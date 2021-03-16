Почему в кино романтизируют токсичные отношения и при чем здесь Муцениеце и Прилучный

Грань, которую нельзя переходить

Обида вполне справедливая, но фильм не о том. Почти полтора часа возлюбленные стараются сделать друг другу побольнее, хладнокровно ковыряя старые раны. Режиссер в какой-то момент перечисляет вереницу девушек, с которыми изменял Мари (включая подробности), обвиняет ее в эмоциональной нестабильности (это еще мягко сказано), проблемах с наркотиками (завязала, но надолго ли) и так далее. Мари тоже не молчит и дает сдачи, играя на тщеславии бойфренда.

Глядя на героев, невольно задаешься вопросом: почему эти люди вместе? И как можно оставаться рядом, когда партнер столько раз осознанно делает тебе больно? Негласное правило конфликта между близкими: есть грань, которую нельзя переходить. Пословица «слово — не воробей» из той же серии. Выкрикнув на эмоциях ранящие слова, потом можно многократно пожалеть, чистосердечно извиниться, но другая сторона навсегда их запомнит — осадочек останется.