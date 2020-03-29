Подобрать ключик: как наладить общение с людьми согласно знаку зодиака

Овен

Чтобы найти подход к представителям данного знака зодиака, а заодно получить от них желаемое, позвольте им думать, что они контролируют ситуацию. Чтобы расположить к себе Овна, позвольте ему взять бразды правления, а заодно приготовьтесь много (долго и нудно) выслушивать о его достижениях и переживаниях. Вот только не вздумайте во время монолога изображать из себя «китайского болванчика», к месту и не к месту, поддакивающему или одобрительно кивающему головой. Овна это выведет из себя. Просто покажите заинтересованность и готовность прийти на помощь, если вдруг это будет необходимо.

Телец

Если вы хотите заручиться поддержкой Тельца, то возьмите за правило говорить ему в лицо все, что думаете, а не юлить и ходить вокруг да около. Представители данного знака зодиака терпеть не могут, когда окружающие водят их за нос. Чтобы получить их одобрение или помощь, необходимо кратко, четко и максимально понятно излагать свои мысли, в противном случае Телец потеряет к вам интерес и откажется от дальнейшего общения.

Близнецы

Те, кому приходилось общаться с Близнецами, наверняка знают, насколько сложно удержать внимание представителей этого знака. Да, их легко заинтересовать и начать разговор, но вот только довести дело до логического завершения не так уж и просто – Близнецы очень быстро теряют интерес и не могут сконцентрировать внимание на чем-то одном. Чтобы получить от них желаемое, научитесь быстро переключаться с одной темы на другую и обратно, а заодно запаситесь парочкой креативных идей - будьте уверены, что они это точно оценят.

Рак

Это, пожалуй, самые идеальные собеседники – если вы им не интересны или они не готовы помогать вам в данный конкретный момент, то они не будут ходить вокруг да около, а честно скажут вам об этом. Представители данного знака зодиака сразу же обозначат свои намерения и заинтересованность в дальнейшем разговоре. Чтобы увеличить свои шансы на успех, вам необходимо запастись терпением, ни в коем случае не давить и не показывать свое недовольство, а лишь открытость и искренность.