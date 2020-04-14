Почему так сложно начать новые отношения и как правильно это сделать

Вне зависимости от того, как давно закончились ваши отношения, наверняка вы задумывались о возможности переключиться на кого-то другого, чтобы избавиться от «остаточной» привязанности или негативных эмоций. И если одни предпочитают, что называется, «клин клином», то другие подходят к этому делу ответственно и нового избранника выбирают тщательно, чтобы вновь не ошибиться и не остаться с разбитым сердцем. Выясняем, почему так сложно вновь поверить в искренность чувств и как правильно начинать новые отношения, если вы все же решились.

Почему многие испытывают страх перед новыми отношениями?

Это только в фильмах герои, едва лишь закрыв дверь за своим избранником, тут же ввязываются в авантюру и отправляются на поиск приключений. А в жизни все намного прозаичнее. Многие люди еще долго отходят от пережитого потрясения (согласитесь, что разрыв отношений, какими бы они не были, является стрессом для организма) и даже думать не могут о том, чтобы кому-нибудь открыться вновь. Спустя какое-то время некоторые из них все же решаются найти свое счастье в то время, как остальные боятся даже думать о чем-то подобном. Они уверены, что если они вновь закрутят роман, то им точно так же разобьют сердце и они снова будут страдать. Именно поэтому и предпочитают проводить дни в одиночестве, запретив себе даже думать о возобновлении отношений. Психологи утверждают, что не стоит лишь себя радостей и не нужно судить обо всех людях по одному единственному индивиду, который когда-то вас предал. Просто прежде, чем терять голову, убедитесь, что вы точно перелистнули страницу и готовы к новой главе. В противном случае ваша история очень быстро закончится, оставив вам лишь разочарование и горечь (что ваши мечты и надежды вновь не оправдались).