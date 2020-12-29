Почему выйти замуж без любви — не такая уж плохая идея: психологи
«Он хороший парень, но как же любовь?»
Скептики отмечают, что у «брака по расчету» нет никаких шансов, вот то ли дело союз по любви, когда, как говорится, с любимым рай и в шалаше. Так-то оно так, но, по словам экспертов, вскоре после начала отношений шалаш уже перестает устраивать и хочется чего-то посолиднее. Вот тут-то и начинаются обиды и недопонимание. Избранник вполне резонно недоумевает, что не так, ведь раньше вас все устраивало. И хорошо, если в итоге удастся найти решение проблемы и вместе двигаться вперед, навстречу совместному будущему. В противном случае избранник может просто уйти, посчитав, что вы проявляете к нему слишком завышенные ожидания, которые он не в состоянии выполнить. Что касается «по расчету», то тут тоже есть свои подводные камни. Да, многих моментов удастся избежать именно потому, что все будет обговорено в самом начале отношений. Но при этом нужно осознавать, что вам придется проводить много времени с человеком, к которому вы не испытываете сильных чувств. Да, любовь может со временем развиться, но для этого придется потрудиться вам обоим.
«Никаких розовых очков и обманутых ожиданий»
Как говорится, вы не берете кота в мешке (так же как и ваш партнер), вы четко понимаете, что ожидаете от партнера и что он, в свою очередь, ждет от вас. Здесь речь идет скорее о партнерских отношениях, об обмене равного на равное, а не об эмоциональной привязанности, когда в пылу чувств буквально не можешь надышаться на своего избранника и считаешь, что он весь целиком принадлежит лишь тебе, без остатка. Это, по мнению психологов, зачастую приводит к разочарованиям и обманутым ожиданиям (например, вторая половинка в какой-то момент может взбунтоваться и показать, что она вполне самостоятельна и независима). В отношениях по расчету это априори исключено. Две зрелые личности добровольно вступают в союз, понимая, какие обязательства на них лягут и какие личные границы они не должны будут нарушать ни в коем случае.
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«Вместо походов налево — общие ценности»
Как говорят эксперты, любовь живет три года, и если потом она не трансформировалась во что-то более глубокое и ценное, то нет смысла мучить друг друга и ждать, что еще немного, и чудо произойдет. Увы, но если страсть угасла и больше вас ничего не связывает, то вряд ли удастся вновь разжечь пламя и вернуть то состояние, которое у вас было в самом начале отношений. Тогда многие пары либо начинают практиковать походы налево, либо берут паузу в отношениях, либо вовсе разбегаются, словно их ничего и не связывало. Другое дело, если вы сближались постепенно, потихоньку узнавали друг друга и раскрывали те черты характера, которые вам импонируют. Да, может случиться так, что негативные моменты тоже всплывут, но вы сможете спокойно все взвесить и найти решение, которое устроит и вас, и вашего избранника. Главное, что у вас есть общая цель и понимание, как ее достичь. А еще у вас похожие взгляды и ценности, что делает ваш союз (пусть даже и по расчету) более прочным и перспективным.
«Возможность договориться на берегу»
Вступая в отношения «по расчету», вы имеете возможность обсудить с партнером все острые моменты заранее, чтобы потом для вас это не стало сюрпризом, а заодно найти компромисс в спорных вопросах, если вдруг такие возникнут. Это, по словам психологов, поможет избежать конфликтов и споров в будущем, которые обязательно возникают в момент притирки между влюбленными. Также нередко случается, что отношения, начавшиеся «по расчету», постепенно перерастают в настоящую любовь и привязанность. Ведь вы проводите много времени с человеком, узнаете его с той или иной стороны и… влюбляетесь (но уже не в придуманный образ, а в конкретную личность, со своими достоинствами и недостатками).
«Рациональность, а не эмоциональный порыв»
Психологи уверяют, что если ваш мозг не затуманен любовью и страстью, вы можете принимать взвешенные решения, а не поддаваться сиюминутным слабостям и желаниям. Поэтому вы более рационально подходите к идее создания семьи, понимая, какие плюсы и минусы вас ожидают в «браке по расчету». С другой стороны, вам и винить будет некого, если вдруг все обернется не так, как вы себе изначально представляли. В этом случае вам придется рассчитывать только на себя и свою мудрость (ну, и на адекватность партнера, который тоже постарается приложить все усилия, чтобы ваш «брак по расчету» был комфортным и перспективным для вас обоих).
Фото: Pexels.com
«Возможность развиваться самостоятельно, не мешая друг другу»
Из-за того, что в вашей паре отсутствует борьба за лидерство (вы ведь изначально на берегу все обсудили, взвешенно приняли решение и условились, у кого будут бразды правления), вы можете спокойно развиваться каждый в своей области, не мешая друг другу и не ревнуя партнера к его увлечениям, как это зачастую бывает между влюбленными. Вы уверены, что каждый из вас — самодостаточная личность, которой нужна определенная свобода и возможность заниматься любимым делом.
«Осознанный выбор и поддержка»
Когда нет эмоциональных качелей и разочарований от того, что партнер не оправдал ваши ожидания, наступает время принятия и взаимного уважения. Другими словами, вы изначально не строите никаких иллюзий по поводу вашего партнера, а потому и не испытываете душевные муки, если вдруг что-то идет не так. Вы оба осознанно сделали свой выбор и готовы поддерживать друг друга в любой ситуации, потому что знаете, что именно это и является залогом зрелых и крепких отношений (а не пылкие признания, сцены ревности и бесконечные разборки относительно того, кто кого больше любит и за что).
Фото: Pexels.com
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