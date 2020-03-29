Подобрать ключик: как наладить общение с людьми согласно знаку зодиака
Овен
Чтобы найти подход к представителям данного знака зодиака, а заодно получить от них желаемое, позвольте им думать, что они контролируют ситуацию. Чтобы расположить к себе Овна, позвольте ему взять бразды правления, а заодно приготовьтесь много (долго и нудно) выслушивать о его достижениях и переживаниях. Вот только не вздумайте во время монолога изображать из себя «китайского болванчика», к месту и не к месту, поддакивающему или одобрительно кивающему головой. Овна это выведет из себя. Просто покажите заинтересованность и готовность прийти на помощь, если вдруг это будет необходимо.
Телец
Если вы хотите заручиться поддержкой Тельца, то возьмите за правило говорить ему в лицо все, что думаете, а не юлить и ходить вокруг да около. Представители данного знака зодиака терпеть не могут, когда окружающие водят их за нос. Чтобы получить их одобрение или помощь, необходимо кратко, четко и максимально понятно излагать свои мысли, в противном случае Телец потеряет к вам интерес и откажется от дальнейшего общения.
Близнецы
Те, кому приходилось общаться с Близнецами, наверняка знают, насколько сложно удержать внимание представителей этого знака. Да, их легко заинтересовать и начать разговор, но вот только довести дело до логического завершения не так уж и просто – Близнецы очень быстро теряют интерес и не могут сконцентрировать внимание на чем-то одном. Чтобы получить от них желаемое, научитесь быстро переключаться с одной темы на другую и обратно, а заодно запаситесь парочкой креативных идей - будьте уверены, что они это точно оценят.
Рак
Это, пожалуй, самые идеальные собеседники – если вы им не интересны или они не готовы помогать вам в данный конкретный момент, то они не будут ходить вокруг да около, а честно скажут вам об этом. Представители данного знака зодиака сразу же обозначат свои намерения и заинтересованность в дальнейшем разговоре. Чтобы увеличить свои шансы на успех, вам необходимо запастись терпением, ни в коем случае не давить и не показывать свое недовольство, а лишь открытость и искренность.
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Лев
Чтобы расположить к себе представителей данного знака зодиака покажите им, что вы признаете их авторитет и готовы слушать все, что они говорят. При этом, разумеется, вовсе не обязательно выполнять все их поручения, но свою готовность поддержать их начинания продемонстрировать просто необходимо. Но не вздумайте перегибать с лестью! Львы очень тонко чувствуют грань между признанием и откровенным подхалимством и сделают соответствующие выводы.
Дева
Практичным и вечно занятым Девам сложно уделить вам внимание, если это выбивается из их плотного графика. Однако если у вас есть действительно стоящее предложение или вам срочно нужна их помощь, то они, так и быть, постараются найти свободную минутку. Но не стоит в красках описывать все, что у вас накопилось, лучше говорить кратко и по делу. Тогда есть шанс получить от представителей этого знака зодиака именно то, что вам необходимо.
Весы
Если вам необходимо донести какую-то информацию до представителей данного знака зодиака, то сначала убедитесь, в каком они настроении. Проигрыш любимой команды, падение котировок на фондовом рынке, неудавшееся блюдо, убежавшее молоко, косой взгляд соседки – эти и другие мелочи способны надолго вогнать их в депрессию или вымещать свою злость на всех, кто окажется в поле зрения. Взвешивайте каждое слово, ведь Весы, как никто другой, способы принимать все близко к сердцу и не на шутку обидятся, если решат, что вы специально все подстроили.
Скорпион
Представители данного знака зодиака отличные манипуляторы, поэтому не попадитесь на их удочку, в противном случае не заметите, как начнете выполнять все, чтобы они от вас не попросили. Кроме того, помните, что они терпеть не могут ложь и подлость, поэтому если почуют неладное, то тут же прекратят с вами общение (но перед этим хорошенько вас проучат, чтобы не повадно было). Проявите чуткость и искренность в разговоре со Скорпионом и тогда есть шанс, что он ответит вам тем же.
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Стрелец
Беспечные и общительные представители данного знака зодиака не требуют от собеседника ничего сверхъестественного кроме того чтобы он оставался самим собой и проявлял искреннюю заинтересованность Кажется словно у Стрельцов есть вечная батарейка поэтому будьте готовы к их «гениальным идеям и активностям» 24 часа в стуки В противном случае к вам быстро потеряют интерес и переключатся на того кто будет готов к многочасовому общению и авантюрам.
Козерог
Трудолюбивые и сдержанные представители данного знака зодиака терпеть не могут пустой болтовни и разговоров о погоде. К тому же, если они почуют подвох или неискренность с вашей стороны, то тут же предпримут соответствующие меры, а заодно исключат вас из своего круга общения. Они отличные спорщики и прекрасно разбираются в том, что касается естественных наукm искусства или истории, Покажите осведомленность в данных темах и тогда контакт с Козерогом точно будет установлен.
Водолей
Представители данного знака зодиака, как малые дети, готовы удивляться всему вокруг и с энтузиазмом отправятся изучать мир, если вдруг представится такая возможность. Они отличные собеседники, которым с легкостью удается разглядеть какие-то уникальные черты в каждом человеке и найти к каждому подход. Поэтому общение с ними принесет вам лишь удовольствие, вот только если вы не станете тянуть одеяло на себя или пересказывать откровенные сплетни. Лучше сконцентрируйтесь на собственных переживаниях и на том, чем бы это могло быть полезно Водолею.
Рыбы
Меланхоличные и мечтательные Рыбы обычно не любят быть инициаторами разговора и до последнего будут тянуть с выяснением отношений. Но они являются прекрасными слушателями, умеют хранить чужие секреты и проявляют инициативу там, где это действительно необходимо. Чтобы не потерять их доверие и заручиться их поддержкой, постарайтесь быть искренним и последовательным в своих словах и действиях.
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