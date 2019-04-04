Почему даже успешные люди бывают недовольны собой и как это изменить

Завышенные ожидания. Это, пожалуй, основной момент, который заставляет даже успешных людей испытывать чувство недовольства. По мнению психологов, все дело в том, что, когда вы ставите перед собой практически невыполнимые задачи и в итоге их не реализуете, вы, разумеется, расстраиваетесь и принимаете работать с утроенной силой. В итоге вы ставите еще более сложные задачи и снова испытываете разочарование от результата. Просто постарайтесь трезво оценивать свои силы и тогда у вас все обязательно получится.

Ощущение, что они не такие, как все. Ощущение собственной эксклюзивности тоже может сыграть с вами злую шутку. Приятно, конечно, думать, что вы не такие как все, но кто вам сказал, что действительно так? К тому же, очень часто за чувство особенности принимаю самоуверенность, которая не всегда помогает чего-то добиваться в жизни, а иногда и усложняет ее.

Постоянное стремление к большему. Нежелание довольствоваться меньшим тоже присуще большинству людей. Они не останавливаются на достигнутом, считая, что заработали достаточно и вот теперь уж точно можно выдохнуть и отдохнуть. Вместо этого они будут каждый день ставить перед собой новые цели и делать все для их достижения. Похвально, конечно, но во всей этой гонке не остается время на себя и на то, чтобы оценить, насколько все же прекрасна жизнь. Итальянцы, кстати, знают в этом толк и у них даже есть поговорка «Спешить, не спеша». Другими словами, вы никогда не увидите жителей этой солнечной страны, несущихся куда-то сломя голову. Наоборот, они будут наслаждаться каждым моментом, будь то деловой обед, подготовка какого-то важного проекта, прогулка или ничегонеделание.

Перфекционизм или «синдром отличницы» тоже присущ очень многим успешным дамам, считающим, что они обязательно должны сделать все блестяще и никак иначе. Они очень требовательны к себе и то же самое надеются получить от окружающих. Увы, но в большинстве случаев это приводит лишь к разочарованию и недовольству собой.

Ложные ценности. Это, пожалуй, самый распространенный пункт. Ведь очень сложно разобраться в том, где истинные или ложные ценности и не погнаться за чужой мечтой. Например, вы получили хорошее образование, устроились на престижную работу и очень скоро получили руководящую должность не потому, что всегда об этом мечтали, а лишь затем, чтобы доказать родителям, что вы на что-то способны, чтобы они гордились вами и рассказывали всем вокруг, какой у них чудесный ребенок. А на самом деле, вы бы хотели научиться рисовать/играть/петь и уехать в другую страну, где можно было бы спокойно заняться творчеством и самореализацией. Или, например, вы всю свою юность грезили о том, как выйдете замуж за достойного человека и подарите ему наследников, но ваш папа-тиран настоял на том, чтобы сначала вы получили высшее образование, сделали карьеру в международной компании, открыли собственное прибыльное дело, поработали на благо семьи, а уж потом бы задумались о замужестве. Увы, но время проходит и это «потом» может просто не наступить. Да, вы потешили самолюбие своего отца, но вот сами остались с нереализованной мечтой. Кому от этого лучше?

Страх разочарования. Вместо того, чтобы сделать шаг навстречу своей мечте или вовремя воспользоваться каким-то моментом, некоторые люди будут очень долго сомневаться и решать, нужно ли им это вообще. Да, в конце концов они сделают то, что от них требуют (и, возможно, даже больше), но какой ценой! Или, например, они добиваются отличных высот в карьере, но при этом совершенно теряются, когда дело касается их личной жизни. Если постоянно сомневаться в своих способностях, напоминают психологи, то можно так и провести всю жизнь в одиночестве. Ведь пока вы не переступите через свои страхи и не дадите шанс какому-то человеку, вы не узнаете, получится ли из этого серьезная история на всю жизнь или все закончится красивым, но мимолетным романом.