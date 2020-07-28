Почему так важно быть женщиной-мотиватором и как это поможет вашему мужу стать миллионером

Умейте благодарить

Умная женщина никогда не возмущается и не припирает мужа к стенке — мол, заработай денег, почини кран, вынеси ведро, паразит такой, всю молодость тебе отдала. Умная женщина грамотно указывает на дискомфорт, неполадки, а потом восхищается золотыми руками и талантами супруга. Мужчина готов для своей женщины все сделать, но если она умеет быть благодарной.

Создайте мужу все условия, чтобы он сам захотел расти

В первую очередь — дома в семье. Муж должен захотеть стать лидером, охотником, добытчиком. Оставьте мужчине право принимать решения самостоятельно, а не исходя из ваших требований и капризов. Принимать решения и отвечать за них.

Научитесь получать подарки, не прося их!

Я считаю, что подарки лучше не просить, но и не отказываться от них категорически. Мужчины дарят подарки без просьб, просто с желанием сделать приятное своей женщине, обрадовать, удивить. А если не дарят, значит, что-то не так делаете. Значит, вы не та, кого бы он хотел одаривать. Есть масса примеров, где с одной женщиной мужчина был скупердяем и скрягой, а с другой — щедрее всех щедрых.

Кстати, есть один интересный способ, как намекнуть мужчине, чего вам хочется. Сделайте карту желаний. Но не для себя, а для него. И ненароком повесьте ее на видное место. Вы берете альбомный лист или ватман, вырезаете картинки-хотелки и приклеиваете их на карту. Можете просто написать, что хотите. От помады до нового авто. Мужчине не надо будет ломать голову, что же вам подарить, не будет неожиданных и нежеланных презентов.

Возникает резонный вопрос: а как это связано с миллионером? А так. Стать миллионером мужчина должен захотеть. Ради себя, ради своей женщины. Должен быть стимул. Но если у него даже на цветы и новую сковородку нет вдохновения, о каких миллионах идет речь?