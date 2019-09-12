Поставить на паузу: как перестать откладывать свою жизнь «на потом» и добиться желаемого

Оставьте чувство вины в прошлом

Еще один момент, который тормозит вас в ваших начинаниях – постоянное чувство вины. Другими словами, прежде чем что-то сделать для себя (например, отправиться в экзотические страны, путешествие куда будет весьма небюджетным), вы начинаете себя накручивать, что вот у ваших родителей (друзей, любимого человека) не было возможности в свое время устроить нечто подобное для себя. Ведь они все силы вложили в вас, в ваше развитие. И теперь, вроде, как получается, что вы должны принять эту жертву и «отплатить» той же монетой. Потому вы и откладываете осуществление собственных целей до того момента, пока не поймете, что сполна «расплатились» с близкими. И, возможно, эти люди делали что-то для вас безвозмездно, не ожидая, что теперь вы будете игнорировать свои потребности и жить не так, как вам хочется. Поэтому просто не забывайте, что чувство вины – не самый лучший помощник в обретении счастья.

Перестаньте жить с оглядкой на других

Помните, что счастливый человек не думает о том, что о нем говорят другие. Ему просто некогда. Он занимается собой, наслаждается тем, что у него уже есть и что он еще сможет достичь, ставит перед собой новые цели и мечты. А если вы постоянно себя в чем-то ограничиваете, думая, что окружающие как-то неправильно воспримут ваш посыл, то не удивляйтесь, что апатия (или даже депрессия), хроническая усталость и безысходность ваши постоянные союзники. Вам просто не хватает сил, чтобы вырваться из этого круга. Ведь пока вы будете оглядываться, как там дела у других и что они думают о вас, никаких позитивных перемен в вашей жизни не произойдет. Начните с того, что разрешите себе сделать что-то, о чем всегда мечтали, но боялись быть неправильно понятой. И запомните эти чувства, которые вас будут переполнять, когда вы поймете, как здорово не зависеть от чужого мнения и почувствовать себя абсолютно свободной.

Чередуйте отдых с работой

Возможно, этот совет покажется вам банальным, однако вспомните, когда вы в последний раз позволяли себе отдыхать? А точнее – заниматься ничегонеделанием в прямом смысле этого слова. «А как же домашние обязанности?», - можете робко возразить вы и осознать, что на самом деле вы уже давно не давали себе (своему организму) расслабиться. Другими словами, приходя домой после работы вы тут же принимались за разгребание домашних дел, выходные тратили на то, чтобы удовлетворить запросы родных и друзей, и к началу новой трудовой недели чувствовали себя абсолютно разбитой и несчастной. Знакомое чувство? Так вот, чтобы не превратиться в «загнанную лошадь» раньше времени, бегающую по кругу и не видящую никаких радостей, приучите себя к отдыху. Например, начните с того, что грамотно распределите ведение быта с другими домочадцами, тем самым освободив для себя несколько свободных часов, когда вы можете делать все, что вам вздумается. Затем подумайте о том, чтобы один из выходных дней посвятить полностью себе. Многие мамы, например, так и делают, оставляя на целый день заботу о детях мужу и восстанавливая свои силы. Таким образом вы очень скоро восполните запас своей жизненной энергии, снова научитесь получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь и, возможно, вдохновитесь на новые подвиги или осуществите самые смелые идеи. Почему нет? Все в ваших руках.