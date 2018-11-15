Почему стервозные женщины так притягательны для мужчин и чему у них можно научиться

Несколько простых правил, которые стоит перенять у стервозных женщин:

Ваши интересы должны быть в приоритете

Не стоит поступаться своими интересами в угоду другим. Скажем, у вас были грандиозные планы на вечер, но начальство попросило вас задержаться и сделать срочную работу, которая, в принципе, не совсем входит в ваши обязанности. Отказаться? Но есть шанс попасть в немилость к шефу и стать кандидатом на увольнение при первой же возможности. Согласиться? Но тогда дать понять руководству, что вы безотказный работник и на вас можно навешивать дополнительные обязанности, вы безропотно выполните любое поручение. Стервы действуют хитрее, они согласятся, но попросят за это дополнительные бонусы, премию, повышение или внеочередной отпуск.

Карьера и независимость превыше всего

Стервозные дамы не станут жертвовать своей карьерой и независимостью ради каких-то внешних факторов или любимого человека. Они знают, что лишь упорным трудом можно добиться чего-то в этой жизни и поднявшись на определенную высоту уже не захотят довольствоваться малым. Эти женщины не привыкли зависеть от кого бы то ни было, потому что знают, что рассчитывать можно только на себя и самой строить свое светлое будущее.

Не размениваться на мужчин, которые вас недостойны

Если уж вы установили для себя планку, то ни в коем случае ее не опускайте. Другими словами, если у вас есть свое собственное представление, какой именно мужчина должен быть с вами, то не стоит прислушиваться к советам доброжелателей и руководствоваться принципам «пусть плохой, зато мой». Стервы выбирают достойных, успешных мужчин, способных принимать решения и отвечать за свои поступки.

Не опускаться до ревности и не растворяться в партнере

Пусть другие ревнуют и закатывают скандалы, стервозные женщины себе такого не позволяют. Во-первых, начиная отношения, они сразу обозначают границы и никогда не забывают о собственных увлечениях ради мужчины. А во-вторых, они стараются не влюбляться сильнее, чем их партнер, поэтому и спокойно воспринимают интерес других дам к собственному избраннику, ведь они знают, что мужчина в любом случае выберет их.

Общаться лишь с успешными людьми, а не с неудачниками

Стервы очень придирчиво выбирают круг общение и не станут тратить свое время на недостойных, по их мнению, людей. Вместо этого они окружат себя успешными личностями, у которых есть чему поучиться, а заодно заручиться поддержкой для реализации какого-нибудь очередного выгодного проекта. Они следуют золотому правилу богатых и знаменитых – хочешь быть успешным, общайся с теми, кто выше тебя по положению, а неудачники будут лишь тянуть тебя вниз и отвлекать от достижения целей.

Внешний вид всегда должен быть безупречным

Эти дамы знают, что «встречают всегда по одежке», поэтому следят за своим внешним видом. Им не придет в голову появиться на публики растрепанной, в неподобающем наряде или с вызывающим макияжем. Напротив, они будут выглядеть безупречно, будь то отдых на море, ужин с партнерами или проведение конференции и мастер-классов. К тому же, эти дамы точно знают, что в сегодня в моде естественность и женственность, поэтому не станут экспериментировать с вызывающими платьями, нарощенными волосами, ногтями и ресницами, накаченными губами, неестественным загаром или «боевым раскрасом». Они следят за тенденциями, но знают, что классика – это беспроигрышный вариант на все времена.

Видите цель – не видите препятствий

Вместо того, чтобы жалеть о несбывшихся мечтах и завидовать чужому успеху, стервозные дамы будут делать все, чтобы добиться поставленных целей. Даже если ради этого им придется свернуть горы или пройтись по головам. Они и пройдутся, но сделают это настолько эффектно и непринужденно, что соберут скорее овации, а не осуждающие взгляды. Ведь если постоянно подстраиваться под других, есть вероятность прожить не свою, а чужую жизнь и потом корить себя за ошибки. Поэтому если вы четко знаете, чего хотите, то не откладывайте реализацию своих идей – иначе вас ждет лишь разочарование и упущенное время.

Текст: Юлия Кальницкая

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