Почерк, родинки и еще 5 вещей, которые расскажут о вас намного больше, чем вы бы того хотели

Почерк
Графологи уверяют, что достаточно лишь взглянуть на то, как человек выводит буквы на бумаге, чтобы составить о нем свое мнение (и оно, как правило, бывает безошибочным). Так, например, крупно, размашисто и «от души» пишут открытые и общительные натуры, привыкшие всегда быть в центре внимания. Мелким «бисером» выводят слова на бумаге мнительные и нерешительные личности, предпочитающие больше молчать и наблюдать, чем говорить. Округлые очертания букв выдают эдакого нарцисса, зацикленного на себе любимом, буквы вразнобой указывают на капризную натуру, готовую вынуть из вас всю душу, пока не получит желаемое, а вот «заваленный» ряд явно указывает на то, что перед вами очень хитрый человек, который будет искать выгоду везде, где только сможет и за глаза говорить о вас в основном лишь гадости.
Внешность
Недавнее исследование группы ученых из Центра изменений в поведении при Университетском колледже Лондона показало, что люди с широкими лицами и крупными скулами (в основном, представители сильного пола) более агрессивны, а также зависимы от общественного мнения и социального статуса.
«Сморщенная» кожа может рассказать не только о реальном возрасте, но и о возможном риске сердечно-сосудистой недостаточности. Так, например, люди, не испытывающие проблем с сердцем, выглядят намного моложе, чем их ровесники, у которых состояние сердца вызывает определенные опасения.
Что касается глаз, то, например, красная сетка на сетчатке может указывать на диабет. А вот высокий рост, согласно исследованиям, свидетельствует о наименьшей подверженности сердечно-сосудистым заболеваниям, низкий рост – высокой вероятности развития онкологических заболеваний. Разумеется, это не значит, что именно вы столкнетесь с такими проблемами, но, по мнению ученых, это поможет вам обращать внимание на наиболее важные для вас аспекты и не упустить момент (при развитии того или иного заболевания).
Фото: vostock-photo
Родинки
Что касается родинок, то они во все времена считались невероятно сексуальными и указывали на страстность натуры. Так, например, не только дамы, но и мужчины клеили над верхней губой бархатную «мушку», чтобы выглядеть еще более соблазнительно и эффектно. Однако помимо чувственности, подобная «отметка» на теле может рассказать и о характере самого человека.
Женщины с родинкой на переносице обладают прекрасной интуицией и могут предсказывать те или иные события (а заодно и решить даже самые сложные проблемы). Родинка на лбу свидетельствует о выдающихся способностях и желании послужить на благо человечества, на губах – о легком отношении к жизни и стремлении обладать всеми богатствами мира, над губой – о лидерских качествах и неплохих организаторских способностях, на щеке - о проницательности и нацеленности на успех, на подбородке – об упрямости и невероятном везении по жизни, на шее – о повторении судьбы своей матери. Родинка на плече указывает о необходимости всю жизнь заниматься нелюбимым делом, на большом пальце – о неумении вести дела и возможном скором разорении, на указательном – политические задатки и амбиции, на ладонях – стремление к одиночеству и отшельническому образу жизни.
Речь
Замечали ли вы, что вот вроде прилично одетая дама стоит рядом с вами, но стоит лишь ей открыть рот, как вы начинаете брезгливо морщиться и искать пути отступления? Ведь не зависимо от того, насколько дорогой на вас наряд, безграмотная речь, нецензурная брань и истеричный голос могут испортить приятные впечатления и отпугнут от вас собеседника. Поэтому постарайтесь быть милой и приветливой, говорите четко и спокойно, не повышая голос и правильно расставляя ударения в словах. Кроме того, если вы хотите подать себя в выгодном свете, то вам стоит научиться вести светские беседы (говорить обо всем и ни о чем конкретно), призывая на помощь свою эрудицию, вежливость и тактичность. В противном случае ваш собеседник сделает соответствующие выводы и предупредит других, что с вами не стоит иметь никаких дел. Если вы не уверены в своих ораторских способностях, то можно записаться на курсы риторики, где вам помогут красиво (и, главное, грамотно и уверено) говорить.
Манеры
Активная жестикуляция и демонстрация окружающим своих эмоций (а точнее, того, что вы думаете о них конкретно и о жизни в целом) тоже могут рассказать об отсутствии воспитания и выставить вас в неприглядном свете, вне зависимости от того, насколько талантливым и выдающимся человеком вы являетесь. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не забывать о хороших манерах, не использовать нецензурные слова и выражения в своей речи, проявлять великодушие и прощать людям их слабости (не зря ведь говорят, что по себе других не судят). Все люди разные и то, что для вас является нормальным, может быть неприемлемо для других.
Фото: vostock-photo
Руки
Изящные ухоженные руки с тонкими аристократичными пальцами укажут на ваше благородное происхождение, в то время, как широкие ладони, ногти квадратной формы и неаккуратный маникюр (вместе с красноречивыми мозолями), могут свидетельствовать об отсутствии «голубой крови» и о том, что вам некогда (или лень) потратить время и деньги на то, чтобы привести себя в соответствующий вид. Это не значит, что нужно круглые сутки проводить в салоне красоты, пытаясь навести марафет, но следить за состоянием кожи рук, чистотой ногтей и аккуратным маникюром просто необходимо. Представьте, как бы вам было неприятно, если бы пришлось пожимать руку человеку, у которого грязные или обкусанные ногти, торчащие заусеницы и шершавые мозоли. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы ваши руки всегда выглядели привлекательно.
Осанка
По «королевской» осанке легко вычислить человека благородного происхождения, привыкшего в любой, даже самой сложной ситуации, держать спину прямо и не прогибаться. Прямая спина, расправленные плечи, улыбка и грациозные движения - то, что выгодно отличает аристократических особ. Поэтому, если вы никак не можете найти общий язык с другими людьми, отчаялись встретить свою вторую половинку или получить выгодный контракт, тогда проанализируйте, какое впечатление вы производите на окружающих – не сутулитесь ли вы, не проявляете ли излишнюю суетливость и нервозность. Следите за своей спиной и движениями и тогда все непременно наладится.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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