Почему зрители не готовы к постаревшим героиням «Секса в большом городе» — комментарий психолога

Скажу также о тех, кто максимально болезненно переживает старение. Это женщины, которым еще в детстве постоянно говорили: «Ты красавица, у тебя все будет хорошо». Такие люди живут с установкой, что внешность — залог успешной жизни. Им сложно принять, что внешний ресурс со временем истощается. И когда такая женщина видит морщины на лице, то с горечью понимает, что ее главное оружие уходит, а другого ресурса у нее нет. Поэтому никогда не стоит даже самым красивым девочкам внушать, что их внешность — главный козырь.

Если бы у каждого человека были четко сформированные внутренние опоры, например, адекватная самооценка, здоровое мышление, навыки коммуникации, социальные достижения, то тогда они бы спокойно относились к старению, ведь это естественный процесс. Но в обществе огромное количество людей нестабильных, в том числе потому многим так сложно даже любимую актрису увидеть на экране постаревшей. Воспитывайте в детях здоровую самооценку, навыки восстановления эмоциональных сил, навыки коммуникации — при их наличии все этапы взросления будут переживаться естественным образом. В любом возрасте можно быть здоровым и жить в гармонии с собой.