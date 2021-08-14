Почему зрители не готовы к постаревшим героиням «Секса в большом городе» — комментарий психолога
Казалось бы, что в этом удивительного? Ан нет, зрители оказались не готовы видеть морщины на лице Кэрри и седину в волосах Миранды. «Нас ждет сериал про старушек?! Боже, нужно уметь остановиться вовремя!», — негодуют пользователи, которые при этом наверняка посмотрят новый сезон.
Фото: GlobalLookPress
Актрисы Сара Джессика Паркер (56 лет) и Синтия Никсон (55 лет) выступают против тюнинга на лице и голосуют за естественное старение. 56-летняя Кристин Дэвис, наоборот, борется за сохранение молодости с помощью имеющихся в арсенале современной косметологии средств — ее лицо выглядит соответствующе из-за регулярных инъекций филлеров. И в этом случае поклонники тоже возмущаются: «Шарлотту не узнать!». То есть зрители не готовы принять ни естественно постаревших исполнительниц любимого сериала, ни тех, кто пытается в буквальном смысле сохранить лицо. Что на самом деле стоит за этой реакцией?
Айна Громова
Психолог, психотерапевт
Выход анонса, тизера сериала вызвали большое разочарование у поклонников в силу совокупности разных факторов. Людям характерно тотальное разочарование, когда полюбившийся герой вдруг меняет амплуа или выглядит на экране иначе. Приведу в пример картину «Один дома» с Маколеем Калкиным: все запомнили голубоглазого улыбчивого мальчика, который отважно боролся с грабителями в канун Нового года. И никто не оказался готов видеть уже взрослого актера на экране. Сорокалетний Калкин никому не интересен, его карьера не сложилась. Общество любит артистов, певцов, блогеров в определенном образе, с определенным амплуа. Мы болезненно воспринимаем даже одноклассников, изменившихся спустя годы! А к героям любимых клипов, фильмов предъявляем другого уровня претензии. Наш знакомый, одноклассник — обычный человек, а голливудская звезда имеет массу возможностей выглядеть хорошо и как будто не должна стареть. Поэтому многие знаменитости годами не меняют амплуа, носят одну и ту же прическу — зритель привык видеть их такими.
Да, старость в ее естественном проявлении неприятна людям. Кино и шоу-бизнес приучили к тому, что в соцсетях и на экране человек выглядит моложе паспортного возраста. Это современный тренд. Социум привык видеть 70-летних артистов, которые выглядят на 50 лет. В качестве примера можно привести не юную Дженнифер Лопес, которая ценой невероятных усилий выглядит очень привлекательной женщиной, гораздо моложе своих ровесниц. А тут мы видим в кадре актрис со всеми признаками старости — с сединой, морщинами... Это вызвало у обывателя отторжение.
Фото: GlobalLookPress
Следующая причина — это перенос. Если моя любимая актриса так плохо выглядит, значит, и я буду выглядеть в ее возрасте так же. Когда ты видишь любимого персонажа спустя годы изменившимся, то понимаешь, что за это время тоже явно не помолодел. Далеко не все могут и готовы красиво стареть. Не все умеют принимать свой возраст, заниматься здоровьем и жить в гармонии с цифрами в паспорте, понимая, что им уже никогда не будет восемнадцать лет. Наше общество состоит из огромного количества эмоционально незрелых людей. И вот мы видим, что человек либо молодится и выглядит фрикоподобным образом в определенном возрасте, либо в свои 50+ ухаживает за собой, хорошо выглядит, может даже отношения имеет. Только во втором случае он неожиданно столкнется с реакцией: «Да ей о душе пора подумать, какие отношения, какой секс!». У нас мало кто может позволить себе здоровое проживание жизни на каждом этапе. Для многих людей ценностью являются молодость и ранняя зрелость, а к другим возрастным этапам они попросту не готовы адаптироваться.
Фото: GlobalLookPress
Скажу также о тех, кто максимально болезненно переживает старение. Это женщины, которым еще в детстве постоянно говорили: «Ты красавица, у тебя все будет хорошо». Такие люди живут с установкой, что внешность — залог успешной жизни. Им сложно принять, что внешний ресурс со временем истощается. И когда такая женщина видит морщины на лице, то с горечью понимает, что ее главное оружие уходит, а другого ресурса у нее нет. Поэтому никогда не стоит даже самым красивым девочкам внушать, что их внешность — главный козырь.
Если бы у каждого человека были четко сформированные внутренние опоры, например, адекватная самооценка, здоровое мышление, навыки коммуникации, социальные достижения, то тогда они бы спокойно относились к старению, ведь это естественный процесс. Но в обществе огромное количество людей нестабильных, в том числе потому многим так сложно даже любимую актрису увидеть на экране постаревшей. Воспитывайте в детях здоровую самооценку, навыки восстановления эмоциональных сил, навыки коммуникации — при их наличии все этапы взросления будут переживаться естественным образом. В любом возрасте можно быть здоровым и жить в гармонии с собой.
Фото: Globallookpress
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