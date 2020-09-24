Помоги себе сам: как пережить утрату и вновь обрести смысл жизни

Позвольте себе все, что поможет вам выплеснуть свою боль

Понятно, что в первое время после утраты вы испытываете настоящий шок и вряд ли способны трезво оценить свое состояние, поэтому очень важно, чтобы в этот период рядом с вами находился кто-то, кто может поддержать и помочь. И если в это время вы решите выразить свою боль таким способом, который сможет вам дать облегчение, то почему бы и нет. Только не закрывайтесь в себе и не слушайте советчиков, которые не сталкивались с чем-то подобным, но при этом считают своим долгом рассказывать всем вокруг, как правильно поступать в той или иной ситуации.

Не ориентируйтесь на какие-либо социальные табу

Если хотите кричать – кричите, хотите уединиться в своем доме и на какое-то время выпасть из поля зрения родных и друзей – ваше право. Проживите свою боль до самого дна, тогда вам будет проще найти место для чего-то нового и хорошего. Главное – не ориентируйтесь на общепринятые клише и табу. Даже если все вокруг твердят, что жаловаться и слишком горько рыдать после истечения какого-то срока с трагедии неприлично, делайте так, как считаете нужным.

Не забывайте, что у каждого свой болевой порог и свои потребности

Самое худшее в такой ситуации – ориентироваться на чужое восприятие. Другими словами, у каждого человека свой болевой порог и свои потребности – кому-то достаточно несколько месяцев, что смириться с утратой, принять этот факт и попытаться жить дальше. Ну, а некоторым и несколько лет будет мало для того, чтобы пережить горе и собрать свою жизнь по кусочкам. Если вам нужна помощь специалистов, то смело обращайтесь к ним, а не ориентируйтесь на тех, кто самостоятельно справился с утратой. Вы должны оценить свои силы и принять помощь других людей, если вам это действительно понадобится.