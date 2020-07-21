Почему не получается выйти замуж: установки, которые вам мешают добиться желаемого

Установки в вашей голове

Разберемся, почему женщина хочет, но не может выйти замуж. Мы все живем, опираясь на прошлый опыт. В прошлой жизни вполне может стоять у девушки запрет на любовь. Почему? Потому что был болезненный опыт, после которого женщина сказала себе: «Я больше никогда не допущу повторения, я не хочу, чтобы было так же больно! Больше никогда!» И все, условная печать поставлена. С этой установкой внутренней, не всегда осознаваемой, женщина живет и боится отношений. Конечно, нужно и можно исправлять эти глубинные убеждения — на моей практике и 35-летние девственницы (мои клиентки) замуж выходили.

Второй момент, когда женщина хочет отношений, но бессознательно, по разным причинам, боится потерять часть себя — и уходит от них. Я всегда клиенткам предлагаю составить список, например, из тридцати пунктов, в которых нужно перечислить, что мне дает мое одиночество, что я потеряю, вступив в отношения. Многие пишут одно и то же слово: свобода. Женщины боятся потерять свою свободу в отношениях, боятся, что им придется подстраиваться, от чего-то отказываться — и на самом деле они этого не хотят. Плюс убеждения. Из серии: нет отношений, значит, не будет и предательства, не придется страдать, как тогда. То есть у каждой одинокой женины есть скрытая выгода, почему она сейчас не в отношениях. И тут задача только одна: убрать негативные установки и проработать страхи.