Под напряжением: как правильно противостоять коллегам-агрессорам и начальнику-тирану

3 вещи, которые ни в коем случае нельзя делать, чтобы не остаться крайним

«Я тоже могу кричать, и еще как!»

Психологи напоминают, что в данном случае криком вы ничего не добьетесь – ваше поведение вызовет еще большую волну агрессии, с которой справиться будет действительно сложно. Даже если вы чувствуете, что еще немного и сорветесь, и швырнете в лицо обидчику важные бумаги, смахнете компьютер, а заодно и другую технику, на пол, разобьете дверь или окно, то ничего хорошего вам уже не светит. С «подмоченной репутацией», плохими рекомендациями и соответствующей отметке в трудовой книжке (увы, но некоторые обиженные шефы не гнушаются подобными вещами) вам будет сложно надеяться на какой-то достойный вариант, ведь из данной компании вас однозначно попросят. Начальник точно не оставит вас в покое, пока вы не скроетесь за дверью (да и в этом случае он будет еще долго обижаться и придумывать план месте, поверьте). Поэтому идею «наорать и вздохнуть с облегчением» отметаем сразу и ищем более действенные варианты.

«Ничего не поделаешь, придется принять»

Другая крайность – смиренно принять все нападки руководства и завистливых коллег. Психологи утверждают, что если просто молчать и не предпринимать никаких действий, то можно заработать нервный срыв и другие проблемы со здоровьем. Уверены, что такого исхода вы не хотите. К тому же, как только вы даете начальству почувствовать, что действительно являетесь посредственным сотрудником и готовы сделать все, лишь бы не потерять свою работу, на вас начинают навешивать дополнительные обязанности и требовать от вас практически невозможного. Стоит ли говорить, что ни о какой дополнительной оплате труда (премии или бонусах) речь даже не идет?

«Если вы не перестанете меня третировать, то я уволюсь»

Ставить ультиматум тоже не стоит, уверяют эксперты. Ведь шеф может воспринять это как вызов и быстренько удовлетворить вашу просьбу. А зачем ждать, если вы сами изъявили желание? К тому же, как известно, незаменимых людей нет и, кто знает, возможно уже завтра достойный (и более бойкий) кандидат займет ваше место в данной компании. Совет психологов не пытайтесь манипулировать руководителем: иначе можно без работы остаться гораздо раньше, чем вы планировали.

Что можно (и нужно сделать), чтобы поставить на место коллегу-агрессора или начальник-деспота

«У вас очень интересная точка зрения, возьму на заметку»

Если не получается ограничить общение с подобными людьми, то постарайтесь не идти на провокации, будьте всегда подчеркнуто вежливы и предупредительны. Скажите человеку что-нибудь приятное, например, про его прическу или наряд, и заодно подчеркните, что его точка зрения показалась вам интересной, в случае необходимости вы обязательно к ней вернетесь. Главное, по мнению психологов, не идти на конфликт, который может спровоцировать новую волну агрессии и недопонимания.

«Опять 25»

Метод «заезженной пластинки» весьма эффективен при общении с людьми, пытающимися вами манипулировать (или вызывающие вас на ответную агрессию). Другими словами, что бы они вам не говорили, вы можете гнуть свою точку зрения, подавая одну и ту же информацию под разным углом. В данном случае важно, чтобы вы отключили эмоции и монотонно твердили одно и то же, пока другим это не надоест. В конце концов агрессоры поймут, что толку от вас они не добьются и переключатся на другую жертву.