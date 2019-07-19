Помощь близко: 7 основных признаков, что Вселенная вас услышала

Обостряется интуиция и ощущение дежавю

Вы вдруг начинаете ощущать, что в вашей жизни уже происходили какие-то события и вы словно по второму кругу переживаете те или иные моменты. Кроме того, вам могут сниться вещие сны или ваш внутренний голос начет подсказывать вам правильные варианты, следуя которым, вы измените свою жизнь и добьетесь всего того, о чем мечтали.

Появляются «парные» счастливые числа и духовные проводники

Вас начинают преследовать счастливые парные числа 111, 1111 и 11:11, которые, как утверждают нумерологи, имеют еще название «ангельских» и явно указывают на то, что в вашей жизни все выстраивается самым идеальным для вас образом. И если сначала вы будете сомневаться в том, что все перемены к лучшему, то через определенное время вы поймете, что стали намного счастливее и увереннее в своих силах. Не зря ведь говорят, что «все, что ни делается, все к лучшему», и это действительно так.

Создается ощущение синхронности с окружающим миром

Вы словно настраиваетесь «на одну волну» с миром, не переставляя удивляться тому, что находитесь именно в том месте и в то время, где вам нужно быть. Все события начинают происходить именно тогда, когда это принесет вам наибольшую пользу (и выгоду), а не наоборот. Например, вам все чаще начинает вести в каких-то мелочах, вы постоянно «натыкаетесь» на каких-то людей, которые способны кардинальным образом изменить вашу жизнь в лучшую сторону, ваши проблемы начинают словно решаться сами собой и так далее.