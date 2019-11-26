Под напряжением: как правильно противостоять коллегам-агрессорам и начальнику-тирану
Если в понедельник утром вы чуть ли не со слезами на глазах переступаете порог офиса и считаете дни до окончания рабочей недели, то, скорее всего, дело не в ваших непосредственных обязанностях, а в начальнике, который в прямом смысле слова взял вас в оборот, и в коллегах, не стесняющихся устаивать вам «подлянки» и подставлять на ровном месте. И даже если вы первоклассный специалист, это не гарантирует того, что на вашем пути не встретятся такие тираны и агрессоры, из-за которых вам захочется сменить не только место работы, но и, возможно, сферу деятельности. Разбираемся, как исправить ситуацию и обратить ее в свою пользу.
Боссы-тираны славятся своим тотальным контролем (заставляя буквально по минутам расписывать весь ваш рабочий день), постоянно критикуя, обвиняя и переходя на личности. При этом если, в офисе они придерживаются достаточно жестких правил поведения, то дома могут быть тихими и незаметными, предпочитая подчиняться своей второй половинке. Многие «деспотичные» начальники считают, что если один раз дать слабину, то сотрудники буквально сядут им на шею, в результате чего упадет производительность и, соответственно, прибыль компании. Вот они и стараются не допустить подобного развития событий, выбирая авторитарный стиль управления и предпочитая стать тем самым шефом, которого все боятся, а, значит, по его мнению, уважают. Понятно, что в офисе никто не будет с вами нянчиться, но если вас устраивает заработная плата, круг полномочий и перспектива карьерного роста (пусть не сразу, но в обозримом будущем), то вы можете попытаться все изменить, чтобы не впасть в депрессию или не перегореть раньше времени. И не важно, что коллеги подливают масла в огонь – если все сделать грамотно, то их действия обернутся против них же самих.
Фото: vostock-photo
3 вещи, которые ни в коем случае нельзя делать, чтобы не остаться крайним
«Я тоже могу кричать, и еще как!»
Психологи напоминают, что в данном случае криком вы ничего не добьетесь – ваше поведение вызовет еще большую волну агрессии, с которой справиться будет действительно сложно. Даже если вы чувствуете, что еще немного и сорветесь, и швырнете в лицо обидчику важные бумаги, смахнете компьютер, а заодно и другую технику, на пол, разобьете дверь или окно, то ничего хорошего вам уже не светит. С «подмоченной репутацией», плохими рекомендациями и соответствующей отметке в трудовой книжке (увы, но некоторые обиженные шефы не гнушаются подобными вещами) вам будет сложно надеяться на какой-то достойный вариант, ведь из данной компании вас однозначно попросят. Начальник точно не оставит вас в покое, пока вы не скроетесь за дверью (да и в этом случае он будет еще долго обижаться и придумывать план месте, поверьте). Поэтому идею «наорать и вздохнуть с облегчением» отметаем сразу и ищем более действенные варианты.
«Ничего не поделаешь, придется принять»
Другая крайность – смиренно принять все нападки руководства и завистливых коллег. Психологи утверждают, что если просто молчать и не предпринимать никаких действий, то можно заработать нервный срыв и другие проблемы со здоровьем. Уверены, что такого исхода вы не хотите. К тому же, как только вы даете начальству почувствовать, что действительно являетесь посредственным сотрудником и готовы сделать все, лишь бы не потерять свою работу, на вас начинают навешивать дополнительные обязанности и требовать от вас практически невозможного. Стоит ли говорить, что ни о какой дополнительной оплате труда (премии или бонусах) речь даже не идет?
«Если вы не перестанете меня третировать, то я уволюсь»
Ставить ультиматум тоже не стоит, уверяют эксперты. Ведь шеф может воспринять это как вызов и быстренько удовлетворить вашу просьбу. А зачем ждать, если вы сами изъявили желание? К тому же, как известно, незаменимых людей нет и, кто знает, возможно уже завтра достойный (и более бойкий) кандидат займет ваше место в данной компании. Совет психологов не пытайтесь манипулировать руководителем: иначе можно без работы остаться гораздо раньше, чем вы планировали.
Что можно (и нужно сделать), чтобы поставить на место коллегу-агрессора или начальник-деспота
«У вас очень интересная точка зрения, возьму на заметку»
Если не получается ограничить общение с подобными людьми, то постарайтесь не идти на провокации, будьте всегда подчеркнуто вежливы и предупредительны. Скажите человеку что-нибудь приятное, например, про его прическу или наряд, и заодно подчеркните, что его точка зрения показалась вам интересной, в случае необходимости вы обязательно к ней вернетесь. Главное, по мнению психологов, не идти на конфликт, который может спровоцировать новую волну агрессии и недопонимания.
«Опять 25»
Метод «заезженной пластинки» весьма эффективен при общении с людьми, пытающимися вами манипулировать (или вызывающие вас на ответную агрессию). Другими словами, что бы они вам не говорили, вы можете гнуть свою точку зрения, подавая одну и ту же информацию под разным углом. В данном случае важно, чтобы вы отключили эмоции и монотонно твердили одно и то же, пока другим это не надоест. В конце концов агрессоры поймут, что толку от вас они не добьются и переключатся на другую жертву.
Фото: vostock-photo
«Я признаю, что допустила ошибку, но уже нашла решение»
Чтобы не отсиживаться в надежде, что вашу оплошность не заметит босс или коллеги, которые мечтают выжить вас из офиса как можно скорее, наберитесь смелости и предупредите о своей ошибке. Но для начала подумайте, как можно оперативно (и не затратно) исправить ситуацию, и тогда дополнительных вопросов (а заодно и каких-то мер наказания) к вам не возникнет. И ни в коем случае не опускайтесь до самобичевания, иначе вы лишь загоните себя в тупик и еще больше усугубите ситуацию.
«Прекрасная погода, не правда ли?»
Психологи рекомендуют действовать нестандартно и на нападки агрессора отвечать или подчеркнуто вежливо, или весьма неожиданно. Ведь обычно такие люди ожидают ответную реакцию, поэтому ваше нестандартное поведение может сбить их с толку или вовсе оставить вас в покое. Иными словами, какой толк доставать человека, который совершенно не дает им ожидаемые эмоции, вместо этого лучше найти кого-то, кто будет более восприимчив к подобным действиям и не сможет вовремя дать отпор.
«Никакой лести, только правда»
Еще одна ошибка, которые допускают многие работники, столкнувшись с подобным отношением – начинают льстить обидчикам в надежде изменить их отношения и даже заручиться поддержкой. Увы, но это имеет прямо противоположный эффект и вместо ожидаемого «потепления» они получают новый шквал негатива, критики и агрессии. Обычно такие люди очень быстро распознают обман и используют потом данные уловки против вас же самих.
«Извините, но я не играю в эти игры»
Вместо того, чтобы ввязываться в склоки и разборки, лучше сразу обозначить свою позицию, заявив, что вы уважаете чужое мнение, но сами не намерены принимать чью-либо сторону. Психологи утверждают, что чем меньше вы будете принимать участия в интригах, тем больше шансов, что вас не попросят написать заявление по собственному при первой же возможности. И вне зависимости от того, чтобы не случилось, оставайтесь спокойной и предельно вежливой, в противном случае вы дадите агрессорам новый повод для нападок.
Фото: vostock-photo; kinopoisk.ru
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