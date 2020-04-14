Почему так сложно начать новые отношения и как правильно это сделать
Вне зависимости от того, как давно закончились ваши отношения, наверняка вы задумывались о возможности переключиться на кого-то другого, чтобы избавиться от «остаточной» привязанности или негативных эмоций. И если одни предпочитают, что называется, «клин клином», то другие подходят к этому делу ответственно и нового избранника выбирают тщательно, чтобы вновь не ошибиться и не остаться с разбитым сердцем. Выясняем, почему так сложно вновь поверить в искренность чувств и как правильно начинать новые отношения, если вы все же решились.
Почему многие испытывают страх перед новыми отношениями?
Это только в фильмах герои, едва лишь закрыв дверь за своим избранником, тут же ввязываются в авантюру и отправляются на поиск приключений. А в жизни все намного прозаичнее. Многие люди еще долго отходят от пережитого потрясения (согласитесь, что разрыв отношений, какими бы они не были, является стрессом для организма) и даже думать не могут о том, чтобы кому-нибудь открыться вновь. Спустя какое-то время некоторые из них все же решаются найти свое счастье в то время, как остальные боятся даже думать о чем-то подобном. Они уверены, что если они вновь закрутят роман, то им точно так же разобьют сердце и они снова будут страдать. Именно поэтому и предпочитают проводить дни в одиночестве, запретив себе даже думать о возобновлении отношений. Психологи утверждают, что не стоит лишь себя радостей и не нужно судить обо всех людях по одному единственному индивиду, который когда-то вас предал. Просто прежде, чем терять голову, убедитесь, что вы точно перелистнули страницу и готовы к новой главе. В противном случае ваша история очень быстро закончится, оставив вам лишь разочарование и горечь (что ваши мечты и надежды вновь не оправдались).
Фото: Pixabay.com
Психологи обращают внимание на то, что прежде, чем решаться на что-то новое, необходимо честно ответить на некоторые вопросы, которые помогут вам определиться с дальнейшими действиями:
- Вы испытываете радость от открывающихся перспектив? Если вы с нетерпением ожидаете новые встречи и без страха смотрите в будущее, тогда вы наверняка готовы к тому, чтобы попробовать вновь впустить кого-то в свое сердце.
- Вы научились принимать свое одиночество? Если вы без сожаления отпустили прошлые отношения, которые не давали вам возможность развиваться и не цепляетесь за человека лишь потому, что боитесь остаться в одиночестве, а научились видеть позитив во всем, то у вас есть все шансы найти новую любовь.
- Вспоминаете ли вы вашего бывшего партнера без негатива? Если вы благодарны вашему «эксу» за какие-то приятные моменты и за те жизненные уроки, которые извлекли из ваших отношений, то, скорее всего, чувства «перегорели», вы все осознали, проанализировали и готовы обрести счастье с кем-то другим.
- Вы готовы делать что-то ради отношений? Другими словами, если вы понимаете, что в вашем сердце столько любви, что вы хотите не только получать, но и отдавать, то значит вы созрели для нового романа, который имеет все шансы перерасти во что-то серьезное.
Фото: Pixabay.com
С чего начать, чтобы не наступить на те же грабли в отношениях?
Если вы хотите, чтобы следующий ваш роман ни коим образом не был омрачен как предыдущий и вы готовы работать над отношениями, чтобы не только их сохранить, но и укрепить, тогда вам следует воспользоваться некоторыми рекомендациями психологов.
- Будьте честны с собой. С новым партнером, конечно, тоже, но прежде всего с самой собой. Ведь, как бы вы не пытались скрыть правду, она все равной выйдет наружу и тогда вы рискуете потерять доверие человека и разрушить отношения. Никто не заставляет вас «выворачивать душу» в самом начале романа, но постарайтесь не скрывать то, что действительно важно для отношений и для вашего партнера в том числе.
- Снизьте планку. Это вовсе не означает, что нужно отказываться от каких-то своих принципов и впускать в свою жизнь того, кто совершенно вам не подходит. Но и мечты о принце не помогут вам стать счастливее – все реальные люди имеют свои достоинства и недостатки, с которыми, увы, придется мириться, если вы хотите построить крепкие отношения.
- Сконцентрируйтесь на своих чувствах и переживаниях. Вместо того, чтобы «влезать» в голову к другому человеку и допытываться, что именно он к вам испытывает, лучше сосредоточьтесь на том, что чувствуете вы сами. Психологи напоминают, что обычную влюбленность можно превратить в глубокое чувство, окружив партнера заботой и вниманием. Если вам действительно доставляет удовольствие заботиться об избраннике, и вы чувствуете себя самой счастливой, то тогда все может получиться.
- Оправьте «внутреннего критика» в отпуск. Перестаньте копаться в прошлом или выискивать недостатки у нового партнера (ровно, как и не пытайтесь его сравнивать с вашим бывшим, ведь ни к чему хорошему это все равно не приведет). Научитесь ценить мгновения, проведенные вместе, и не спешите заканчивать отношения, если вдруг что-то пошло не так. Возможно, это лишь период притирок, через который проходят все пары без исключения.
- Минимизируйте влияние вашего прошлого. Тут речь пойдет, скорее, не о ваших предыдущих отношениях, а о вашем воспитании. Эксперты уверяют, что отношения родителей накладывают отпечаток и на вашу личную жизнь. Иными словами, если они постоянно ругались и не научили вас любить, то глупо ожидать, что в отношениях вы будете вести себя как-то иначе – скорее всего и для вас будет в порядке вещей прикрикивать на партнера, понукать им и устраивать скандал по поводу и без. Поэтому прежде, чем, сокрушаться что вам в спутники достался неидеальный человек, подумайте, а вы сами соответствуете этому самому идеалу? Умеете ли вы выжаться любовь, дарить заботу и оказывать поддержку?
- Не торопите события. Не забывайте, что отношения – это работа и если вы будете подгонять события, перескакивать с одного на другое и игнорировать важные этапы, которые нужно пройти, чтобы обрести счастье, то ничего хорошего у вас не получится. Ваш новый партнер не должен нести ответственность за ваши предыдущие отношения и страдать от этого. Поэтому сначала проработайте ваш прошлый опыт, проанализируйте ошибки, закройте страницу и лишь тогда постепенно выстраивайте что-то новое с другим избранником. Постарайтесь не совершать те же самые промахи, иначе и этот союз не продержится долго.
- Не пытайтесь играть, если партнер вам не подходит. Если вы чувствуете, что данный человек по каким-то причинам не сможет сделать вас счастливой (или же вы поняли, что не чувствуете себя комфортно рядом с ним), то не давайте ему пустых надежд, а сразу честно расскажите о своих мыслях и чувствах. Лучше не затягивать, чтобы потом не сделать избраннику еще больнее.
- Не вводите сразу же нового человека в свою жизнь. Для начала присмотритесь к избраннику, узнайте, как он ведет себя в той или иной ситуации и прислушайтесь к своим ощущениям. Ведь в том случае, если вы решитесь с ним разойтись, поняв, что он не ваш человек, то вам удастся избежать неловких моментов и «семейных» расспросов. Дайте себе слово, что семье вы представите лишь «того самого», за которого в итоге будете готовы выйти замуж.
Фото: Pixabay.com
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