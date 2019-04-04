Почему даже успешные люди бывают недовольны собой и как это изменить

Очень многие успешные женщины, достигают таких карьерных высот, какие не снились их одноклассникам или тем, с кем они вместе грызли гранит науки в университете. Они работают не покладая рук, забывая о личной жизни, о встречах с друзьями, о своих нереализованных мечтах, в конце концов. Да, они становятся первоклассными специалистами, за которыми охотятся хедхантеры и кого в любой момент готовы переманить конкуренты, продолжая трудиться и не давая себе возможность передохнуть и подумать, а что же, собственно, для них важнее в жизни – бесконечная гонка за деньгами и признанием или тихая семейная жизнь в каком-нибудь уютном городке? К тому же, как гласит народная мудрость, всех денег не заработаешь, да и здоровье намного важнее.
И вот в один прекрасный момент эти 35-40-летние дамы понимают, что они реализовали сотню успешных проектов, получили престижные премии и заслужили уважение коллег и партнеров, но забыли при этом о самом главном – о себе и о том, что надо было найти время и для собственной жизни, а не проводить 24/7 в офисе, увеличивая, и без того, внушительный счет. Да, у них есть квартира в престижном районе, личный водитель, возможность проводить выходные в любой стране мира, но при этом они не чувствуют себя счастливыми. И вместо хеппи-энда у них остается лишь чувство бессилия, когда, вроде бы, для окружающих (и для менее удачливых мужчин) они являются примером для подражания и олицетворением той идеальной жизни, к которой стремятся многие, а внутри – полная апатия и недовольство собой. Что же с ними не так?
Фото: vostock-photo/shutterstock
Основные причины недовольства:
Завышенные ожидания. Это, пожалуй, основной момент, который заставляет даже успешных людей испытывать чувство недовольства. По мнению психологов, все дело в том, что, когда вы ставите перед собой практически невыполнимые задачи и в итоге их не реализуете, вы, разумеется, расстраиваетесь и принимаете работать с утроенной силой. В итоге вы ставите еще более сложные задачи и снова испытываете разочарование от результата. Просто постарайтесь трезво оценивать свои силы и тогда у вас все обязательно получится.
Ощущение, что они не такие, как все. Ощущение собственной эксклюзивности тоже может сыграть с вами злую шутку. Приятно, конечно, думать, что вы не такие как все, но кто вам сказал, что действительно так? К тому же, очень часто за чувство особенности принимаю самоуверенность, которая не всегда помогает чего-то добиваться в жизни, а иногда и усложняет ее.
Постоянное стремление к большему. Нежелание довольствоваться меньшим тоже присуще большинству людей. Они не останавливаются на достигнутом, считая, что заработали достаточно и вот теперь уж точно можно выдохнуть и отдохнуть. Вместо этого они будут каждый день ставить перед собой новые цели и делать все для их достижения. Похвально, конечно, но во всей этой гонке не остается время на себя и на то, чтобы оценить, насколько все же прекрасна жизнь. Итальянцы, кстати, знают в этом толк и у них даже есть поговорка «Спешить, не спеша». Другими словами, вы никогда не увидите жителей этой солнечной страны, несущихся куда-то сломя голову. Наоборот, они будут наслаждаться каждым моментом, будь то деловой обед, подготовка какого-то важного проекта, прогулка или ничегонеделание.
Перфекционизм или «синдром отличницы» тоже присущ очень многим успешным дамам, считающим, что они обязательно должны сделать все блестяще и никак иначе. Они очень требовательны к себе и то же самое надеются получить от окружающих. Увы, но в большинстве случаев это приводит лишь к разочарованию и недовольству собой.
Ложные ценности. Это, пожалуй, самый распространенный пункт. Ведь очень сложно разобраться в том, где истинные или ложные ценности и не погнаться за чужой мечтой. Например, вы получили хорошее образование, устроились на престижную работу и очень скоро получили руководящую должность не потому, что всегда об этом мечтали, а лишь затем, чтобы доказать родителям, что вы на что-то способны, чтобы они гордились вами и рассказывали всем вокруг, какой у них чудесный ребенок. А на самом деле, вы бы хотели научиться рисовать/играть/петь и уехать в другую страну, где можно было бы спокойно заняться творчеством и самореализацией. Или, например, вы всю свою юность грезили о том, как выйдете замуж за достойного человека и подарите ему наследников, но ваш папа-тиран настоял на том, чтобы сначала вы получили высшее образование, сделали карьеру в международной компании, открыли собственное прибыльное дело, поработали на благо семьи, а уж потом бы задумались о замужестве. Увы, но время проходит и это «потом» может просто не наступить. Да, вы потешили самолюбие своего отца, но вот сами остались с нереализованной мечтой. Кому от этого лучше?
Страх разочарования. Вместо того, чтобы сделать шаг навстречу своей мечте или вовремя воспользоваться каким-то моментом, некоторые люди будут очень долго сомневаться и решать, нужно ли им это вообще. Да, в конце концов они сделают то, что от них требуют (и, возможно, даже больше), но какой ценой! Или, например, они добиваются отличных высот в карьере, но при этом совершенно теряются, когда дело касается их личной жизни. Если постоянно сомневаться в своих способностях, напоминают психологи, то можно так и провести всю жизнь в одиночестве. Ведь пока вы не переступите через свои страхи и не дадите шанс какому-то человеку, вы не узнаете, получится ли из этого серьезная история на всю жизнь или все закончится красивым, но мимолетным романом.
Ожидание какого-то подвоха. Большинство людей просто не умеют наслаждаться моментами счастья, считая, что это лишь мимолетное состояние, которое очень скоро закончится. Они живут в постоянном ощущении страха и заранее преувеличивают масштабы бедствия, если оно, конечно, случается. Другими словами, они просто не могут отпустить ситуацию и выдохнуть, предпочитая жить в напряжении и стараясь держать все под контролем. Разумеется, такое состояние очень быстро изматывает и заставляет терять веру в собственные силы (все равно ведь произойдет нечто ужасное, как бы вы не пытались это избежать).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Как же бороться с синдромом недовольства? Для начала эксперты рекомендуют признать свою уязвимость (в каких-то моментах), ведь ничего страшного нет в том, что человек может быть слабым в чем-то или даже испытывать страх. Это нормально, ведь вы же не роботы, в конце концов. После того, как вы примете свои некоторые слабости и забудете о «синдроме отличницы», примете свое прошлое, согласившись с тем, что опыт, каким бы он не был, это лишь часть взросления и становления вас как личности. И вот тогда вы перестанете приносить в жертву собственные желания и мечты, поймете смысл бытия и ощутите вкус радости. Ведь есть же женщины, которые построили успешный бизнес, не принося себя (и свою семейную жизнь) в жертву, они умеют радоваться и получают удовольствие от того, чем занимаются. Постарайтесь найти баланс между «должна» и «хочу» и тогда ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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