыху. Например, начните с того, что грамотно распределите ведение быта с другими домочадцами, тем самым освободив для себя несколько свободных часов, когда вы можете делать все, что вам вздумается. Затем подумайте о том, чтобы один из выходных дней посвятить полностью себе. Многие мамы, например, так и делают, оставляя на целый день заботу о детях мужу и восстанавливая свои силы. Таким образом вы очень скоро восполните запас своей жизненной энергии, снова научитесь получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь и, возможно, вдохновитесь на новые подвиги или осуществите самые смелые идеи. Почему нет? Все в ваших руках.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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