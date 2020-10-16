Почему вкладывать все средства в недвижимость — так себе идея

Например, известно немало случаев, когда люди, в погоне за мечтой, выгребли все до копейки (именно так, они собрали все, что у них было и даже взяли недостающую сумму в банке), вложились в новостройку на этапе строительства и потом около года перебивались практически с хлеба на воду, закрывая долги и внося обязательные платежи в банк. При этом их абсолютно не смущал тот факт, что у них нет свободных денег и все средства «замурованы в бетоне», они сами при этом считали себя настоящими везунчиками и вовсю подсчитывали прибыль с квартиры, которую когда-нибудь начнут сдавать в аренду. Таким образом, если случался какой-нибудь форс-мажор, им приходилось залезать в новые долги, ведь формировать финансовую подушку безопасности им было просто не с чего.

Есть ли все же плюс от покупки недвижимости?

Мы не берем в расчет приобретение первой квартиры, которое будет вполне оправданным (например, молодая семья решается на покупку отдельной недвижимости, чтобы не ютится на одной площади с родственниками). Речь пойдет именно о второй или даже третьей жилплощади, которую многие берут именно с расчетом на то, что получат пассивный доход в обозримом будущем. Но так ли это заманчиво?

Чтобы оценить выгоду от такого приобретения, рассмотрим пример покупки квартиры в крупном мегаполисе (скажем, в более или менее привлекательном районе столицы нашей родины). Итак, однокомнатная квартира в комфортабельном доме и с хорошей локацией обойдется вам не менее 7-8 млн рублей. Сдать такую недвижимость можно будет за 40-45 тысяч (зависит от самого объекта), заложив расходы на ремонт, простои и налоги. В результате получится, что срок окупаемости квадратных метров займет минимум 15 лет (у «двушек» и «трешек» срок еще больше) и доходность от аренды составит около 5%.

Эксперты утверждают, что выгодными вложения «в бетон» будут лишь в том случае, если вы нашли объект на этапе строительства по привлекательной цене и затем продали его за гораздо более интересную сумму (после ввода дома в эксплуатацию). Однако тут тоже есть существенные «но». Например, стройка может занять чуть больше времени, чем вы рассчитывали или вовсе не закончится (увы, но истории с тем, как люди вложили свои сбережения в заветные метры, а получили на выходе долгострой все еще случается). Поэтому следует просчитать все риски и оценить свои возможности прежде, чем подписывать договор. А то по факту можно остаться с «бетонной коробкой», которую невозможно будет продать или сдать по причине заморозки строительства. У вторичного жилья тоже есть определенные нюансы. Перед покупкой необходимо тщательно проверить историю квартиры и удостовериться, что собственник квартиры именно тот, с которым вы заключаете договор. А то потом (в случае возникновения «позабытых» собственников) можно будет остаться и без жилья, и без денег.