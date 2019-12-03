Почему женщинам так важно «выключать» дома босса (и как это сделать правильно)

Основные признаки, что вам хочется быть лидером не только в офисе, но и дома.

«Я тут главный!»

Зачастую вам просто нравится чувствовать свое превосходство и показывать, что вы с легкостью совмещаете карьеру и личную жизнь. Однако тут главное не перестараться, иначе ваш кавалер, которого вы так активно пытаетесь «прогнуть», будет чувствовать себя униженным и беспомощным. Если вы не хотите вогнать своего мужчину в тоску (и депрессию), тогда просто постарайтесь оставить свои замашки руководителя и почаще демонстрировать, что он для вас много значит и его мнение очень важно.

«Я не манипулирую, а прошу…»

Практически все дамы умеют мастерски манипулировать и это факт. Они идут на любую хитрость (и даже используют запрещенные приемы в виде слез или шантажа), лишь бы добиться желаемого. Согласитесь, что вы тоже используете подобные методы, пытаясь управлять своим партнером. Психологи уверяют, что данная линия поведения не способствует укреплению отношений и вместо сцен и истерик рекомендуют устраивать «разговор по душам», когда каждый из партнеров может высказать, что именно его беспокоит (или не устраивает) и попытаться вместе найти какой-то выход. Это намного эффективнее, поверьте.

«Мы можем посоветоваться, но я уже все решила….»

Если вы все и всегда привыкли решать самостоятельно (вне зависимости от того, касается ли это прибыли компании или семейного отпуска), то не удивляйтесь, что со временем ваши домочадцы просто взвоют от подобного отношения и устроят вам самый настоящий бойкот. Кроме того, вам придется тратить слишком много сил и энергии не только на контролирование рабочих процессов, но и следить за тем, чтобы бытовые дела решались так же успешно. И как же тогда, спрашивается, найти в этом круговороте время для себя? На западе, например, дамы (в первую очередь работающие) успешно практикуют такое понятие, как «ленивая мама». Другими словами, женщина имеет право на отдых и может просто «выключаться» из домашних процессов, переложив все заботы на своего избранника. В том случае у нее высвобождается свободное время, а ее близкие учатся самостоятельно справляться с той или иной ситуацией.

«Сначала заслужи уважение, а потом командуй…»

Психологи утверждают, что в большинстве случаев дамы начинают брать все в свои руки, когда понимают, что их партнер еще не сформировался в психоэмоциональном плане, что он не готов принимать решения и брать на себя ответственность. Именно тогда, по мнению женщины, и нужна ее «твердая рука», чтобы ситуация не вышла из-под контроля. С другой стороны, эксперты напоминают, что рано или поздно вам просто-напросто надоест держать руку на пульсе, вы измотаете себя морально и на выходе получите инфальтильного безынициативного кавалера, не способного без вашего ведома и шагу ступить. И вскоре вы сами будете рады сбежать от такого «сокровища» куда подальше. Потому не перегибайте палку и давайте своему избраннику больше свободы (и пускай он сделает что-то неправильно, зато он будет понимать, к каким последствиям может привести его решение и впредь будет ответственнее подходить к вопросу).