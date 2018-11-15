Почему стервозные женщины так притягательны для мужчин и чему у них можно научиться

Стерва равно хищница?
Раньше стер воспринимали как неких хищниц, появившихся лишь для того, чтобы уводить добропорядочных мужчин из семей. Почему-то у большинства было именно такое представление об уверенных в себе особах, которые одной своей энергетикой могли покорить практически любого представителя сильного пола и.. действительно увести за собой. Однако и мужчины, добровольно поддавшись искушению, виновато пожимали плечами: «Стерва, что с нее возьмешь?» и спешили всю ответственность за свои действия переложить именно на женщину. И никому не приходило в голову, что может эти мужчины с радостью бросались в омут с головой, лишь бы отдохнуть от скучной семейной жизни и такой правильной податливой жены.
В настоящее время акценты сместились и сейчас стервозных дамочек не зачисляют автоматически в разряд «разлучниц», воспринимая их, скорее, как особ, способных работать наравне с мужчинами, показывать отличные результаты и делать блестящую карьеру. У них в приоритете будут всегда стоять интересы компании и свои собственные, если они, конечно, совпадают. В противном случае стервы просто не будут тратить время на бесперспективный проект и без сожаления переключатся на что-то более интересное. При этом им абсолютно все равно, что о них думают окружающие – они видят перед собой цель и выбирают самый короткий путь для ее достижения.
Почему мужчины обращают внимание на стерв?
На самом деле, такие отношения в равной степени выгодны как женщине, так и мужчине. Там нет места настоящим чувствам, романтике или каким-то отвлекающим факторам, действует лишь принцип «Ты – мне, я –тебе». Стервы обычно весьма привлекательны и кажутся представителям сильного пола настоящим идеалом. Они не строят из себя неприступных барышень, не разговаривают намеками и не пытаются всецело завладеть вниманием мужчины, действуя от обратного – они уделяют внимание своему партнеру ровно столько, сколько нужно для того, чтобы тот заскучал и принялся сам обрывать телефоны в поисках своей пассии. А у стервы есть чем заняться, помимо того, чтобы плакать в подушку, изводить себя мыслями «почему он не позвонил» и тому подобное. Они знают себе цену и сразу же обозначают свою позицию в отношениях. Этот как раз и привлекает многих мужчин – честность и отсутствие ревностного контроля со стороны женщины.
К тому же, зачастую бывает так, что стервозность – это своеобразная маска, с помощью которой дама пытается оградиться от окружающего мира, а на самом деле она вполне милая и приятная особа. Хотя психологи уверяют, что обычно стервами женщины становятся из-за некоторых жизненных обстоятельств и не по своей воли. Одни, например, пережили неудачные отношения, обиделись на весь мир и поэтому решили использовать мужчин по своему усмотрению, а другие – устали бороться с несправедливостью в компании и уступать своим коллегам лишь потому, что они мужчины. Они решили во что бы то ни стало доказать окружающим, и себе в первую очередь, что могут работать ничуть не хуже, а то и лучше, и не остановятся ни перед чем, пока не добьются желаемого.
Несколько простых правил, которые стоит перенять у стервозных женщин:
Ваши интересы должны быть в приоритете
Не стоит поступаться своими интересами в угоду другим. Скажем, у вас были грандиозные планы на вечер, но начальство попросило вас задержаться и сделать срочную работу, которая, в принципе, не совсем входит в ваши обязанности. Отказаться? Но есть шанс попасть в немилость к шефу и стать кандидатом на увольнение при первой же возможности. Согласиться? Но тогда дать понять руководству, что вы безотказный работник и на вас можно навешивать дополнительные обязанности, вы безропотно выполните любое поручение. Стервы действуют хитрее, они согласятся, но попросят за это дополнительные бонусы, премию, повышение или внеочередной отпуск.
Карьера и независимость превыше всего
Стервозные дамы не станут жертвовать своей карьерой и независимостью ради каких-то внешних факторов или любимого человека. Они знают, что лишь упорным трудом можно добиться чего-то в этой жизни и поднявшись на определенную высоту уже не захотят довольствоваться малым. Эти женщины не привыкли зависеть от кого бы то ни было, потому что знают, что рассчитывать можно только на себя и самой строить свое светлое будущее.
Не размениваться на мужчин, которые вас недостойны
Если уж вы установили для себя планку, то ни в коем случае ее не опускайте. Другими словами, если у вас есть свое собственное представление, какой именно мужчина должен быть с вами, то не стоит прислушиваться к советам доброжелателей и руководствоваться принципам «пусть плохой, зато мой». Стервы выбирают достойных, успешных мужчин, способных принимать решения и отвечать за свои поступки.
Не опускаться до ревности и не растворяться в партнере
Пусть другие ревнуют и закатывают скандалы, стервозные женщины себе такого не позволяют. Во-первых, начиная отношения, они сразу обозначают границы и никогда не забывают о собственных увлечениях ради мужчины. А во-вторых, они стараются не влюбляться сильнее, чем их партнер, поэтому и спокойно воспринимают интерес других дам к собственному избраннику, ведь они знают, что мужчина в любом случае выберет их.
Общаться лишь с успешными людьми, а не с неудачниками
Стервы очень придирчиво выбирают круг общение и не станут тратить свое время на недостойных, по их мнению, людей. Вместо этого они окружат себя успешными личностями, у которых есть чему поучиться, а заодно заручиться поддержкой для реализации какого-нибудь очередного выгодного проекта. Они следуют золотому правилу богатых и знаменитых – хочешь быть успешным, общайся с теми, кто выше тебя по положению, а неудачники будут лишь тянуть тебя вниз и отвлекать от достижения целей.
Внешний вид всегда должен быть безупречным
Эти дамы знают, что «встречают всегда по одежке», поэтому следят за своим внешним видом. Им не придет в голову появиться на публики растрепанной, в неподобающем наряде или с вызывающим макияжем. Напротив, они будут выглядеть безупречно, будь то отдых на море, ужин с партнерами или проведение конференции и мастер-классов. К тому же, эти дамы точно знают, что в сегодня в моде естественность и женственность, поэтому не станут экспериментировать с вызывающими платьями, нарощенными волосами, ногтями и ресницами, накаченными губами, неестественным загаром или «боевым раскрасом». Они следят за тенденциями, но знают, что классика – это беспроигрышный вариант на все времена.
Видите цель – не видите препятствий
Вместо того, чтобы жалеть о несбывшихся мечтах и завидовать чужому успеху, стервозные дамы будут делать все, чтобы добиться поставленных целей. Даже если ради этого им придется свернуть горы или пройтись по головам. Они и пройдутся, но сделают это настолько эффектно и непринужденно, что соберут скорее овации, а не осуждающие взгляды. Ведь если постоянно подстраиваться под других, есть вероятность прожить не свою, а чужую жизнь и потом корить себя за ошибки. Поэтому если вы четко знаете, чего хотите, то не откладывайте реализацию своих идей – иначе вас ждет лишь разочарование и упущенное время.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock