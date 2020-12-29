Почему выйти замуж без любви — не такая уж плохая идея: психологи

«Вместо походов налево — общие ценности»

Как говорят эксперты, любовь живет три года, и если потом она не трансформировалась во что-то более глубокое и ценное, то нет смысла мучить друг друга и ждать, что еще немного, и чудо произойдет. Увы, но если страсть угасла и больше вас ничего не связывает, то вряд ли удастся вновь разжечь пламя и вернуть то состояние, которое у вас было в самом начале отношений. Тогда многие пары либо начинают практиковать походы налево, либо берут паузу в отношениях, либо вовсе разбегаются, словно их ничего и не связывало. Другое дело, если вы сближались постепенно, потихоньку узнавали друг друга и раскрывали те черты характера, которые вам импонируют. Да, может случиться так, что негативные моменты тоже всплывут, но вы сможете спокойно все взвесить и найти решение, которое устроит и вас, и вашего избранника. Главное, что у вас есть общая цель и понимание, как ее достичь. А еще у вас похожие взгляды и ценности, что делает ваш союз (пусть даже и по расчету) более прочным и перспективным.

«Возможность договориться на берегу»

Вступая в отношения «по расчету», вы имеете возможность обсудить с партнером все острые моменты заранее, чтобы потом для вас это не стало сюрпризом, а заодно найти компромисс в спорных вопросах, если вдруг такие возникнут. Это, по словам психологов, поможет избежать конфликтов и споров в будущем, которые обязательно возникают в момент притирки между влюбленными. Также нередко случается, что отношения, начавшиеся «по расчету», постепенно перерастают в настоящую любовь и привязанность. Ведь вы проводите много времени с человеком, узнаете его с той или иной стороны и… влюбляетесь (но уже не в придуманный образ, а в конкретную личность, со своими достоинствами и недостатками).

«Рациональность, а не эмоциональный порыв»

Психологи уверяют, что если ваш мозг не затуманен любовью и страстью, вы можете принимать взвешенные решения, а не поддаваться сиюминутным слабостям и желаниям. Поэтому вы более рационально подходите к идее создания семьи, понимая, какие плюсы и минусы вас ожидают в «браке по расчету». С другой стороны, вам и винить будет некого, если вдруг все обернется не так, как вы себе изначально представляли. В этом случае вам придется рассчитывать только на себя и свою мудрость (ну, и на адекватность партнера, который тоже постарается приложить все усилия, чтобы ваш «брак по расчету» был комфортным и перспективным для вас обоих).