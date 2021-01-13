Почему вам все время встречаются слабые мужчины и что с этим делать

Зачем современной женщине муж?

Мужчины и женщины порой подобны людям с разных планет. Нередко можно услышать женские восклицания на тему того, как обмельчали мужчины: либо сплошь женатые, либо те, кто ищет легких отношений и не думает о женитьбе. Либо те, кто хочет семью, но не готов зарабатывать деньги и нести ответственность. Откуда берутся слабые мужчины?

Одна моя приятельница недавно рассуждала в соцсети на тему того, почему больше не ищет мужчину для серьезных отношений. Для не серьезных, впрочем, тоже. Это при том, что Женя всегда придерживалась позиции, что мы сами кузнецы своего счастья. Она активно просила подруг познакомить с неженатыми мужчинами, ходила на свидания по Tinder и никогда не стеснялась знакомиться первой. Но спустя несколько лет активного поведения на любовном фронте полностью разочаровалась в мужчинах, поняла, что замуж не хочет, а ребенка родит для себя в сорок лет — для этой цели ровно в 35 лет она заморозила яйцеклетки.

Свое решение Женя объясняет тем, что детей очень хочет и не готова отказываться от материнства, если так и не удастся встретить подходящего спутника жизни. К тому же ее мама воспитала ее одна, без отца — было нелегко, но помогала родительская семья. Приятельница приводит в пример свое окружение: среди ее коллег в корпоративной сфере 90% знакомых зарабатывают больше своих мужей. Все ключевые решения в семье тоже принимают они (кто платит, тот и заказывает музыку). У некоторых супруги и вовсе не работают: сидят дома с детьми. Так зачем же стремиться к замужеству и традиционной семье, если женщина сама может обеспечить себя материально, родить и воспитать ребенка, сделать карьеру, решать бытовые вопросы (за деньги вам и гвоздь прибьют, и диван соберут)? Мужчины все реже готовы брать на себя ответственность за семью — женщинам ничего не остается, как брать ее в свои руки. А инфантильные персонажи успешным современным барышням не интересны.

Нужно добавить, что это размышление приятельницы вызвало куда меньше лайков, чем обычно. В комментариях ее замужние подруги отметили, что без любимого мужчины жизнь не может быть полной, а Женя обязательно начнет думать иначе, как только встретит свою любовь.