Почерк, родинки и еще 5 вещей, которые расскажут о вас намного больше, чем вы бы того хотели

Родинки

Что касается родинок, то они во все времена считались невероятно сексуальными и указывали на страстность натуры. Так, например, не только дамы, но и мужчины клеили над верхней губой бархатную «мушку», чтобы выглядеть еще более соблазнительно и эффектно. Однако помимо чувственности, подобная «отметка» на теле может рассказать и о характере самого человека.

Женщины с родинкой на переносице обладают прекрасной интуицией и могут предсказывать те или иные события (а заодно и решить даже самые сложные проблемы). Родинка на лбу свидетельствует о выдающихся способностях и желании послужить на благо человечества, на губах – о легком отношении к жизни и стремлении обладать всеми богатствами мира, над губой – о лидерских качествах и неплохих организаторских способностях, на щеке - о проницательности и нацеленности на успех, на подбородке – об упрямости и невероятном везении по жизни, на шее – о повторении судьбы своей матери. Родинка на плече указывает о необходимости всю жизнь заниматься нелюбимым делом, на большом пальце – о неумении вести дела и возможном скором разорении, на указательном – политические задатки и амбиции, на ладонях – стремление к одиночеству и отшельническому образу жизни.

Речь

Замечали ли вы, что вот вроде прилично одетая дама стоит рядом с вами, но стоит лишь ей открыть рот, как вы начинаете брезгливо морщиться и искать пути отступления? Ведь не зависимо от того, насколько дорогой на вас наряд, безграмотная речь, нецензурная брань и истеричный голос могут испортить приятные впечатления и отпугнут от вас собеседника. Поэтому постарайтесь быть милой и приветливой, говорите четко и спокойно, не повышая голос и правильно расставляя ударения в словах. Кроме того, если вы хотите подать себя в выгодном свете, то вам стоит научиться вести светские беседы (говорить обо всем и ни о чем конкретно), призывая на помощь свою эрудицию, вежливость и тактичность. В противном случае ваш собеседник сделает соответствующие выводы и предупредит других, что с вами не стоит иметь никаких дел. Если вы не уверены в своих ораторских способностях, то можно записаться на курсы риторики, где вам помогут красиво (и, главное, грамотно и уверено) говорить.

Манеры

Активная жестикуляция и демонстрация окружающим своих эмоций (а точнее, того, что вы думаете о них конкретно и о жизни в целом) тоже могут рассказать об отсутствии воспитания и выставить вас в неприглядном свете, вне зависимости от того, насколько талантливым и выдающимся человеком вы являетесь. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не забывать о хороших манерах, не использовать нецензурные слова и выражения в своей речи, проявлять великодушие и прощать людям их слабости (не зря ведь говорят, что по себе других не судят). Все люди разные и то, что для вас является нормальным, может быть неприемлемо для других.