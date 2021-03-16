Почему в кино романтизируют токсичные отношения и при чем здесь Муцениеце и Прилучный
История, знакомая многим парам
В кадре только двое: красавица Зендея и Джон Дэвид Вашингтон. Он — молодой режиссер, получивший премию за дебютный фильм, она — его возлюбленная. Все действие происходит в доме пары, которая бурно выясняет отношения почти все полтора часа, перемещаясь между кухней, террасой и спальней. Некоторые эпизоды отношений героев знакомы, пожалуй, любой паре. Героиня Зендеи явно чем-то обижена и, как почти все женщины, хочет, чтобы бойфренд сам догадался, в чем дело. С поджатыми губами она готовит в ночи пасту с сыром и сливочным маслом (спорим, после фильма вы захотите ее приготовить!), а он пытается разгадать причину ее недовольства. Вскоре выяснится, что все дело в благодарственной речи Малькольма: со сцены он поблагодарил абсолютно всех, кого считает причастным к созданию картины. Всех, только не Мари. Хотя в фильме рассказывается именно ее история — взбалмошной девушки-наркоманки. Мари обижена, что о ней не сказано ни слова. Дальше больше — Малькольм не пригласил ее сыграть в фильме, побоявшись, что она, не будучи актрисой, не вытянет драматическую роль.
Фото: kinopoisk.ru
Грань, которую нельзя переходить
Обида вполне справедливая, но фильм не о том. Почти полтора часа возлюбленные стараются сделать друг другу побольнее, хладнокровно ковыряя старые раны. Режиссер в какой-то момент перечисляет вереницу девушек, с которыми изменял Мари (включая подробности), обвиняет ее в эмоциональной нестабильности (это еще мягко сказано), проблемах с наркотиками (завязала, но надолго ли) и так далее. Мари тоже не молчит и дает сдачи, играя на тщеславии бойфренда.
Глядя на героев, невольно задаешься вопросом: почему эти люди вместе? И как можно оставаться рядом, когда партнер столько раз осознанно делает тебе больно? Негласное правило конфликта между близкими: есть грань, которую нельзя переходить. Пословица «слово — не воробей» из той же серии. Выкрикнув на эмоциях ранящие слова, потом можно многократно пожалеть, чистосердечно извиниться, но другая сторона навсегда их запомнит — осадочек останется.
Откуда что берется
Психологи называют подобные отношения токсичными. Подвох в том, что одна из сторон может не подозревать о том, что отношения таковыми являются. Потому как формировалась в среде, в окружении, где подобная ситуация была нормой. Например, отец изменял матери, которая годами страдала, но делала вид, что это — норма. Мол, все изменяют. Или отец применял силу, был вспыльчивым, эмоционально нестабильным человеком. И девушка подсознательно потом также выбирает парней, которые отличаются темпераментом и брутальностью. Не нужно в кино ходить: пара Агаты Муцениеце и Павла Прилучного у всех на слуху. Актриса много раз рассказывала, что бывший муж во многом похож на ее отца и поначалу его вспыльчивость казалась Агате привлекательной. Лишь годы спустя девушке надоело терпеть агрессию со стороны мужа и она решилась на развод. Так сразу выйти из отношений у нее не получилось, слишком велика сила привычки. В итоге актриса с головой ушла в работу, в том числе начала снимать программу о том, как другие женщины прошли через развод.
Фото: kinopoisk.ru
Что их заводит
Говоря о токсичных отношениях, можно часто услышать ответ: «людям нравится подобный формат отношений!». В этом есть доля истины. Как не устает повторять психолог Михаил Лабковский, некоторым женщинам не интересны адекватные, психически уравновешенные, серьезные мужчины — им с ними скучно. Куда больше заводит ситуация, когда бойфренд то задаривает цветами, то пропадает, выключив телефон, ревнует ко всем и вся («значит, я не безразлична!»), бьет кулаком по столу и так далее. Нередко после ссор в таких парах следует бурное примирение. Вот только практика показывает, что подобные отношения со временем поглощают все больше энергии и сил. К слову, в фильме герои так ни к чему и не приходят: пара молча ложится спать, думая каждый о своем. Вполне возможно, завтра они проснутся и заживут как прежде. Это в духе подобных пар: сегодня готовы убить друг друга, а завтра наиболее обидевший партнер просит прощения и напоминает о своей любви.
Фото: kinopoisk.ru
Но в жизни, утверждают знатоки, все предельно просто: отношения должны вас наполнять и делать лучше. Если вы страдаете от обид, оскорблений, неуважения, вспышек гнева своего партнера, значит, плохо дело. Как мы уже рассуждали в одном из предыдущих материалов с психологом Айной Громовой, люди готовы меняться только в одном случае: если это сулит выгоду лично им. По ее мысли, никто не меняется ради другого — только ради себя. Лишь осознав, что может потерять вас, партнер способен изменить свое поведение. Но происходит так далеко не всегда. Чаще вторая половина выходит из подобных отношений. И еще какое-то время восстанавливается, зализывает раны. В этом заключается главная рекомендация психологов: выходить из токсичных отношений, не тратя время на попытки изменить другого человека. Но это в идеале. На практике чаще один из партнеров бросает другого (и чаще это мужчина-абьюзер), заставляя еще больше страдать. Задача другого — понять, что токсичные отношения не могут сделать человека счастливым. Стоит честно признаться в этом и не попадаться в следующий раз в подобную ловушку.
Фото: kinopoisk.ru, pexels.com
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